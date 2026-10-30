Septembrī bez darba bija 7,3% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju.
Bizness un ekonomika
Šodien 13:37
Bezdarba līmenis Latvijā kārtējo mēnesi pārsniedz Eiropas Savienības vidējo rādītāju
Latvijā bezdarba līmenis joprojām ir augstāks nekā vidēji Eiropas Savienībā un eirozonā. Septembrī bez darba bija 7,3% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, liecina "Eurostat" dati.
Augstāks bezdarba līmenis nekā Latvijā septembrī bija sešās Eiropas Savienības (ES) valstīs. Visaugstākais tas reģistrēts Somijā (10,5%) un Spānijā (10,3%), kam seko Zviedrija (8,7%), Francija (8,5%), Igaunija (8%) un Grieķija (7,6%). Savukārt Lietuvā bezdarba līmenis bija zemāks nekā Latvijā – 6,2%.
Vismazāk bezdarbnieku bija Čehijā, kur bezdarba līmenis sasniedza vien 2,8%. Salīdzinoši zems tas bija arī Maltā, Polijā un Bulgārijā (3,4%), kā arī Slovēnijā (3,6%).
Tikmēr ES vidējais bezdarba līmenis septembrī saglabājās 6,2%, bet eirozonā – 6,5%. Kopumā Eiropas Savienībā bez darba bija aptuveni 13,8 miljoni cilvēku, no kuriem 11,6 miljoni dzīvoja eirozonas valstīs.