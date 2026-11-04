VIDEO: smaga saruna vai darba maiņa... ko darīt, ja algu izmaksā aploksnē?
Nauda makā šodien vai tomēr finansiālā drošība nākotnē? “Mans drošības spilvens” jaunā epizode sniedz detalizētāku ieskatu par to, kāda ir situācija Latvijā ar ēnu ekonomiku, īpašu uzmanību pievēršot aplokšņu algām.
Kādas ir sekas, ja darbinieks saņem savu algu aploksnē? Kā darbiniekam rīkoties šādā situācijā, ja viņš nevēlas saņemt aplokšņu algu?
Vērtējot ēnu ekonomikas situāciju Latvijā, jāteic, ka pēdējos 5–10 gados tā ir uzlabojusies. Ēnu ekonomikas indekss 2025. gadā gan liecina, ka ēnu ekonomikas apjoms pieaudzis par 0,4 procentpunktiem, salīdzinot ar 2024. gadu. Tātad šajā rādītājā ir iestājusies zināma stabilitāte.
Bet tagad pie praktiskākiem jautājumiem. Ja ir situācija, ka darbinieks savu algu saņem “aploksnē”, kādi ir galvenie zaudējumi? Latvijas Bankas Finanšu pratības daļas vadītājs Artis Zeiļa norāda, ka vistiešāk un visātrāk cilvēks ar to var saskarties saslimšanas gadījumā. Nereģistrētu darba attiecību situācijā darbinieks kļūst neaizsargāts, kas savukārt nozīmē to viņš saņems ievērojami mazāku slimības pabalstu vai nesaņems to vispār.
Tāpat darbinieks šādā situācijā var saskarties ar grūtībām saņemt, piemēram, hipotekāro kredītu vai līzingu, jo to piešķiršanas gadījumā ņem vērā oficiālos ienākumus. No sociālās aizsardzības viedokļa vēl jāpiemin tas, ka, dodoties bērna kopšanas atvaļinājumā, vecāku pabalsts ir ievērojami mazāks. Savukārt ilgtermiņā lielākās sekas būs jūtamas, kad pienāks laiks doties pensijā. Ilgstoši strādājot “pelēkajā zonā”, netiek samaksāti vai tiek mazāk samaksāti nodokļi, kā rezultātā samazinās arī pensijas apjoms.
Kā rīkoties šādā situācijā, kad darba devējs maksā algu aploksnē? Patiesībā tas ir sarežģīts jautājums, jo runāt par darba samaksu ar savu priekšnieku var būt pārāk sensitīvi un izaicinoši. Bet tieši saruna ir viens no veidiem, kā to var mēģināt risināt, – norādīt savam darba devējam, ka ir svarīgi izmaksāt darba atlīdzību oficiāli. Zeiļa gan akcentē, ka par šo jautājumu būtu jārunā un jāvienojas jau pirms darba attiecību uzsākšanas. Kā galējo risinājumu Latvijas Bankas speciālists min darba maiņu, ja tāda iespēja pastāv un ja neizdodas panākt kompromisu ar priekšnieku.
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Sarunas laikā pieskārāmies arī jautājumam par to, kā motivēt uzņēmējus un sabiedrību kopumā neatrasties “pelēkajā zonā”. Šis uzdevums nemaz nav tik vienkāršs, jo sastāv no vairākām komponentēm, piemēram, nodokļu politikas, izglītības, nodokļu pielietojuma caurskatāmības, bet vēl jo vairāk (un, iespējams, pat būtiskāk) – no uzticības valstij un tās institūcijām. Te ir svarīgi iedot cilvēkiem to sajūtu, ka nodokļos samaksātā nauda “neaiziet kaut kur prom”, bet gan atspoguļojas valsts piedāvātajos pakalpojumos, pabalstos utt. Kā jau minēts iepriekš, šis jebkurā gadījumā ir jautājums par attiecībām un uzticību starp valsti un sabiedrību.
Noslēgumā aicināju Arti ieskicēt, kādi varētu būt ieguvumi potenciālām finanšu pratības mācību priekšmetam skolās. Pagaidām tāda nav, taču, manuprāt, ir svarīgi par finansēm un to efektīvu pārvaldību runāt jau skolas laikā. Finanšu speciālists tam pilnībā piekrita, norādot, ka finanšu pratība ir saskares punkts visām nozarēm un ka tā nodrošina reālas dzīves iemaņas, jo jautājumi par rēķinu apmaksu, pirmo algu, nodokļiem, kredītu un tamlīdzīgi ir aktuāli mums visiem.
Tāpat Artis Zeiļa akcentēja, ka bērnu galvenais zināšanu avots par naudu ir viņu vecāki. Ja vecākiem nav zināšanu par finanšu pratību, ir liela iespējamība, ka arī bērnam šī izpratne neveidosies. Tātad viens no veidiem, kā mazināt šo plaisu, ir mācīt finanšu pratību skolā. Cerēsim, ka tas izdosies!