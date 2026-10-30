Iedzīvotājs apjucis: īsā laikā viņam zvana gan no bankas, gan policijas
Steiga un apjukums – tās ir divas lietas, kas bieži vien raksturo telefonkrāpniekus. Bankas "Citadele" Krāpšanas novēršanas daļas vadītāja Līga Everte intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja, ka dažkārt iedzīvotāji īsā laikā mēdz saņemt vairākus krāpnieciskus zvanus it kā no bankas un policijas.
Vērtējot dažādu krāpniecību apjomu, viņa teica: “Noteikti krāpšana joprojām ir ļoti aktuāla problēma. To apliecina ne tikai banku dati, bet nesen publicētais Finanšu izlūkošanas dienesta nacionālo risku novērtējums [Nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma ziņojums], kas ir publiski pieejams.
Krāpšana – būtisks drauds
Tajā var redzēt, ka noziedzīgie nodarījumi pret īpašumu, kas ir tieši krāpšana, ir atzīmēts kā būtiskākais drauds šobrīd Latvijā un kopumā arī Eiropā. Valsts policijas publicētā statistika par [šī gada] deviņiem mēnešiem liecina, ka kopumā krāpniekiem ir izdevies izkrāpt no Latvijas iedzīvotājiem vairāk nekā 16 miljonus eiro.
Ir arī mūsu pašu banku dati - Finanšu nozares asociācija katru mēnesi apkopo statistiku par savu biedru, finanšu iestāžu konstatētajiem krāpšanas gadījumiem. Dati par astoņiem mēnešiem liecina, ka kopumā ir izkrāpti aptuveni 9,4 miljoni eiro.
Katrus divus no trīs eiro kredītiestādes aptur krāpniecībā
Varam secināt, ka daļa sabiedrības tur skaidru naudu mājās. Policijas dati liecina, ka ne visas summas, kas tiek izkrāptas, ir no kredītiestāžu kontiem. Tie ir arī naudas līdzekļi, kas iedzīvotājiem ir mājās. Arī skaidrās naudas uzkrājumi ir tie, ko krāpnieki iegūst dažādās shēmās.
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Kredītiestādes diezgan veiksmīgi cīnās ar krāpniecību. No publicētajiem datiem var redzēt, ka katrus divus no trīs eiro kredītiestādes aptur krāpniecībā. Astoņos mēnešos tie ir vairāk nekā 15,5 miljoni eiro – tie ir apturēti krāpniecībā un krāpniekiem nav izdevies tos iegūt.”
Krāpnieku grupas spiestas pārprofilēt savas shēmas
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu datiem, diemžēl izkrāptās naudas apjoms pieaug. “Kopumā tendence ir tāda, ka skaitļi pieaug, tomēr, ja skatās augusta un septembra datus, tad redzam, ka nedaudz samazinājās telefonkrāpnieku zvanu skaits.”
Tas skaidrojams ar to, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis bija izdevis rīkojumu un veicis apjomīgas operācijas pret organizēto noziedzību. No publiskās informācijas redzams, ka ļoti daudz krāpniecisko zvanu centru atradās tieši Ukrainā.
Pēc šīs apjomīgās operācijas nedaudz samazinājās telefonkrāpnieku zvanu skaits. “Bet es domāju, ka tas ir īslaicīgs efekts, jo organizētās noziedzības grupas noteikti pārprofilēs savas shēmas un organizēs tās citādākā veidā un citās lokācijās.
“Jums ir jāpiedalās slepenā operācijā un jāglābj nauda.”
“Joprojām ir telefonkrāpnieku zvani, bet to skaits augustā un septembrī ir samazinājies,” Everte teica un atklāja, ka pēdējā laikā no klientiem nav dzirdēts par zvaniem, kas saistīti ar privāto dzīvi un ģimenes locekļiem.
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“Bet joprojām ir zvani, kur uzdodas par dažādu valsts iestāžu darbiniekiem, piemēram, ir klasiskie stāsti par “Latvenergo” skaitītājiem, ierakstītām vēstulēm no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un zvaniem no bankas drošības daļas, ka “jums ir jāpiedalās slepenā operācijā un jāglābj nauda”. Tāpat krāpnieki uzdodas par Valsts policijas darbiniekiem.
Pie stūres saņem zvanu, ka steigšus jāapstiprina identitāte
Sarunas ir kombinētas. Piemēram, ir viens zvans no bankas, seko zvans no policijas un seko zvans no centrālās bankas. Tās ir mērķētas shēmas, lai cilvēkiem radītu apjukumu. Protams, ir steidzamība, ka nekavējoties jārīkojas. Krāpnieki ļoti profesionāli izmanto sociālās inženierijas elementus, manipulē ar cilvēku emocijām un domām, lai shēmas būtu maksimāli ticamas un veiksmīgas.”
Radot iespaidu, ka zvana no dažādām svarīgām iestādēm, krāpnieki izdara psiholoģisko spiedienu pret iedzīvotājiem un rada apjukumu. “Ļoti bieži tā ir steiga. Mēdz būt, ka cilvēks ir kādās privātās darīšanās, piemēram, ceļā pie stūres, un tad viņam ir zvans, ka nekavējoties kaut kas ir jāapstiprina, piemēram, sava identitāte. Tā ir arī [krāpnieciskos] VSAA zvanos par ierakstītu vēstuli, kuros tiek teikts, ka jāveic identifikācija. Neapdomājoties cilvēks iekrīt šajās shēmās.”
Krāpnieku slazdos iekrīt arī ļoti izglītotie
Everte noraidīja priekšstatu, ka krāpnieku shēmās iekrīt tikai seniori. “Stereotips, ka krāpniecībā iekrīt tikai seniori, nav patiess. Mūsu dati liecina, ka tie ir dažāda vecuma iedzīvotāji. Tie ir dažāda izglītības līmeņa cilvēki, tajā skaitā ļoti izglītoti cilvēki ar augstāko izglītību, kas strādā valsts iestādēs, apdrošināšanas nozarē un universitātēs.
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Nav patiess stereotips, ka tie ir tikai seniori, kas nekad neko nav dzirdējuši par krāpniecību. Ļoti bieži ir cilvēki, kuri pēc tam saka: “Jā, man likās, ka kaut kas tur nav.” Viņi kaut kā nepadomājās, steigā veica šo darbību un kļuva par krāpšanas upuriem.” Protams, jāņem vērā, ka dažādas shēmas tiek mērķētas dažāda vecuma cilvēkiem, speciāliste teica.