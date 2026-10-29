Loteriju rīkošanai vairs nevajadzēs atļauju? Finanšu ministrija rosina būtiskas izmaiņas
Finanšu ministrija (FM) rosina preču un pakalpojumu loteriju organizēšanai nepieciešamās atļaujas aizstāt ar paziņošanu Valsts ieņēmumu dienestam (VID), paredz publiskajai apspriešanai nodotais Preču un pakalpojumu loteriju likumprojekts. Izmaiņu mērķis ir vienkāršot loteriju organizēšanu un mazināt administratīvo slogu, vienlaikus saglabājot sabiedrības interešu aizsardzību un uz risku izvērtējumu balstītu uzraudzību.
Likumprojekts paredz, ka komercsabiedrībai paziņojums VID būs jāiesniedz ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms loterijas sākuma. VID pārbaudīs paziņojumā ietvertās informācijas atbilstību likuma prasībām un to, vai uz loterijas organizēšanu neattiecas likumā noteiktie ierobežojumi.
Loterijas organizēšanai vairs nebūs jāsaņem VID atļauja, taču dienests likumā noteiktajos gadījumos būs tiesīgs aizliegt tās organizēšanu. Tāpat paredzēta atbildība par pārkāpumiem.
Likumprojektā saglabātas loteriju organizēšanas prasības un ierobežojumi dalībnieku un sabiedrības interešu aizsardzībai. Informācija par paziņotajām loterijām un to noteikumi būs publiski pieejami.
Saglabāta arī līdzšinējā valsts nodeva - 25% no loterijā piedāvātā laimestu fonda kopējās vērtības.
Loteriju organizēšanas kārtības pārskatīšana paredzēta Valdības rīcības plānā, kurā ietverts Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai priekšlikums pāriet no atļauju modeļa uz paziņošanu. Valdība uzdevusi FM sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgas izmaiņas regulējumā, paredzot digitālu paziņošanu.
Publiskā apspriešana TAP portālā norisināsies līdz 2026. gada 12. novembrim. Šajā laikā ikviens var iesniegt viedokļus un priekšlikumus par likumprojektu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc publiskās apspriešanas un saņemto priekšlikumu izvērtēšanas likumprojektu paredzēts nodot saskaņošanai TAP portālā, pēc tam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā un virzīt uz Saeimu.