Kurš kuru kontrolē: cilvēks vai mākslīgais intelekts?
Mākslīgais intelekts (MI) ir ienācis mūsu dzīvēs uz palikšanu, un MI potenciāls uzlabot cilvēku dzīvi ir milzīgs, bet milzīgi ir arī iespējamie riski. Diskusijās par MI pēdējā laikā ļoti aktuāli ir jautājumi, kā regulēt šo tehnoloģiju, lai mēs spētu gūt maksimāli lielu labumu no tās, izbēgt no lielām katastrofām un nepazaudēt kontroli pār to. Skaidru atbilžu uz šiem jautājumiem nav, un jautājumu ar katru dienu kļūst arvien vairāk.
Bīstami MI pašdarbības incidenti
Kopš pavasara mediji ziņojuši par vairākiem incidentiem saistībā ar MI aģentiem, no kuriem skaļākais, bet nebūt ne vienīgais bija uzbrukums "Hugging Face". Jūlijā "OpenAI" MI aģenti izbēga no izolētas testa vides, piekļuva internetam un ielauzās MI jaunuzņēmuma "Hugging Face" infrastruktūrā. Mākslīgā intelekta drošības eksperti to raksturoja kā bezprecedenta kiberincidentu.
Septembrī Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs preses konferencē Ņujorkā, kur apmeklēja ANO Ģenerālo asambleju, paziņoja, ka "OpenAI" MI aģenti testa laikā ielauzušies Austrālijas valsts apdrošināšanas programmā "Medicare", lai piekļūtu iekšējiem, vēl nepublicētiem datiem. Konkrētajiem MI aģentiem, protams, neviens nebija licis ielauzties valsts sistēmā. Tie vienkārši bija daudz neatlaidīgāki uzdoto uzdevumu izpildē, nekā bija gaidīts, un tos pietiekami neuzraudzīja.
"Medicare" incidents ir pirmais pasaulē zināmais gadījums, kad MI aģenti patvaļīgi nolēma uzlauzt valdības sistēmu. Šajā incidentā interesanta ir arī hronoloģija. MI aģentu ielaušanās "Medicare" notika 18. jūnijā, bet "OpenAI" par to paziņoja Austrālijas valdībai tikai pēc 84 dienām 10. septembrī vēstulē uz kopīgu e-pastu, kaut uzņēmums to atklāja jau augustā. Līdz Austrālijas premjerministram šī informācija nonāca ap 19. septembri. "OpenAI" tika daudz kritizēts gan par pašu incidentu, gan par to, ka neviens no uzņēmuma nesazinājās par notikušo ar Austrālijas amatpersonām, iztiekot ar e-pasta vēstuli, kura tikpat labi varēja palikt nepamanīta kopējā ziņu gūzmā vai noturēta par viltus ziņu.
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Atklātībā nākuši arī citi gadījumi, kad "OpenAI" sistēmas uzlauzušas vai mēģinājušas ielauzties organizāciju, tostarp ASV valdības aģentūru, tīmekļa vietnēs. Turklāt šajos gadījumos MI tehnoloģija slēpa savas kļūdas, izdomāja datus, mēģināja sūtīt ziņojumus citiem čatbotiem un bez atļaujas pārvietoja failus atklātajā internetā. Visos šajos gadījumos mākslīgais intelekts rīkojās bez īpašas norādes to darīt.
Šopavasar, kad pilnā sparā norisinājās ASV karš ar Irānu, ASV armijā trauksmi izraisīja ziņojums, kas it kā liecināja par to, ka Ķīnas kuģis Tuvajos Austrumos pārvadā kodolieroču programmas komponentus. ASV armija gatavojās kuģa pārtveršanai, un gaisā tika pacelti iznīcinātāji, atsaucoties uz vairākiem informētiem avotiem, ziņoja CNN. Tikai neilgi pirms plānotās operācijas sākuma atklājās, ka ziņojums ir nepatiess. Analītiķis bija sastādījis ziņojumu ar MI palīdzību, un MI bija kļūdaini identificējis kravu uz kuģa klāja. Šajā gadījumā nav zināms, vai analītiķis izmantoja komerciāli pieejamu MI čatbotu vai ASV valdības produktu. Kļūda, kas tika pamanīta pēdējā brīdī, varēja izraisīt militāru konfliktu starp ASV un Ķīnu.
"OpenAI" nav vienīgais uzņēmums, kas pēdējā laikā publiskojis ar MI saistītus drošības incidentus. Arī "Google", "Meta" un "Anthropic" atklājuši, ka to visprogresīvākās mākslīgā intelekta tehnoloģijas ir izkļuvušas no testēšanas vides un bez uzņēmumu ziņas patstāvīgi uzbrukušas citai datoru infrastruktūrai.
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Starp optimisma lamatām un nolemtības pesimismu
Lasot par šādiem gadījumiem, arvien ticamāki izklausās brīdinājumi par to, ka MI var iznīcināt cilvēci vai vismaz nodarīt lielu kaitējumu teju jebkurā jomā. Sevišķi, ja to saka cilvēki, kas darbojas MI jomā. Kāds "Anthropic" pētnieks septembrī izteicās, ka pastāv vairāk nekā 10% varbūtība, ka MI varētu izraisīt cilvēces izmiršanu desmit gadu laikā. "Anthropic" vadītājs Dario Amodejs septembrī atzina, ka slikti pārvaldīts MI var būt risks cilvēcei kopumā un aicināja piebremzēt šīs tehnoloģijas attīstību. Citi MI līderi, tostarp "OpenAI" vadītājs Sems Altmens un uzņēmējs Īlons Masks, viņam piekrita. Varētu padomāt, ka beidzot radusies vienprātība un lielākā daļa cilvēku, kuri ikdienā domā par mākslīgo intelektu un strādā šajā jomā, secinājuši, ka tas var apdraudēt cilvēci. Taču, kā norādījis laikraksts "The New York Times" vienā no daudzajiem rakstiem par MI, šāds priekšstats ir mānīgs. Vienprātības nav, un nolemtības pesimisma pilni brīdinājumi par MI varbūt arī spēj piesaistīt plašāku klausītāju loku, bet tie noteikti nav praktisks veids, kā skatīties uz problēmām, kas saistītas ar MI.
Mākslīgā intelekta pētniece un kritiķe Timnita Gebru, kura 2020. gadā pameta darbu "Google", paniku par pasaules galu uzskata par uzmanības novēršanu no reālajiem draudiem, kas novērojami tagad - MI vada autonomus ieročus aktīvās kaujās, datu centri pastiprina klimata pārmaiņas un darba devēji izmanto automatizāciju kā ieganstu, lai samazinātu darbinieku skaitu. Problēmu ar MI ir ļoti daudz, sevišķi potenciālo - tāpat kā ieguvumu.
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MI ir milzīgs potenciāls padarīt mūsu dzīvi ilgāku un kvalitatīvāku. Lielā pētījumā Zviedrijā ar mākslīgā intelekta palīdzību veiktā mamogrāfijā tika atklāts par gandrīz 30% vairāk vēža gadījumu nekā standarta pārbaudē, ko veica divi radiologi. Ķīnā un Nigērijā mobili MI skeneri tiek izmantoti pacientu pārbaudei vietās, kur radiologu pakalpojumi nav pieejami. MI demonstrē lielu potenciālu arī jaunu medikamentu izstrādē. MI modeļi ir vienlīdz labi vai pat pārspēj tradicionālās laika prognozēšanas metodes, uzlabojot brīdinājumus par cikloniem un plūdiem. Arī lauksaimniecībā, izglītībā, cīņā ar dezinformāciju un cilvēktiesību pārkāpumiem un citās jomās MI pozitīvais potenciāls ir milzīgs. "Riski un iespējas attīstās vienā un tajā pašā tempā, un mums ir jārīkojas, ņemot vērā abus vienlaikus," nesen intervijā portālam "Vatican News" brīdināja ASV datortehnoloģiju giganta "Microsoft" dibinātājs Bils Geitss.
Kā nesen ziņoja izdevums "Axios", ietekmīgi cilvēki MI nozarē pieļauj, ka nākamā gada vai pusgada laikā iespējami masīvi kiberuzbrukumi ar MI aģentu iesaisti, kas var traucēt banku darbību, energoapgādi, ierobežot interneta pieejamību vai ūdens apgādi, un "OpenAI", "Anthropic" un citu MI uzņēmumu vadība privātās krīzes simulācijās gatavojas sabiedrības negatīvajai reakcijai, ja tas notiktu.
Ļaunprāšu rokās MI kļūst par jaudīgu plaša pielietojuma ieroci
Diskusijās par MI ne reizi vien izskanējis viedoklis, ka to nevar uztvert kā vienkārši jaunu tehnoloģiju. MI attīstība tiek dēvēta par pagrieziena punktu cilvēces evolūcijā vai salīdzināta ar kaķi, kurš ticis laukā no maisa un kuru vairs atpakaļ maisā neiebāzt. Tam nav pamata nepiekrist, tomēr visa centrā joprojām atrodas cilvēks. Nesenie incidenti liecina, ka MI var nodarīt kaitējumu pat tad, ja cilvēks to izmantojis labos vai neitrālos nolūkos, taču, ja nodomi nav tie labākie...
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MI jau tagad tiek plaši izmantots dažādās krāpšanās, viltus informācijas ražošanā un kibernoziegumos. Autoritārie režīmi, pateicoties MI rīkiem, spēj daudz efektīvāk uzraudzīt disidentus un sabiedrības noskaņojumu. Geitss, kurš, starp citu, arī brīdinājis, ka MI, bez šaubām, ir pietiekami spēcīgs, lai vadītu notikumus, kas var izraisīt miljardu cilvēku nāvi, norādījis, ka lielākais tūlītējais risks, ko rada mākslīgais intelekts, nav tā izlaušanās no cilvēku kontroles, bet gan šīs tehnoloģijas izmantošana ļaunprātīgu personu rokās, lai veiktu kiberuzbrukumus un citas bīstamas darbības. Nekad agrāk nav bijis tik spēcīga ieroča kā ļaunprātīgu cilvēku un jaunāko MI rīku apvienojums, septembrī intervijā televīzijas kanālam "NBC News" brīdināja Geitss. "Joma, kurā nākamā gada laikā, visticamāk, notiks visdramatiskākās pārmaiņas, ir kiberuzbrukumi," citā intervijā "ABC News" šomēnes prognozēja Geitss.
"Anthropic" septembrī publicēja ziņojumu, kurā tika uzskaitīti gadījumi, tostarp Ķīnā, Krievijā, Irānā un Jemenā, kad "Claude" modeļi izmantoti, lai izstrādātu kiberuzbrukumus, izspiegotu disidentus, ražotu raķetes, bumbas un bezpilota lidaparātus. Ziņojumā tika dokumentēti arī vairāki gadījumi, kad, izmantojot MI, iespējams, tika mēģināts izstrādāt bioloģiskos ieročus. Daudzus no šiem gadījumiem "Anthropic" izdevās nobloķēt, norādīts ziņojumā.
Sevišķi bīstama MI izmantošana ļaunprātīgos nolūkos var izvērsties vidēs ar zemu kiberaizsardzības līmeni, un šeit runa nav tikai par uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, bet veselām valstīm. Arī pārrobežu incidentiem ir risks izvērsties plašākos konfliktos, kuros būtu grūti noteikt atbildīgos.
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ASV un Ķīnas sacensība
ASV prezidenta Donalda Trampa skatījumā MI attīstības piebremzēšana drošības vārdā nebūtu lielākais risks, bet daudz bīstamāk būtu, ja Ķīna šajā nozarē apsteigtu ASV. Arī daudzi MI nozares līderi piekrīt, ka vienpusēja MI attīstības palēnināšana būtu ļoti riskanta.
Ķīna min uz papēžiem ASV, un daudzi eksperti uzskata, ka atšķirība mērāma vairs tikai mēnešos, nevis gados. Turklāt, kā norādījis "Forbes", Ķīnas labā mainās arī talantu plūsmas dinamika. Ķīna kļuvusi par pasaulē lielāko avotu augsta līmeņa mākslīgā intelekta speciālistiem, no kuriem daudzi dodas studēt un strādāt uz ASV, un, lai gan spožākie prāti joprojām plūst uz ASV, Trampa administrācijas imigrācijas politika un vīzu ierobežojumi apgrūtina to iekārtošanos darbā.
ASV ir līdere skaitļošanas jaudā, savukārt Ķīnai ir izdevies izvirzīties priekšā MI ieviešanā ekonomikā, jo tai ir centralizēta pieeja un lielāka vara pār visu sistēmu, kas stāv aiz MI.
MI attīstība ir cieši saistīta ar konkurenci par kritisko minerālu rezervēm, un, protams, mikroshēmām. ASV tehnoloģiju uzņēmumiem ir piekļuve vismodernākajām "Nvidia" mākslīgā intelekta mikroshēmām, kuru eksportu uz Ķīnu ASV ir ierobežojušas. Pekina tikmēr centusies attīstīt pašmāju alternatīvas un pieprasījusi Ķīnas uzņēmumiem vispirms saņemt atļauju, pirms iegādāties tās "Nvidia" mikroshēmas, ko ASV atļāvusi eksportēt. "Nvidia" vadītājs Džensens Huangs ir vairākkārt kritizējis Vašingtonas eksporta ierobežojumus, norādot, ka šī politika piespiedusi ASV uzņēmumu atdot Ķīnas 50 miljardu dolāru vērto MI mikroshēmu tirgu uzņēmumam "Huawei".
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Saskaņā ar Stenfordas Universitātes pētījumu pērn ASV bija aptuveni desmit reizes vairāk datu centru nekā Ķīnai, taču Ķīna straujos tempos būvē jaunus centrus, un Komunistiskās partijas stingri pārvaldītajā valstī atšķirībā no ASV datu centru būvniecībai nav nekādas sabiedrības pretestības.
"Ķīna ir uzņēmusi mākslīgo intelektu ar atplestām rokām," starptautiskā mākslīgā intelekta konferencē Šanhajā jūlijā sacīja Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins. Saskaņā ar oficiālo statistiku Ķīnā jau vairāk nekā 700 miljoni cilvēku izmanto MI. Sji norādīja, ka Ķīna vēlas ieviest MI visdažādākajās nozarēs, un šo plānu realizēšanā bez milzīgiem skaitļošanas resursiem, protams, neiztikt.
Pagājušajā mēnesī Pekina paziņoja par 560 miljardu dolāru plānu, lai nākamajos piecos gados strauji paplašinātu informācijas infrastruktūru, tostarp būvētu datu centrus. Arī privātie tehnoloģiju uzņēmumi palielina ieguldījumus mākslīgā intelekta infrastruktūrā, taču tie joprojām ievērojami atpaliek no saviem ASV kolēģiem. Saskaņā ar uzņēmuma "Rhodium Group" datiem šādas investīcijas no Ķīnas biržā kotētajiem uzņēmumiem šogad divkāršosies, sasniedzot aptuveni 139 miljardus ASV dolāru. Tomēr tas joprojām ir mazāk nekā viena piektdaļa no 800 miljardiem ASV dolāru, ko mākslīgā intelekta datu centru attīstībā iegulda uzņēmumi ASV.
MI mikroshēmas un kapitāls ir jomas, kurās Ķīna, šķiet, tik drīz vēl nepanāks ASV, bet tai ir priekšrocības enerģijas pieejamībā. Kamēr enerģiju rijošie datu centri pārslogo novecojošo ASV elektrotīklu, kas pēdējo desmitgažu laikā nav būtiski paplašināts, Ķīna no 2022. līdz 2025. gadam pievienoja jaudu, kas līdz 2025. gada beigām bija līdzvērtīga ASV rūpniecisko enerģijas avotu kopējai jaudai, noskaidrojusi raidorganizācija CNN. Turklāt Ķīnai ir vairāk zaļās enerģijas, nekā tā spēj izmantot, un Pekina vēlas šo pārpalikumu novirzīt datu centros.
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Ķīna ir arī gatava piedāvāt savu ekspertīzi citām valstīm, un nebūt ne tām demokrātiskākajām. BRICS samitā septembrī Sji paziņoja, ka Ķīna uzņemsies vadošo lomu, lai veicinātu sadarbību un attīstību mākslīgā intelekta jomā starp attīstības valstīm. BRICS blokā ietilpst arī Irāna un Krievija.
Kā regulēt MI?
Domājot par MI nozares attīstību, šķiet, pats būtiskākais jautājums ir, kā to regulēt un kontrolēt? "The New York Times" septembrī pēc vairāk nekā 20 intervijām ar likumdevējiem, tehnoloģiju speciālistiem un politikas ekspertiem norādīja, ka MI ir padarījis plaisu starp politikas veidošanu un tehnoloģijām par vienu no plašākajām vēsturē. Daudzas valstis gaida uz ASV un Ķīnas lēmumiem. Indija, Japāna, Austrālija un Kanāda izvēlējušās maigāku pieeju vai nogaidīšanas taktiku, savukārt Brazīlijā notiek debates par visaptverošiem noteikumiem. Reālā situācija ir politikas vakuums, un tādi mākslīgā intelekta giganti kā "Anthropic" un "OpenAI" lielākoties atstāti savā vaļā, ļaujot tiem pašiem sevi uzraudzīt.
ĶĪNA
Ķīnas vadību galvenokārt satrauc sava režīma drošība, un tā jau ir ieviesusi noteikumus un ierobežojumus, kas kontrolē MI, galvenokārt MI informācijas aspektus. Vasarā Sji paziņoja, ka MI būtu vienmēr jābūt cilvēka kontrolē, tāpēc ir nepieciešams vairāk "likumu un noteikumu, tehnoloģiskās uzraudzības, agrīnās brīdināšanas un ārkārtas reaģēšanas sistēmu". Jūlijā Ķīnā stājās spēkā noteikumi par mākslīgā intelekta pavadoņbotiem. Mērķis ir ierobežot emocionālo atkarību un aizliegt reālu cilvēku digitālo klonu radīšanu bez viņu piekrišanas.
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"Vispārēja pauze vai apzināta MI attīstības palēnināšana neatbilst Ķīnas galvenajai politikas nostājai," septembrī norādīja bezpartejiskā starpdisciplinārā pētnieku organizācija "Oxford China Policy Lab".
ASV
ASV prezidents Donalds Tramps veidojis ASV MI politiku, gandrīz pilnībā balstoties uz brīvprātīgiem nozares solījumiem un saviem rīkojumiem, kuru mērķis ir uzturēt MI nozares uzplaukumu, kas virza ASV ekonomiku. "Vienīgā kontrole vai "drošības barjera", kas nepieciešamas mākslīgajam intelektam, ir spēcīgs un gudrs (ar augstu IQ!) prezidents, un ASV tāds noteikti ir!" septembrī savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps, brīdinot vēlētājus "nenogalināt zelta zosi".
Pirmajā dienā pēc atgriešanās amatā Tramps atcēla sava priekšgājēja Džo Baidena 2023. gada rīkojumu, kas prasīja visjaudīgāko MI sistēmu izstrādātājiem dalīties drošības testu rezultātos ar valdību. 2025. gada jūlijā Baltais nams nāca klajā ar "Mākslīgā intelekta rīcības plānu", kurā uzskaitīti vairāk nekā 90 pasākumi attīstības paātrināšanai.
Politiski sašķeltais Kongress, uz kuru spēcīgu spiedienu izdara lielās tehnoloģiju kompānijas, vēl nav pieņēmis federālu MI likumu, un Tramps ir centies bloķēt štatu likumus par MI.
Aktivizējoties MI drošības jautājumiem, Tramps jūnijā izdeva rīkojumu izveidot brīvprātīgu sistēmu, saskaņā ar kuru MI sistēmu izstrādātāji nodrošinātu valdībai līdz 30 dienu agrīnu piekļuvi saviem jaudīgākajiem modeļiem. 29. septembrī lielāko MI uzņēmumu, tostarp "OpenAI", "Anthropic", "Meta", "Google", "SpaceXAI" un "Nvidia", vadītāji Baltajā namā parakstīja vienošanos, apņemoties veikt neatkarīgus ārējus auditus un izveidot neatkarīgas valdes līmeņa komitejas iekšēju un ārēju ziņojumu izskatīšanai. Vienošanās neparedz sankcijas uzņēmumiem, kas neizpilda saistības, lai gan Tramps to nosauca par "morāli saistošu".
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"Kopumā šī pašregulācijas pieeja ir darījusi tikai vienu - tā nav darbojusies. Tā nav spējusi nekādā nozīmīgā veidā nodrošināt, ka šie uzņēmumi pat godīgi uztur kārtībā paši sevi, nemaz nerunājot par to, lai nodrošinātu to atbilstību spēkā esošajiem likumiem," uzskata Ņujorkā bāzētās bezpeļņas organizācijas "AI Now" viens no direktoriem Maijers Vests.
Juridisko ekspertu vērtējumā pašreizējie ASV tiesību akti par kiberdrošību un ražotāja atbildību var būt nepietiekami, lai noteiktu atbildību par kaitīgām darbībām, ko veic arvien autonomākas MI sistēmas. Pat tad, ja cietušos var skaidri identificēt, ir salīdzinoši maz juridisko precedentu, kas noteiktu, kam jāmaksā kompensācija, ja MI modelis rada zaudējumus, vai kādus piesardzības pasākumus izstrādātājiem ir juridiski jāveic. Problēma kļūst vēl sarežģītāka, ja atbildība tiek sadalīta starp uzņēmumu, kas izstrādā MI modeli, un personu vai organizāciju, kas to izmanto un dod tam rīkojumus.
EIROPA
Eiropas Savienība (ES) 2024. gadā pieņēma Mākslīgā intelekta aktu, ko Brisele dēvē par visaptverošākajiem noteikumiem pasaulē šajā tehnoloģiju jomā. Taču ES noteikumi tikuši daudz kritizēti kā pārāk birokrātiski un naidīgi inovācijām, un Eiropas uzņēmumi vēlāk panāca, ka noteikumi, kas attiecas uz augsta riska sistēmām, tiek atlikti. Turklāt MI akts jau ir novecojis un būtu jāatjauno. "Kad mēs to pieņēmām, mēs pat nevarējām iedomāties to, ko mākslīgais intelekts tagad spēj paveikt," atzina Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Valērija Ajē.
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ES rīcībā ir arī citi instrumenti MI regulēšanai. Augustā "ChatGPT" kļuva par pirmo MI čatbotu, kas tika iekļauts ES digitālo pakalpojumu sarakstā, uz kuriem saskaņā ar ES tiešsaistes satura noteikumiem attiecas stingrāka juridiskā uzraudzība. Brisele pagājušajā mēnesī arī ierosināja uzlikt uzņēmumiem par pienākumu nodrošināt MI palīgu un čatbotu drošību, pirms tos sāk lietot bērni.
Eiropas situāciju sarežģī tas, ka tā mākslīgā intelekta jomā atpaliek no ASV un Ķīnas. Pagājušajā gadā, tikai sešus mēnešus pēc MI akta pieņemšanas, Francijas prezidents Emanuels Makrons izteicās, ka Eiropa riskē nonākt situācijā, kurai tai varbūt arī būs labākie noteikumi pasaulē, bet tā neko neregulēs.
MI joma attīstās ļoti strauji, un šobrīd izskatās, ka Eiropai vairs nav izredžu panākt ASV un Ķīnu. Izdevums "Politico" novērojis, ka pēdējās nedēļās Eiropas politiķi un tehnoloģiju nozares līderi, šķiet, samierinājušies, ka ES nav un, iespējams, arī nebūs tādu mākslīgā intelekta modeļu, kas varētu konkurēt ar vadošajiem ASV un Ķīnas modeļiem. Izdevums norāda, ka Eiropā nostiprinās doma, ka tai nav pašai jāražo modernākie MI modeļi, ja vien tā spēj izmantot tos savā labā.
"Mums nav jābūt tiem, kas izstrādā novatoriskas tehnoloģijas, lai gūtu no tām vislielāko labumu," septembra vidū runā par stāvokli ES sacīja Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena. Pagājušā gada beigās tikai viens no pieciem Eiropas uzņēmumiem savā darbībā izmantoja mākslīgo intelektu, un saskaņā ar "Eurostat" datiem līdere šajā jomā bija Dānija (42%), bet pēdējā vietā atradās Rumānija (5,2%).
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Lielbritānijas mākslīgā intelekta ministrs Kaniška Narajans septembrī norādīja, ka vismodernāko MI modeļu apmācīšana Lielbritānijā faktiski ir nelikumīga, ņemot vērā valsts autortiesību likumus. "Ņemot vērā regulējumu un resursu pieejamību, Lielbritānijai pašlaik nav tādu apstākļu, kas ļautu šajā valstī būvēt superintelektu - to darīt ir nelikumīgi," teica ministrs.
Protams, daudzi Lielbritānijā un citur Eiropā, sevišķi tehnoloģiju nozarē, nepiekrīt tam, ka Eiropai būtu pavisam jāizstājas no konkurences ar ASV un Ķīnu visprogresīvāko MI sistēmu izstrādē. "Eiropai ir ļoti svarīgi, lai mums būtu savi modeļi, (..) jo ir riskanti būt pilnībā atkarīgiem no citām valstīm," uzskata EK viceprezidente Henna Virkunena.
Visiem jau labu laiku ir skaidrs, ka MI nozarei ir nepieciešama zināma uzraudzība un kontrole, iespējams, standartizēts, stingrs un neatkarīgs trešās puses novērtējums, un būtu naivi paļauties uz tehnoloģiju gigantu labo gribu un godaprātu vien. Acīmredzams ir arī tas, ka esošo likumu piemērošana gadījumos, kad ļaunuma sakne izrādījies MI, var izrādīties problemātiska, jo šī tehnoloģija attīstās straujāk, nekā likumdošana vai politika spēj tikt tai līdzi, sevišķi, ja trūkst vienprātības, kā vislabāk pieiet šim jautājumam. Skaidrs arī tas, ka globālos spēles noteikumus diktēs ASV, Ķīna un lielie tehnoloģiju giganti, taču tas neizslēdz katras valsts un institūcijas atbildību rūpēties par savu drošību un aizsardzību, kur, ja runa ir par MI, priekšplānā izvirzās kiberdrošība. Arī tur neiztikt bez MI, un daudzi eksperti uzskata, ka MI ir efektīvi jāizmanto, lai novērstu MI radītos draudus - gluži kā cīnīties pret uguni ar uguni, lai novērstu ugunsgrēka plešanos plašumā.
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Avoti: AFP, CNN, DW, "Forbes", "Politico", "Reuters", "The New York Times" u.c.