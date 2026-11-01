Iepērcies "Temu" vai "Shein"? No šodienas spēkā jauna maksa, kas skars arī tevi
No šodienas stājas spēkā jaunas Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu prasības, kas paredz apstrādes maksas piemērošanu visiem sūtījumiem no trešajām valstīm.
Kā informē Valsts ieņēmumu dienests (VID), turpmāk par katru preču pozīciju sūtījumā būs jāmaksā apstrādes maksa ("Union handling fee") divu eiro apmērā.
No 1. novembra tiks piemērota apstrādes maksa divu eiro apmērā par katru preču pozīciju. Izmaiņas attieksies uz precēm, kas iegādātas interneta veikalos un e-komercijas platformās ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Ķīnā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Norvēģijā, Šveicē un citās trešajās valstīs.
Piemēram, ja sūtījumā vērtībā līdz 150 eiro būs trīs dažādu pozīciju preces, par katru no tām būs jāmaksā gan 3 eiro muitas nodoklis, gan 2 eiro apstrādes maksa, papildus piemērojot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajai kārtībai.
Ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 eiro, precēm tiks piemērota atbilstošā Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktā standarta ievedmuitas nodokļa likme, bet par katru preču pozīciju būs jāmaksā 2 eiro apstrādes maksa, papildus piemērojot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajai kārtībai.
Atgādinām, ka jau no šā gada 1. jūlija ir atcelts atbrīvojums no muitas nodokļa sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro, un šādiem sūtījumiem tiek piemērots fiksētais muitas nodoklis 3 eiro apmērā par katru preču pozīciju.
Ja interneta veikals vai e-komercijas platforma darbojas īpašajā importa PVN režīmā (IOSS), muitas nodokli, PVN un apstrādes maksu varēs samaksāt jau pirkuma brīdī. Tādā gadījumā muitas formalitātes pircējam nebūs jākārto, jo tās veiks sūtījuma piegādātājs. Pārējos gadījumos maksājumi būs jāveic, atmuitojot sūtījumu.
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Izmaiņu mērķis ir veicināt godīgu konkurenci starp Eiropas Savienības un trešo valstu tirgotājiem, mazināt krāpniecības riskus un nodrošināt efektīvāku tirgū nonākošo preču kontroli.