Volstrīta pauž pamatīgu satraukumu par mākslīgo intelektu: akciju vērtība krīt, bet lielie tēriņi turpinās
Volstrīta piektdien piedzīvoja satraucošu dienu: strauji kritās daudzu tehnoloģiju uzņēmumu akciju vērtība, vienlaikus pieaugot bažām par mākslīgā intelekta attīstības cenu. Nozarei nepieciešami triljoni dolāru, un aizvien lielāku daļu šo tēriņu uzņēmumi sedz ar aizņēmumiem.
"Nasdaq" [jeb ASV akciju tirgus indekss, kurā lielu daļu veido tehnoloģiju uzņēmumi] piektdien saruka par 2,86%, noslēdzot sliktāko mēnesi kopš 2025. gada pavasara. "S&P 500" akciju indekss kritās par 1,82%, bet "Dow Jones" – par 1,09%.
Uzņēmuma "Intel" akciju vērtība pēc ceturkšņa rezultātu publiskošanas nokritās gandrīz par 30% – tas bija lielākais kritums vienā dienā uzņēmuma vēsturē.
Investoru gaidas neattaisnoja arī "Amazon" un "Google" mātesuzņēmuma "Alphabet" rezultāti. "Amazon" pārdošanas apjoms gada laikā pieauga par 12%, sasniedzot 202 miljardus dolāru, tomēr tas bija mazāk, nekā prognozēts. Uzņēmuma brīvā naudas plūsma pirmoreiz bija negatīva – 42,4 miljardi eiro. Un "Amazon" akcijas kritās par 5%.
Lejupslīde skāra arī citus lielos tehnoloģiju uzņēmumus. "Meta" akcijas oktobrī zaudēja vairāk nekā 15% vērtības, "Nvidia" – vairāk nekā 10%, bet "SpaceX" – aptuveni 10%. Tomēr akciju kritums pats par sevi vēl nenozīmē, ka MI attīstība apstāsies. Uzņēmumi joprojām turpina ieguldīt, kamēr finanšu tirgi sāk rūpīgāk vērtēt, kā šie tēriņi tiks finansēti un kad tie nesīs peļņu.
MI uzplaukums arvien vairāk balstās aizņēmumos
Mākslīgā intelekta attīstībai nepieciešami datu centri, serveri, mikroshēmas, elektroenerģija, darbaspēks un būvmateriāli. Ieguldījumi jāveic iepriekš, bet ienākumi no šīs infrastruktūras var sākties vairākus mēnešus vai pat gadus vēlāk. Tāpēc lielie tehnoloģiju uzņēmumi – „Google”, „Amazon”, „Microsoft” un „Meta” – daļu izaugsmes finansē ar aizņēmumiem.
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Saskaņā ar „JPMorgan” aplēsēm kopš 2023. gada MI infrastruktūrā ieguldīti aptuveni 1,6 triljoni dolāru. Nākamajā desmitgadē investīcijas varētu sasniegt vienu triljonu dolāru ik gadu. Lielie tehnoloģiju uzņēmumi pēdējo 12 mēnešu laikā veidojuši vairāk nekā trešdaļu no visu „S&P 500” uzņēmumu kapitālieguldījumiem. Šogad aptuveni trešdaļu lielo tehnoloģiju uzņēmumu tēriņu paredzēts finansēt ar parādu – „Goldman Sachs” aplēses liecina, ka tikai četri lielie uzņēmumi vien varētu emitēt obligācijas aptuveni 250 miljardu dolāru vērtībā. Nākamgad šī daļa varētu pieaugt līdz 35%.
Aizdevēji pagaidām nav novērsušies no MI uzņēmumiem. „Goldman Sachs” lēš, ka lielākie MI uzņēmumi varētu aizņemties vēl līdz 510 miljardiem dolāru investīciju kategorijas obligāciju tirgū – vairāk nekā divreiz pārsniedzot prognozēto aizņēmumu apjomu līdz šā gada beigām. Finansēšanā var iesaistīties arī privātie investīciju fondi, riska kapitāla fondi un privātā kapitāla uzņēmumi. Tādēļ tuvākajā laikā lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem, visticamāk, vēl būs iespējas piesaistīt naudu.
Aizdevēju pacietība var kļūt par izšķirošo faktoru
Taču aizdevēji nav vienīgie, kas vēlas izmantot obligāciju tirgu. Konkurenci rada arī ASV valdība, kurai jāfinansē sociālā nodrošinājuma un veselības aprūpes programmas, kā arī karš. Turklāt aizņemšanās izmaksas ASV joprojām ir augstas: desmit gadu valsts obligāciju ienesīgums piektdien bija 4,93%. Ja investoru bažas par tehnoloģiju uzņēmumiem pārņems arī obligāciju tirgu, aizdevumi MI projektiem var kļūt dārgāki.
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Atšķirīga ir arī katra uzņēmumu situācija. „CoreWeave”, kas iznomā skaitļošanas jaudu citiem uzņēmumiem, ir parādā lielas summas, un tā obligāciju ienesīgums oktobrī pieauga līdz 15%. Šādiem mazākiem mākoņdatošanas uzņēmumiem aizņemšanās var kļūt riskantāka. Savukārt lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem ir ievērojami līgumu uzkrājumi un lielāka iespēja segt augstākas finansēšanas izmaksas.
Pieprasījums pēc mākoņdatošanas pakalpojumiem joprojām aug. Lielo tehnoloģiju uzņēmumu mākoņpakalpojumu ieņēmumi otrajā ceturksnī palielinājās par 50%, bet to kopējie ieņēmumi pēdējo 12 mēnešu laikā – par 19%. Arī tā dēvētā aģentiskā MI izplatība veicina pieprasījumu: MI aģentu pieprasījumi patērē aptuveni 15 reižu vairāk tokenu nekā cilvēku uzsāktie pieprasījumi. Tas nozīmē, ka datu centru un skaitļošanas jaudas nepieciešamība var turpināt pieaugt.
Tādēļ galvenais jautājums nav tikai tas, vai tehnoloģiju milži turpinās ieguldīt – visticamāk, viņi to darīs. Svarīgāk ir noskaidrot, cik ilgi obligāciju tirgus un citi aizdevēji būs gatavi finansēt šos tēriņus un par kādu cenu.
Ja uzņēmumi nespēs pietiekami ātri pierādīt, ka ieguldījumi nes peļņu, aizdevēji var kļūt piesardzīgāki. Savukārt augstākas procentu likmes palielinātu MI projektu izmaksas un varētu mainīt to ekonomisko izdevīgumu.
Pašlaik nav skaidru pazīmju, ka uzņēmumi samazinātu MI izmantošanu vai ka klienti atteiktos no pakalpojumiem. Taču Volstrītas bažas liecina, ka ar strauju izaugsmi vairs nepietiek – investori vēlas redzēt, kā milzīgie ieguldījumi pārvērtīsies peļņā. Tas, cik ilgi aizdevēji būs gatavi gaidīt, var noteikt, vai MI uzplaukums turpināsies vai sastaps nopietnus šķēršļus.