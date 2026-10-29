Latvijas Banka skaidro, kā finanšu sektorā vērtēs ilgtspējas riskus
Latvijas Banka šodien, 29. oktobrī, pulcēja plašu zemkopības, finanšu un citu nozaru pārstāvju loku Latvijas Bankas Ilgtspējas konsultatīvajā forumā, kurā Latvijas Banka iepazīstināja ar Eiropas Savienības (ES) ilgtspējas prasībām finanšu sektoram un plašākā diskusijā vērtēja prasību praktisko ieviešanu, kredītiestāžu atbildību un Latvijas Bankas uzraudzības darbības ilgtspējas jomā.
"Eiropas Savienībā finanšu sektoram ilgtspējas jomā jau kādu laiku ir ierādīta īpaša loma. Regulējumu veido ievērojams skaits normatīvo aktu, kuru prasības pakāpeniski tiek ieviestas," norāda Latvijas Bankas padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale.
"Daudzi ilgtspējas jēdzieni un pieejas finanšu sektorā vēl ir salīdzinoši jauni, turklāt pēdējo gadu ģeopolitiskie notikumi ilgtspējas prasību ieviešanas ātrumu ir sabremzējuši. Tomēr virzība soli pa solim notiek, tāpēc ir svarīga visu iesaistīto pušu vienota izpratne par prasībām un to ieviešanu, kā arī diskusiju platforma jautājumos, kuros valda dažādi viedokļi."
Bankām jau patlaban ir noteikts pienākums izvērtēt vides, sociālos un pārvaldības (ESG) riskus. To paredz ES regulējums, it īpaši Kapitāla prasību regula (CRR), Kapitāla prasību direktīva (CRD), kā arī Eiropas Banku iestādes pamatnostādnes. Savukārt Eiropas Centrālā banka savā klimata un vides risku ceļvedī ir izklāstījusi uzraudzības gaidas klimata un vides risku pārvaldībai.
Bankām ir jāizvērtē, cik lielā mērā ESG riski var ietekmēt to darbību, ņemot vērā bankas biznesa modeli, stratēģiju, kredītportfeli un citus būtiskus faktorus. Vienlaikus šajā jomā tiek piemērots proporcionalitātes princips, ņemot vērā bankas lielumu, darbības modeli un identificēto risku būtiskumu. Tādēļ, ja konkrēts ESG risks tiks identificēts kā būtisks, bankām nākotnē būs jāveic padziļināta šī riska pārvaldība un integrēšana risku pārvaldības procesos.
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Tomēr no prasībām līdz to izpildes praktiskajai ieviešanai un reālai ietekmei kredītpolitikā vai konkrētam bankas klientam ir vairāki nozīmīgi procesi, kuru ieviešana pašlaik vēl nav uzsākta. Tas, ka pastāv riski automātiski nenozīmē ierobežojumus.
Foruma diskusijā banku sektora pārstāvji uzsvēra, ka tuvākajā periodā saistībā ar ilgtspējas prasību ieviešanu uzmanības lokā būs ilgtspējas prasību par banku klientu pārejas plānu ieviešana, savukārt ar dabas daudzveidību saistītu risku vērtēšana ir tālāka termiņa uzdevums, tam nepieciešami sākotnējie dati un banku darbības modeļiem atbilstošu pieeju izstrāde un ieviešana.
Latvijas Bankas izstrādātie ieteikumi dabas daudzveidībai labvēlīgās un nelabvēlīgās saimnieciskās darbības identificēšanai ir agrīns un pašlaik informatīvs pētnieciska rakstura dokuments.
Vienlaikus secināts, ka Latvijā nozarēm nepieciešami vienoti principi, kas vērsti uz Latvijas kopēju interešu aizsardzību un starptautisku konkurētspēju. Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Ģirts Krūmiņš akcentēja: "Šobrīd dabas, klimata un ilgtspējas iniciatīvas virzās paralēli, katra balstoties savā metodoloģijā, izpratnē un pieņēmumos. Vienota zemes politika noteiktu skaidrus zemes izmantošanas un dabas aizsardzības principus un mērķus. Tie palīdzēs līdzsvarot nozaru dažādās intereses, normatīvo aktu prasības un pieejas, kā arī novērsīs fragmentāciju un birokrātiju, no kuras cieš uzņēmumi. Tāpēc vērsīsimies pie Ministru kabineta ar rosinājumu noteikt atbildīgo iestādi un deleģēt tai šādu uzdevumu."
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Latvijas Bankas Ilgtspējības forums veidots kā platforma zināšanu un informācijas apmaiņai starp Latvijas Banku, finanšu sektoru, tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem un citām iesaistītajām pusēm. Tā mērķis ir veicināt savstarpēju izpratni par ilgtspējas riskiem, to nozīmi finanšu sektorā un ar tiem saistītās informācijas pieejamību.
Šodien Latvijas Bankas ilgtspējas forumā piedalījās pārstāvji no Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Finanšu nozares asociācijas, Klimata un enerģētikas ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes, Zemnieku saeimas, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, kā arī banku pārstāvji.