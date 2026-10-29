Racionāls piedāvājums vieglam bezceļam un ne tikai. Jaecoo 7 ar pilnpiedziņu
Pirmie iespaidi par Jaecoo 7 saka priekšā, ka tas ir vairāk pilsētas krosovers, kurā braukt ar baltu apkaklīti, un uz bezceļiem nemaz neskatītie. Tomēr viens Jaecoo 7 ir citāds. Tas ir vienīgais Jaecoo 7, kam Offroad izpildījumā ir visi velkošie riteņi.
Pilnpiedziņa šajā modelī nav savienojama ar hibrīddzinēju, tāpēc uz priekšu krosovers iet ar parasta 1,6 litru turbodzinēja palīdzību. Tam ir 147 zirgspēki, un Urban jeb priekšpiedziņas versijā tāds Jaecoo 7 maksā tik, cik rakstīts uz demomašīnas sāniem - 29 990 eiro.
Jaecoo 7 kabīnes ir praktiska un mazliet amizanta, tomēr tajā nav nekā pārsteidzoša. Ja neskaita milzīgu ekrānu pa vidu , starta pogu, kas šķiet izvietota uz plaukta un salona apšuvumu, ko acīmredzot drīkst tīrīt ar mitru sūkli. Ekrānā ir grandioza izmēra karte, un mašīnai ir neskaitāmi braukšanas režīmi, sevišķi bezceļam. Šādi krosoveru nekādi nesaistās ar visurgājēju varoņdarbiem, tomēr mūsu kolēģi pārliecinājušies, ka Jaecoo 7 spēj sekot pat pikapiem. Gaita ir liega, jo Jaecoo 7 balstiekārtai nav tas “stingrākais” raksturs. Pat visi signāli ir klusi un neuzbāzīgi.
Bet kā ir ar degvielas patēriņu? Atsakoties no jebkādas hibrīda klātbūtnes, izdevies noturēt automašīnas cenu 32 000 eiro robežās. Maksa par to ir paaugstināts patēriņš. Ja nav hibrīda, nav ekonomijas. 8 litri ir tas, uz ko gatavoties, kamēr nav iebraukts pilsētā, kur var panākt arī 12 l/100 km. Tas nu stipri atšķiras no Jaecoo 7 hibrīdiem. Kā liecina pat diezgan pavirša tirgus izpēte, Jaecoo 7 Offroad nemaz nav tik daudz alternatīvu, jo visu riteņu piedziņu šajā segmentā, izmērā un cenu kategorijā spēj piedāvāt pavisam nedaudz ražotāju.