Siltums Rīgā decembrī kļūs krietni dārgāks. Citās pašvaldībās - ne tuvu tik traki
Pagāšnedēļ tapis zināms, ka rīdziniekiem siltums ziemā kļūs krietni dārgāks – no 1. decembra Rīgā plānots par 19% paaugstināt siltumenerģijas tarifu, kas nozīmē lielākus apkures rēķinus galvaspilsētas iedzīvotājiem. Tikmēr citās pašvaldībās situācija ir krietni labāka.
AS "Rīgas siltums" jau iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) tarifa izmaiņu projektu, kas paredz cenu palielināt no pašreizējiem 80,96 līdz 96,33 eiro par megavatstundu bez PVN.
Iemesls – kārtējais energoresursu sadārdzinājums
Uzņēmumā skaidro, ka galvenais sadārdzinājuma iemesls ir straujais energoresursu cenu kāpums. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu dabasgāzes cena pieaugusi par 200%, biomasa kļuvusi aptuveni par 50% dārgāka, palielinājušās arī elektroenerģijas cenas. Šie resursi veido aptuveni 70% no kopējām siltumenerģijas tarifa izmaksām.
Rīgas siltuma" valdes priekšsēdētājs Kalvis Kalniņš norāda, ka sākotnēji uzņēmums prognozējis vēl lielāku tarifa kāpumu – par 20% līdz 30%. Tomēr, savlaicīgi iegādājoties dabasgāzi un īstenojot citus izmaksu ierobežošanas pasākumus, sadārdzinājumu izdevies mazināt.
Uzņēmums gan neizslēdz iespēju, ka apkures sezonas laikā tarifs varētu tikt pārskatīts vēlreiz. Tas būs atkarīgs no ziemas barguma un energoresursu cenu izmaiņām, jo sezonas gaitā būs nepieciešami papildu dabasgāzes iepirkumi. Pagaidām gan par jaunām izmaiņām spriest ir pāragri, norāda uzņēmuma vadība.
Valmierā – vien 0,6% dārgāk
Tikmēr Valmierā, kur siltumu sarūpē AS “Valmieras Enerģija”, noteiktais siltumenerģijas tarifs no 2026. gada 1. decembra līdz 2027. gada 30. septembrim, saskaņā ar SPRK informāciju, ir pieaudzis vien par 0,6% (64,37 EUR/MWh).
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SIA „Jēkabpils siltums” piemērotie pašu noteiktie siltumenerģijas gala tarifi un noteiktie tarifi paredz, ka no 1. decembra pieaugums būs vien 2,16% (89,07 EUR/MWh).
Savukārt SIA “Kuldīgas siltumtīkli” SPRK iesniegtā informācija paredz, ka siltuma cena no 1. decembra pieaugs par 4,2% (85,47 EUR/MWh).
Tuvāk Rīgai šajā ziņā tikmēr ir Kuldīga ar 16,9% kāpumu, bet Jelgavā (SIA “Gren Jelgava”) – no 1. novembra paredzēts 4,1% sadārdzinājums (79,61 EUR/MWh). Rēzeknē, savukārt 2027. gada ar 1. februāri plānots 8,79% kāpums (83,32 EUR/MWh).
Jauns.lv vērsās pie Kulberga, lai vaicātu: kas ir šīs valdības paveiktais darbs attiecībā uz siltuma tarifu samazinājumu? Konkrēti pieņemtie lēmumi un kāds ir viņa risinājums rīdziniekiem attiecībā uz plānoto būtisko pieaugumu "Rīgas siltuma" tarifiem?
Atbilde pagaidām nav saņemta.