Zelta cena piedzīvo būtisku kritumu
Zelta cena piektdien nokritusies līdz zemākajam līmenim kopš jūlija vidus, ņemot vērā inflācijas kāpumu ASV un situācijas saspīlēšanos Hormuza šaurumā, kas palielina iespējamību ASV Federālajai rezervju sistēmai (FRS) palielināt bāzes procentu likmi, vēstī laikraksts "The Economic Times".
Zelta cena piektdien samazinājusies par 1% līdz 3980,4 dolāriem par unci.
Tāpat samazinājusies arī sudraba cenas, kas nokritusies par 3,6% līdz 50,5 dolāriem par unci.
Zelta cena oktobrī kopumā varētu samazināties jau otro mēnesi pēc kārtas mēneša izteiksmē.
Analītiķi norāda, ka zelta cenu negatīvi ietekmē divi faktori, proti, jaunākie ASV ekonomikas izaugsmes dati un inflācijas kāpums valstī.
ASV iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn palielinājies par 3,4%, tādējādi reģistrēts straujāks kāpums nekā iepriekšējā ceturksnī.
Aprīlī-jūnijā pasaules lielākās ekonomikas izaugsme sasniedza 2,2%. Ekonomisti bija gaidījuši IKP pieaugumu trešajā ceturksnī 3% apmērā.
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Tikmēr gada inflācija ASV pieaugusi līdz 3,7% salīdzinājumā ar 3,4% iepriekšējos divos mēnešos.
Šie jaunākie dati palielinājuši iespējamību, ka FRS tuvākajā laikā varētu palielināt bāzes procentu likmi. Analītiķi skaidro, ka augstākas procentu likmes parasti samazina zelta pievilcību, jo šis dārgmetāls nenodrošina procentu ienākumus, tādējādi procentus nesoši ieguldījumi kļūst salīdzinoši pievilcīgāki.
Vienlaikus eksperti norāda, ka zelta cena nākamgad varētu pieaugt līdz 5000 dolāru par unci vai pat sasniegt augstāku līmeni, jo FRS laika gaitā būs jāsamazina bāzes procentu likme un inflācija vairs neradīs problēmas ekonomikai.