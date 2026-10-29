ECB padomes sēdē Frankfurtē tika nolemts noguldījumu iespējas uz nakti likmi saglabāt 2,5% apmērā.
Bizness un ekonomika
Šodien 15:36
Eiropas Centrālā banka procentu likmes atstāj nemainīgas
Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien nolēma atstāt procentu likmes nemainīgas.
ECB padomes sēdē Frankfurtē tika nolemts noguldījumu iespējas uz nakti likmi saglabāt 2,5% apmērā, galveno refinansēšanas operāciju likmi 2,65% apmērā un aizdevumu iespējas uz nakti likmi 2,9% apmērā.
Noguldījumu iespējas likme ir procentu likme, ar kuras palīdzību ECB padome nosaka savas monetārās politikas nostājas virzību. Šīs likmes ir spēkā kopš šā gada 16. septembra. Jau vēstīts, ka saskaņā ar "Eurostat" datiem gada inflācija eirozonā septembrī bija 3,8% salīdzinājumā ar 3,2% augustā.