“West Kredit” jaunā biroja ēka - ieguldījums uzņēmuma attīstībā un Rīgas pilsētvidē
Sadarbībā ar arhitektu Andi Sīli uzņēmumam “West Kredit” tapusi jauna mājvieta – biroja ēka Rīgā, Dzirnavu ielā 107A. Aptuveni 1200 kvadrātmetru plašo četrstāvu ēku iekārtojusi interjera dizainere Sindija Vanaga, telpas rotā Natālijas Maļikovas mākslas darbi. Arhitektūras kvalitāte, dabas un mākslas klātbūtne, kā arī risinājumi, kas veidoti, domājot par darbinieku labsajūtu, rada vidi, kurā funkcionalitāte apvienota ar pārdomātu estētiku.
Jaunās ēkas tapšana iezīmē nākamo posmu uzņēmuma izaugsmē, sekojot darba procesu un tehnoloģiju attīstībai, klientu gaidām un darbinieku izpratnei par labu darba vidi. “Mums bija svarīgi radīt mājvietu, kurā uzņēmums var augt un cilvēki jūtas novērtēti. Ēka ir skaidrs apliecinājums mūsu attieksmei pret nākotni – mēs plānojam šeit strādāt un attīstīties ilgstoši,” uzsver "West Kredit" valdes loceklis Artūrs Silantjevs.
Uzņēmums vēlējās telpas, kas apvieno funkcionālu biroju, kurā ir vieta darbam, sapulcēm, sarunām un atelpai, ar arhitektūru, kurai ir savs raksturs. Svarīga bija telpu lietošanas loģika, klientu ērtības un privātums, darbinieku savstarpējā sadarbība un iespēja mierīgi koncentrēties darbam. Gaisma, izmantotie materiāli, proporcijas, augi, mākslas darbi un daudzas šķietami nelielas detaļas veido vidi, kurā jūtama uzmanība pret cilvēku.
No sapņa līdz ēkas realizācijai pagājuši apmēram desmit gadi – pirms sešiem gadiem iegādāta zeme, būvniecība uzsākta pirms diviem. Vietas izvēlē būtiska nozīme bija gan tās novietojumam, gan apkārtnes attīstības potenciālam. Ārējo veidolu uzņēmuma iecerei radīja arhitekts Andis Sīlis, savukārt interjera dizainere Sindija Vanaga iekārtoja telpas, veidojot vienotu ansambli.
Ēkas arhitekts atklāj: “30 gadu laikā man ne pārāk bieži ir atnākuši klienti ar skaidru uzstādījumu pēc sevis atstāt Rīgai ēku, par kuru būtu prieks pilsētniekiem un lepnums pašiem. Šoreiz tas realizējies arhitektūrā, kas toleranti iekļāvusies pilsētvidē inovatīvi reinterpretējot tradicionālo Rīgas ugunsmūru estētiku ar dabas elementu klātbūtni urbānā dārza formā.”
“West Kredit” jaunā biroja ēka – ieguldījums uzņēmuma attīstībā un Rīgas pilsētvidē
Artūrs Silantjevs ir gandarīts par gala rezultātu: “Anda Sīļa darbs ir pelnījis novērtējumu gan Latvijas, gan pasaules mērogā. Šajā ēkā viņš ir spējis mūsu vēlmes pārvērst arhitektūrā ar savu skaidru raksturu. Kā pasūtītājam man tas šķiet viens no vērtīgākajiem arhitekta talantiem – sadzirdēt ieceri un ieraudzīt tajā iespējas, kuras pats vēl neesi spējis noformulēt. Ļoti augstu vērtēju arī Sindijas Vanagas ieguldījumu. Ēkas iespaids turpinās interjerā, un šī vienotība lielā mērā nosaka to, kā cilvēks ēku piedzīvo.”
Katrā ēkas stāvā izvietoti ziemas dārzi. “Vēlējāmies, lai daba būtu klātesoša darba ikdienā un pieejama ikvienam. Ziemas dārzs ir vieta, kur uz brīdi mainīt ritmu, pārslēgt skatienu un mierīgi aprunāties. Latvijas klimatā tam ir arī emocionāla nozīme. Rudens un ziema mēdz būt gara, tāpēc gribējās radīt vietu, kur zaļums un dzīvīgums saglabājas visu gadu.” skaidro "West Kredit" valdes loceklis. Darba videi personību un emocionālu dziļumu piešķir mākslinieces Natālijas Maļikovas darbi, kas finanšu jomā strādājošo ikdienā paver vietu sajūtām un individuālam skatījumam.
“Finansēšanas biznesā mēs ikdienā palīdzam citiem īstenot viņu ieceres. Šoreiz paši izgājām visu ceļu – no sapņa un zemes iegādes līdz projektēšanai, būvniecībai un pirmajai darba dienai jaunajās telpās. Tas ļauj vēl personiskāk saprast, cik daudz pacietības, lēmumu un atbildības ir aiz katra īstenota projekta,” gandarīts ir uzņēmuma “West Kredit” valdes loceklis, norādot, ka izdevies uzbūvēt ēku, par kuru arī pēc daudziem gadiem būs lepnums, jo tā rada paliekošu vērtību ne tikai uzņēmumam, bet arī apkaimei un pilsētvidei kopumā.