Latvijā veidos Eiropas mēroga dronu tehnoloģiju centru
Militārajā poligonā "Sēlija" plānots attīstīt Eiropas Savienības (ES) dronu un pretdronu tehnoloģiju centru, kurā izstrādās un pārbaudīs jaunas aizsardzības sistēmas. Tas būs viens no diviem šādiem centriem Eiropā, paziņojis Eiropas Komisijas pārstāvis Valdis Dombrovskis.
Latvijas centrs specializēsies gaisa un sauszemes dronu tehnoloģijās, kā arī risinājumos, kas ļauj atklāt, izsekot un neitralizēt pretinieka bezpilota lidaparātus. Savukārt otrs centrs, kas atradīsies Nīderlandē, pievērsīsies jūras drošībai, tostarp bezpilota jūras sistēmām un zemūdens apdraudējumu novēršanai.
Jaunās tehnoloģijas plānots testēt militārajā poligonā "Sēlija", kur būs iespējams novērtēt to darbību apstākļos, kas pietuvināti reālām militārajām operācijām. Tas palīdzēs noskaidrot, cik efektīvi droni un to apkarošanas sistēmas darbojas praksē un vai tās atbilst bruņoto spēku vajadzībām.
"Eiropas drošība sākas ar mūsu spēju rīkoties vienoti un izlēmīgi," uzsver Dombrovskis. Viņš norāda, ka pieaugošā dronu apdraudējuma dēļ Eiropai nepieciešams mērķtiecīgāk ieguldīt aizsardzībā, attīstīt jaunas tehnoloģijas un stiprināt sadarbību ar Ukrainu un NATO.
Latvijas centrs būs daļa no plašākas Eiropas aizsardzības iniciatīvas DECODER, kuras mērķis ir attīstīt dronu un pretdronu sistēmas, kā arī veicināt to ražošanu Eiropā. Projekts paredz panākt, lai dažādās valstīs izstrādātās tehnoloģijas varētu efektīvi darboties kopā un tās būtu iespējams ātrāk ieviest bruņotajos spēkos.
Abi centri būs pirmais solis plašāka Eiropas dronu tehnoloģiju centru tīkla izveidē. Tajā plānots apvienot valstu bruņoto spēku, zinātnieku un tehnoloģiju uzņēmumu zināšanas, savukārt Latvijas iesaiste ļaus tai kļūt par vienu no šīs Eiropas aizsardzības iniciatīvas attīstītājām.