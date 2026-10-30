Latvijas ostas uzņem jaunu kursu: Francijā meklēs investīcijas un biznesa partnerus
No 3. līdz 6. novembrim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētā tirdzniecības misijā uz Dunkerku Francijā dosies Latvijas ostu un uzņēmumu pārstāvji, lai attīstītu sadarbību ar Francijas un Beļģijas partneriem ostu infrastruktūras, loģistikas, rūpniecības un atjaunojamās enerģijas jomās.
Latvijas delegāciju vadīs Latvijas vēstniece Francijā Alise Balode. Vizītes laikā delegācija piedalīsies 21. AIVP Pasaules konferencē “Cities & Ports”, kā arī tiksies ar reģiona uzņēmējiem, investoriem un pašvaldību pārstāvjiem.
Tirdzniecības misijas mērķis ir stiprināt Latvijas ostu un uzņēmumu pozīcijas starptautiskajās piegādes ķēdēs, veicināt jaunu eksporta tirgu apgūšanu un apzināt investīciju iespējas ostu infrastruktūras, industriālo teritoriju un enerģētikas projektu attīstībā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta Baltijas un Ziemeļjūras reģionu savienojamībai, atkrastes vēja enerģijas projektu piegādes ķēdēm un ilgtspējīgiem loģistikas risinājumiem.
“Latvijas ostu attīstība ir ne tikai transporta nozares, bet visas Latvijas ekonomikas konkurētspējas jautājums. Mūsu mērķis ir pilnvērtīgi izmantot ostu infrastruktūru un teritorijas, lai piesaistītu jaunas ražotnes, investīcijas un attīstītu eksportspējīgu uzņēmējdarbību. Esmu konsekventi iestājies par ostu darbības pārorientāciju uz jauniem tirgiem un augstākas pievienotās vērtības nozarēm. Latvijas ostām ir potenciāls nostiprināties kā nozīmīgiem rūpniecības, loģistikas un enerģētikas centriem Baltijas jūras reģionā. Tirdzniecības misija Dunkerkā ir vēl viena iespēja šo potenciālu pārvērst jaunās partnerībās, investīcijās un labi apmaksātās darbavietās Latvijā,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Šādas ostu attīstības iespējas apliecina arī nesenās Latvijas uzņēmumu starptautiskās sadarbības iniciatīvas. Šā gada 20. oktobrī Rīgas brīvostas pārvalde, Dienvidkorejas uzņēmums “ECOMETHANOL” un Latvijas uzņēmums “AE Risinājumi” parakstīja sadarbības memorandu par zaļā metanola ražošanas attīstību Rīgas ostā. Projekta iecere paredz izvērtēt iespējas izveidot ražotni un alternatīvās kuģu degvielas piegādes infrastruktūru, tādējādi paplašinot ostas darbību ar jauniem rūpniecības un enerģētikas pakalpojumiem.
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“Ģeopolitiskās pārmaiņas ir būtiski mainījušas starptautiskās tirdzniecības plūsmas un piegādes ķēdes. Priecē, ka Latvijas uzņēmumi un ostas nav pasīvi vērotāji – tie pielāgojas jaunajai realitātei, meklē partnerus un attīsta jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Latvijas ostu nākotne nav tikai kravu pārkraušanā. Tās kļūst arī par ražošanas, enerģētikas un jaunu tehnoloģiju attīstības centriem, dodot jaunu impulsu gan ostu darbībai, gan Latvijas ekonomikai. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) uzdevums ir palīdzēt šo uzņēmību pārvērst investīcijās, eksporta pasūtījumos un jaunās partnerībās. Dunkerkā dodamies nevis tikai iepazīt citu pieredzi, bet veidot sadarbību ar konkrētu ekonomisko atdevi Latvijai,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Latvijas delegācijā piedalīsies Rīgas un Ventspils brīvostu pārvalžu, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, SIA “LVR Flote” un ostu pārkraušanas aprīkojuma ražotāja SIA “Bleste” pārstāvji, kā arī Latvijas vēstniecības Francijā pārstāvji, LIAA pārstāvniecības Francijā vadītāja Elīza Drāzniece un citi LIAA pārstāvji.
Dunkerka un Ziemeļfrancijas Hauts-de-France reģions ir nozīmīgs Eiropas rūpniecības un enerģētikas transformācijas centrs, kurā attīstās ostu infrastruktūra, atjaunojamās enerģijas projekti un jaunas industriālās ražotnes. Latvijas ostām un uzņēmumiem sadarbība ar šī reģiona partneriem paver iespējas iesaistīties industriālajos projektos, piedāvāt savus pakalpojumus un tehnoloģijas, kā arī veidot jaunus loģistikas un transporta savienojumus.
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Latvija starptautiskā konferencē prezentēs ostu attīstības iespējas
No 3. līdz 6. novembrim Dunkerkā norisināsies 21. AIVP Pasaules konference “Cities & Ports”, kuras vadošā tēma ir pilsētu un ostu sadarbība ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības nodrošināšanā. Konferences organizatori prognozē vairāk nekā 400 dalībnieku no vairāk nekā 50 valstīm.
Konferences augsta līmeņa paneļdiskusijā 4. novembrī piedalīsies Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāvis Artūrs Zandersons. Diskusijā “Investing Together: Ports and Cities Delivering the Environmental, Energy and Societal Transition” starptautiskie eksperti un ostu pārstāvji apspriedīs kopīgu investīciju nozīmi ostu infrastruktūras attīstībā, enerģētikas transformācijā un pilsētu konkurētspējas stiprināšanā.
Savukārt 4. novembra vakarā LIAA un Francijas partnerorganizācija “ÉcosystèmeD” sadarbībā ar AIVP un Beļģijas Rietumflandrijas reģiona attīstības aģentūru “POM West-Vlaanderen” organizēs Latvijas, Francijas un Beļģijas uzņēmēju un institūciju pārstāvju tīklošanās pasākumu. Tā mērķis būs veidot jaunus biznesa kontaktus un sadarbības projektus ostu, rūpniecības, loģistikas, atjaunojamās enerģijas un ūdens apsaimniekošanas jomās.
Tirdzniecības misijas programmā 5. un 6. novembrī paredzētas arī tikšanās ar Dunkerkas pašvaldības, Tirdzniecības un rūpniecības kameras, “ÉcosystèmeD” un ūdens apsaimniekošanas organizācijas “L’Eau du Dunkerquois” pārstāvjiem, kā arī uzņēmumu un Dunkerkas ostas apmeklējumi.
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Šīs tikšanās ļaus Latvijas delegācijai iepazīties ar reģiona ostu un industriālās infrastruktūras attīstības projektiem, identificēt potenciālos sadarbības partnerus un izvērtēt iespējas Latvijas uzņēmumu iesaistei starptautiskos projektos.
Tirdzniecības misiju organizē LIAA pārstāvniecība Francijā sadarbībā ar Starptautisko pilsētu un ostu asociāciju un Dunkerkas reģiona ekonomiskās attīstības organizāciju “ÉcosystèmeD”. Tā tiek īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros.