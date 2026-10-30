Vietējais vai importētais - kas nosaka mūsu izvēli veikala plauktā?
Latvijas pārtikas ražotāji spēj nodrošināt kvalitatīvu produkciju, tomēr vietējās pārtikas ceļš līdz patērētājam ne vienmēr ir vienkāršs. Pircēji arvien biežāk izvērtē cenu, mazajiem ražotājiem trūkst iespēju efektīvi organizēt piegādes, bet veikalos vietējā produkcija ne vienmēr ir pietiekami pamanāma.
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis un valdes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Lejniece uzsver – izvēloties Latvijā ražotu pārtiku, mēs atbalstām ne tikai konkrētu saimniecību, bet arī vietējo ekonomiku, darba vietas un valsts pārtikas drošību.
Vietējā produkta ceļš sākas ar ražotāju
Pārtikas ceļš līdz patērētājam dažādiem produktiem būtiski atšķiras. Guntis Gūtmanis skaidro – runājot par pārtikas ražotājiem, nereti tiek aizmirsta atšķirība starp lauksaimnieku, kurš saražo izejvielu, un uzņēmumu, kas to pārstrādā gatavā produktā.
Piemēram, piena produktu gadījumā būtiska loma ir pārstrādātājam, savukārt dārzeņu audzētājs savu produkciju var nogādāt tieši patērētājam. Dzintra Lejniece piebilst, ka gaļas nozarē šis ceļš ir vēl garāks, jo starp lopkopi un pircēju atrodas kautuve, gaļas pārstrādes uzņēmums un tirgotājs. Turpretī ogu audzētājs var pats novākt ražu, iepakot un piegādāt pircējam.
Latvijas ražotājiem jāspēj ne tikai saražot kvalitatīvu produktu, bet arī nodrošināt tā nokļūšanu līdz pircējam. Īpaši sarežģīti tas ir mazajām saimniecībām, kurām vienām pašām var būt grūti izpildīt lielu veikalu vai iestāžu pasūtījumus.
Cena joprojām ir galvenais faktors
Viena no lielākajām problēmām ir vietējās produkcijas konkurētspēja cenas ziņā. Ja pircējs salīdzina divus līdzīgus produktus, viņš bieži izvēlas to, kas maksā mazāk. Daudzi labprāt pirktu Latvijā ražoto, taču ne vienmēr rocība to ļauj.
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“Tas ir apburtais loks. Mūsu ražotāji ne vienmēr var saražot tik lielus apjomus, lai piedāvātu zemāko cenu. Pircējs ņem lētāko importēto produktu, un vietējam ražotājam kļūst vēl grūtāk palielināt ražošanu un samazināt izmaksas,” saka Guntis Gūtmanis. “Ar aicinājumu būt patriotiskiem nepietiek. Jārada apstākļi, lai vietējais ražotājs var konkurēt un pircējs var atļauties viņa produkciju.”
Pēc Dzintras Lejnieces domām, viens no instrumentiem pārtikas pieejamības uzlabošanai ir samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likme visiem pamata pārtikas groza produktiem, īpaši Latvijā ražotiem un mūsu valstij raksturīgiem. Savukārt Guntis Gītmanis uzsver, ka šāda pasākuma faktiskā ietekme jāizvērtē, balstoties datos, nevis tikai pieņēmumos.
Vietējam produktam jābūt vieglāk atrodamam
Dzintra Lejniece uzskata, ka Latvijas pārtikas produktu atpazīstamības veicināšanā vēl ir daudz darāmā, īpaši lielveikalos. Ikdienā cilvēki bieži iepērkas steigā, tādēļ ne vienmēr ir laiks rūpīgi izpētīt preču izcelsmi. Viņasprāt, vietējiem produktiem veikalu plauktos jābūt izceltiem tā, lai pircējs tos varētu ātri pamanīt. Svarīga ir arī skaidra informācija par produkta izcelsmes valsti.
Guntis Gūtmanis atzīst, ka pēc šādas prasības ieviešanas saņemta arī pozitīva patērētāju reakcija. Cilvēki novērtē iespēju uzreiz ieraudzīt produkta izcelsmi, nevis mēģināt to noteikt pēc iepakojuma noformējuma vai reklāmas. Pēc LOSP pārstāvju novērojumiem, Lietuvas un Igaunijas veikalos vietējā produkcija ir pamanāmāka nekā Latvijā. Tas liecina, ka ražotājiem un tirgotājiem vēl ir iespējas uzlabot sadarbību un vietējo produktu izvietojumu tirdzniecības vietās.
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Kāpēc dažās pašvaldībās var, bet citās nevar
Viena no iespējām palielināt vietējās pārtikas patēriņu ir tās plašāka izmantošana skolu, bērnudārzu, slimnīcu un citu publisko iestāžu ēdināšanā. Guntis Gūtmanis uzskata, ka būtiska nozīme ir pašvaldību vēlmei organizēt iepirkumus tā, lai tajos varētu piedalīties vietējie ražotāji. Viņš norāda uz atšķirībām starp pašvaldībām, jo citas spēj nodrošināt vietējo un bioloģisko produktu izmantošanu ēdināšanā, kamēr citās tas tiek uzskatīts par sarežģīti īstenojamu.
LOSP pārstāvji uzskata, ka nozīmīga ir arī vecāku interese par to, ko bērni ēd skolās un bērnudārzos. Kā pozitīvu piemēru Guntis Gūtmanis min izglītības iestādes, kurās ēdienkartē norādīta ne tikai maltīte, bet arī saimniecības, no kurām piegādāti produkti. Šāda pieeja palīdz veidot uzticēšanos un padara pārtikas ceļu no ražotāja līdz patērētājam pārskatāmāku.
Dzintra Lejniece uzsver, ka vietējās pārtikas izmantošana būtu īpaši jāveicina arī valsts iestādēs. Ja ēdināšanai tiek tērēti publiskie līdzekļi, būtu svarīgi, lai pēc iespējas lielāka to daļa atgrieztos Latvijas ekonomikā.
Mazajiem ražotājiem nepieciešama kopīga loģistika
Lai vietējā pārtika biežāk nonāktu veikalu plauktos un publiskajā ēdināšanā, nepietiek tikai ar pircēju vēlmi to iegādāties. Būtisks šķērslis ir arī piegāžu organizēšana. Piemēram, vienai saimniecībai var būt dārzeņi, citai gaļa, bet vēl citai piena produkti. Ja katram ražotājam neliels pasūtījums jānogādā atsevišķi, piegādes var būt pārāk dārgas un laikietilpīgas.
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Dzintra Lejniece teic, ka risinājums varētu būt kopīgi loģistikas centri vai sadales noliktavas, kurās dažādu saimniecību produkcija tiktu savākta, komplektēta un tālāk nogādāta pircējiem. Šāda sistēma ļautu arī mazākām saimniecībām piedalīties lielāku pasūtījumu izpildē un konkurēt tirgū, kur piegāžu regularitāte un apjoms ir tikpat svarīgi kā produkta kvalitāte.
Savukārt Guntis Gūtmanis saskata iespējas arī jaunu tirdzniecības veidu attīstībā. Latvijā jau parādās pārtikas automāti, kuros var iegādāties konkrētu saimniecību ražotu gaļu, dārzeņus un citus produktus. Šādi risinājumi ļauj saīsināt piegādes ķēdi un padarīt vietējo produkciju pieejamāku arī pilsētniekiem.
Īsāks ceļš ir lielāka uzticēšanās
Vietējās pārtikas priekšrocība nav tikai tās izcelsme. Kā uzsver LOSP pārstāvji, īsākas piegādes ķēdes palīdz veidot ciešāku saikni starp ražotāju un pircēju. Ja cilvēks zina, kurā saimniecībā produkts audzēts vai ražots, viņam ir vieglāk uzticēties tā kvalitātei. Reģionos šī saikne nereti ir īpaši cieša, jo pircēji pazīst vietējos zemniekus un pārtikas ražotājus.
Dzintra Lejniece atgādina arī par ieguvumiem videi un reģionu attīstībai. Īsāki piegādes attālumi var mazināt transporta radīto piesārņojumu, savukārt vietējo produktu iegāde palīdz saglabāt darba vietas un saimniecisko aktivitāti laukos.
Vietējā pārtika ir arī valsts drošības jautājums
Guntis Gūtmanis uzsver, ka vietējās pārtikas ražošanas saglabāšana ir svarīga ne tikai ekonomikai, bet arī valsts drošībai. To spilgti parādīja Covid-19 pandēmija, kad robežu slēgšana un piegāžu traucējumi lika no jauna novērtēt vietējās ražošanas nozīmi. Skolu, slimnīcu, armijas un citu publisko iestāžu apgādē vietējai produkcijai būtu jāieņem daudz nozīmīgāka vieta. Tas palīdzētu veidot stabilu pieprasījumu un saglabāt ražošanas jaudas, kas var būt īpaši svarīgas ārkārtas situācijās.
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LOSP pārstāvji gan atgādina, ka Latvijas pārtikas nozares attīstība nav iespējama, koncentrējoties tikai uz vietējo tirgu. Lielākiem un eksportspējīgiem uzņēmumiem nepieciešams attīstīt arī ārvalstu tirgus, lai palielinātu ražošanas apjomus un stiprinātu konkurētspēju.
Izvēle, kas ietekmē vairāk nekā vienu pirkumu
Lai pēc pieciem gadiem Latvijas veikalu plauktos būtu vairāk vietējās pārtikas, nepieciešama gan ražotāju, tirgotāju un valsts institūciju sadarbība, gan patērētāju iesaiste. Guntis Gūtmanis uzsver, ka, biežāk izvēloties Latvijā ražotu pārtiku, iedzīvotāji palīdz stiprināt vietējo ekonomiku, nodarbinātību un nodokļu ieņēmumus, savukārt Dzintra Lejniece atgādina, ka vienlīdz svarīgi ir veidot efektīvu piegāžu sistēmu, lai arī mazo saimniecību produkcija varētu sasniegt plašāku pircēju loku.
Vietējās pārtikas ceļš no saimniecības līdz patērētāja galdam ir vairāku savstarpēji saistītu posmu kopums. Jo veiksmīgāk tie darbojas, jo lielākas iespējas Latvijas ražotājiem augt un pircējiem ikdienā izvēlēties savējo.
Raksts tapis sadarbībā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP).