No šodienas lielāks atbalsts apkures rēķinu segšanai - kuri iedzīvotāji varēs saņemt vairāk?
No novembra stājas spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas 2026./2027. gada apkures sezonā paredz palielināt mājokļa pabalsta aprēķinā izmantotos koeficientus, tādējādi nodrošinot lielāku atbalstu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem.
Grozījumi paredz, ka no 1. novembra līdz 2027. gada 30. aprīlim tiks palielināti mājokļa pabalsta aprēķinā izmantotie koeficienti dažādām iedzīvotāju grupām.
Atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti koeficients pieaugs no 2,1 līdz 2,5. Savukārt mājsaimniecībām, kurās ir tikai pensionāri vai personas ar invaliditāti, kā arī ģimenēm ar bērniem tas tiks paaugstināts līdz 2. Pārējām mājsaimniecībām koeficients pieaugs no 1,3 līdz 1,7.
Klimata un enerģētikas ministrija iepriekš skaidrojusi, ka izmaiņas nepieciešamas, ņemot vērā prognozes par iespējamu siltumapgādes izmaksu pieaugumu atsevišķās apdzīvotās vietās gaidāmajā apkures sezonā. Mērķis ir mazināt pieaugošo mājokļa uzturēšanas izdevumu ietekmi uz sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām.
Līdz ar grozījumu stāšanos spēkā pašvaldību sociālie dienesti bez iedzīvotāju iesnieguma veiks jau piešķirto mājokļa pabalstu pārrēķinu, piemērojot paaugstinātos koeficientus. Vienlaikus valsts nodrošinās papildu mērķdotāciju pašvaldībām, lai kompensētu daļu no pieaugošajiem izdevumiem.
Paredzēts, ka mājokļa pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī pieaugs par 2232 cilvēkiem, sasniedzot 37 610 personas. Savukārt vidējais pabalsta apmērs uz vienu cilvēku palielināsies no 149,19 eiro līdz 174,11 eiro mēnesī.
Izmaiņu kopējā ietekme uz valsts budžetu aplēsta 8,7 miljonu eiro apmērā. No tiem vairāk nekā astoņi miljoni eiro paredzēti papildu mājokļa pabalstu finansēšanai, bet aptuveni 602 000 eiro - piemaksām pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem par papildu darba slodzi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Saeima grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā galīgajā lasījumā pieņēma 24. septembrī. Līdzīgas izmaiņas mājokļa pabalsta aprēķinā tika ieviestas arī gada sākumā saistībā ar ilgstošu aukstuma periodu un būtisku mājokļa uzturēšanas izmaksu pieaugumu.