Negaidot pilnvaru termiņa beigas, ECB prezidente Kristīne Lagarda pametīs amatu
Eiropas Centrālās bankas (ECB) prezidente Kristīne Lagarda atstās amatu 2027. gada februārī, ceturtdien paziņoja ECB.
Lagardas pilnvaru termiņš ECB prezidentes amatā beigtos nākamā gada oktobrī.
"ECB prezidente Kristīne Lagarde šodien informēja [ECB] padomi un Eiropadomes priekšsēdētāju Antoniu Koštu, ka 2027. gada 7. februārī atstās amatu," teikts ECB paziņojumā.
Košta atzinīgi novērtēja Lagardas veikumu ECB vadītājas amatā un norādīja, ka process, lai izraudzītos viņas pēcteci, sākas nekavējoties. "Globālās pandēmijas, kara Eiropā, enerģētikas krīžu un inflācijas satricinājumu apstākļos viņa nodrošināja stabilu un mērķtiecīgu vadību, palīdzot saglabāt eirozonas stabilitāti un noturību," ierakstā sociālajos medijos norādīja Košta.
"Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz nākamo ECB vadību, viņas pēcteča iecelšanas process tiks sākts jau šodien un turpināsies bez kavēšanās, lai lēmums tiktu pieņemts savlaicīgi," piebilda Eiropadomes priekšsēdētājs.
ECB prezidentu izraugās eirozonas valstu līderi.
Lagarda ir ECB prezidente kopš 2019. gada novembra.
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Pirms nepilna mēneša Lagarda intervijā franču laikrakstam "La Croix" pieļāva iespēju, ka amatu varētu pamest dažus mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām.
Dažādas spekulācijas par Lagardas nākotni izskanējušas jau kopš šā gada sākuma.
Laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz anonīmu avotu, februārī ziņoja, ka Lagarda varētu atstāt amatu pirms 2027. gada oktobra, lai lemšanā par viņas pēcteci varētu piedalīties pašreizējais Francijas prezidents Emanuels Makrons, kura pilnvaru termiņš beigsies nākamgad maijā. Ir bažas, ka Francijas prezidenta vēlēšanās varētu uzvarēt galēji labējo kandidāte Marina Lepēna.