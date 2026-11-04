Piecas mazāk zināmas Eiropas pilsētas, kuras vērts apmeklēt pēc iespējas ātrāk
Laikā, kad Eiropas populārākās tūristu pilsētas cieš no pārmērīga tūrisma, ceļotāji arvien biežāk meklē alternatīvus galamērķus, kuros iespējams izvairīties no tūristu pūļiem un pārmērīgi augstām cenām.
Tūrisma portāla "Travel Off Path" eksperts Vinisiuss Kosta, kurš jau paguvis apceļot visu Eiropu, nosaucis piecas tūristu nepelnīti aizmirstas mūsu kontinenta pilsētas, kuras vērts apmeklēt tuvākajā laikā – pirms tās kļuvušas pārāk populāras.
"Eiropa ir patiesi unikāla vieta, taču tūristu pūļi, neiedomājami augstās cenas un pilsētu centri, kas pārvērtušies par kaut ko līdzīgu Disnejlendas galvenajai ielai – pilnībā komercializēti un mākslīgi uzspodrināti –, pamazām atņem tai kādreizējo burvību.
Šīs piecas mazpazīstamās pērles ļaus izbaudīt tieši to Vecās pasaules šarmu un viduslaiku leģendu noskaņu, ko tik ļoti meklējat. Un, lai gan dažu šo pilsētu popularitāte pēdējā laikā pieaug, tajās joprojām nav ne miņas no milzīgajiem tūristu pūļiem, pie kādiem esam pieraduši citviet. Tomēr pasteidzieties – labāk pagūt tās apmeklēt, pirms par tām uzzinājuši visi pārējie," raksta apskata autors.
5 nenovērtētas Eiropas pilsētas, kuras vērts apmeklēt pēc iespējas ātrāk
1. Kaseresa (Spānija) Dubrovnikas (Horvātija) vietā
Pagaidām šī pilsēta vēl ir salīdzinoši mazpazīstama, taču tās popularitāte strauji pieaug. No 2026. gada janvāra līdz augustam tūristu skaits šeit palielinājies par 12% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn.
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Vēsturisko Kaseresas pilsētu Spānijas Estremaduras reģionā nereti dēvē par "kontinentālo Dubrovniku". Arī šeit filmētas ainas, kurās atveidota Karaļa osta (King's Landing) no populārā seriāla "Troņu spēle".
Taču pilsēta ir interesanta ne tikai saistības ar slaveno seriālu dēļ. Tā ir īsta kultūras pērle, kas iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, pateicoties izcili saglabātajai viduslaiku apbūvei. Šeit iespējams aplūkot romiešu laika drupas, mauru aizsardzības torņus, gotikas stila baznīcas un pat renesanses laikmeta ēkas, kuru arhitektūrā jūtama Itālijas ietekme, norāda Kosta.
2. Truā Parīzes vietā (abas Francijā)
Šī pilsēta ir diezgan populāra pašu francūžu vidū, taču ārvalstu tūristiem tā ir gandrīz nezināma. Turklāt 2026. gada vasarā šeit pat reģistrēts tūristu skaita samazinājums par 2,9% salīdzinājumā ar 2025. gadu.
Tomēr, pēc raksta autora domām, Truā ir viena no skaistākajām Francijas viduslaiku pilsētām, kas, par laimi, pagaidām palikusi ārpus Parīzes tūristu pūļu uzmanības loka. Pilsēta atrodas valsts austrumu daļā un savulaik bijusi vēsturiskās Šampaņas grāfistes galvaspilsēta – tieši tā reģiona, no kura nāk pasaulslavenais dzirkstošais vīns.
Truā saglabājies arī viens no lielākajiem viduslaiku ēku ansambļiem Francijā. Līdzīgi kā Normandijas pilsētā Ruānā, arī šeit pildrežģu tehnikā celtās ēkas ir nokrāsotas visdažādākajās, pat neticamākajās krāsās. Pilsētas slavenākā ieliņa ir Ruelle des Chats, kas tulkojumā nozīmē "Kaķu ieliņa".
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Runājot par drošību Francijā notiekošo masu protestu kontekstā, Truā gandrīz nekad neparādās ziņās par nemieriem. Tās viduslaiku centrā valda pavisam cita atmosfēra – šķiet, ka pilsēta atrodas neiedomājami tālu no haosa, kas pārņēmis lielpilsētas, norāda Kosta.
3. Gerlica Minhenes vietā (abas Vācijā)
Pagaidām šis galamērķis vēl nav īpaši populārs ārvalstu tūristu vidū, taču interese par to strauji pieaug. 2026. gada pirmajā pusgadā tūristu skaits šeit palielinājies par 4,3% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn.
Gerlica atrodas Vācijas austrumos, pie Polijas robežas. Šķērsojot tiltu, bez jebkādām robežpārbaudēm vien pāris minūšu laikā iespējams nokļūt Polijas pilsētā Zgoželecā.
Turklāt atšķirībā no Drēzdenes vai Leipcigas Gerlica Otrā pasaules kara laikā brīnumainā kārtā palika gandrīz neskarta. Šeit saglabājies viens no lielākajiem vēsturiskās arhitektūras ansambļiem Centrāleiropā – aptuveni 4000 arhitektūras pieminekļu, sākot no gotikas stila baznīcām un renesanses laikmeta pilīm līdz pat jūgendstila ēku fasādēm.
4. Toruņa Krakovas vietā (abas Polijā)
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Pilsētas popularitāte vietējo ceļotāju vidū strauji pieaug, un pēdējā laikā tā sāk piesaistīt arī arvien lielāku ārvalstu tūristu uzmanību. 2026. gadā tūristu skaits šeit palielinājies par iespaidīgiem 8,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Toruņa ir slavena ar savām sarkano ķieģeļu gotikas stila ēkām. Skaistuma ziņā tā neatpaliek no tādām pilsētām kā Krakova vai Gdaņska, taču tūristu šeit ir ievērojami mazāk.
Toruņā saglabājies arī aptuveni kilometru garš viduslaiku nocietinājumu mūru posms, kas lielākoties stiepjas gar Vislas upi. Gar mūriem slejas vēsturiski aizsardzības torņi un pilsētas vārti, aiz kuriem sākas bruģētas vecpilsētas ieliņas.
5. Leče Florences vietā (abas Itālijā)
Pilsēta, ko mēdz dēvēt par "Dienvidu Florenci", kļūst arvien populārāka ārvalstu tūristu vidū, tomēr joprojām ir ievērojami mazāk pārpildīta nekā Itālijas galvenie kultūras centri. 2026. gada vasarā tūristu nakšņojumu skaits šeit pieauga par 1,6%, lai gan tūristu ierašanās gadījumu skaits samazinājās par 0,6%.
Kamēr Florence pārvērtusies par labirintu, kurā ik uz soļa sastopami ielu tirgotāju stendi ar dažādiem nieciņiem un vīna veikaliņi ar pārmērīgi augstām cenām, Leče vilina ceļotājus ar savu raksturīgo medus krāsas baroka arhitektūru, ēkām, kas celtas no mīksta kaļķakmens, un nelieliem, omulīgiem laukumiem, kurus ieskauj ģimenēm piederošas tradicionālās itāļu ēstuvītes jeb tratorijas.
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Leče neapšaubāmi atgādina Florenci, taču ar izteiktu dienvidniecisku kolorītu. Šeit "zelta laikmeta" elegance izjūtama daudz intīmākā un neuzkrītošākā gaisotnē, norāda raksta autors.