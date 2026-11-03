Ekrāns paceļas debesīs: Latvijā ienāk jauns, iespaidīgs reklāmas formāts
Iedomājieties milzīgu ekrānu, kas pilsētas svētku laikā paceļas debesīs un desmitiem metru augstumā demonstrē video, attēlus un reklāmas. Tas vairs nav tikai nākotnes tehnoloģiju scenārijs – šovasar šādu skatu jau piedzīvojuši svētku apmeklētāji Brocēnos un Ogrē. Latvijā radītais FlyLED piedāvā pavisam jaunu pieeju reklāmai un pasākumu vizuālajam noformējumam, pārvēršot debesis par neierastu komunikācijas telpu.
Līdz šim esam pieraduši, ka lielie LED ekrāni atrodas pie koncertu skatuvēm, pilsētu laukumos vai uz ēku fasādēm. Taču kas notiek, ja ekrāns vairs nav piesaistīts zemei?
Tieši šādu iespēju piedāvā FlyLED – 3 × 8 metrus jeb 24 kvadrātmetrus liels LED ekrāns, kuru gaisā paceļ industriālais drons DJI T100. Uz tā iespējams demonstrēt video, animācijas, fotogrāfijas, pasākuma vizuālo saturu un reklāmas vēstījumus.
Atšķirībā no ierastajiem reklāmas laukumiem lidojošais ekrāns piesaista uzmanību ne tikai ar demonstrēto saturu, bet arī ar savu atrašanās vietu. Tas kļūst par daļu no pasākuma, radot neierastu pieredzi gan skatītājiem, gan organizatoriem.
Brocēnos skatieni pavērsās debesīs
Viens no pirmajiem FlyLED publiskajiem projektiem Latvijā tika īstenots Brocēnu pilsētas svētkos. Pasākuma laikā milzīgais ekrāns debesīs pacēlās trīs reizes, piesaistot svētku apmeklētāju uzmanību.
Daudzi klātesošie apstājās, vēroja neparasto skatu un steidza to iemūžināt savos telefonos. Ekrāns kļuva par vēl vienu svētku notikumu, papildinot ierasto programmu ar negaidītu vizuālu elementu.
Brocēnu pieredze apliecināja, ka šāda tehnoloģija nav paredzēta tikai vērienīgiem koncertiem vai starptautiskiem festivāliem. Arī reģionālos pilsētu svētkos tā var kļūt par spilgtu programmas papildinājumu un piedāvāt jaunas iespējas pasākuma organizatoriem un sadarbības partneriem.
Ogres Laivu parādē ekrāns debesīs demonstrēja pašu dalībnieku piedzīvoto
Vēl interesantāku FlyLED izmantošanas piemēru varēja vērot 21. augustā Ogres novada un pilsētas svētku Laivu parādē.
Šoreiz lidojošais ekrāns nebija tikai iespaidīgs objekts debesīs. Tas kļuva par daļu no paša pasākuma, ļaujot dalībniekiem un skatītājiem vēlreiz izdzīvot tikko notikušo.
Kad krāšņi noformētās laivas ieradās pēc brauciena, tās sagaidīja debesīs paceltais FlyLED ekrāns, uz kura tika demonstrētas fotogrāfijas no laivu parādes, video un citi ar pasākumu saistīti materiāli.
Dalībnieki varēja ieraudzīt sevi un savu laivu no cita skatpunkta, savukārt skatītāji – vēlreiz piedzīvot parādes spilgtākos mirkļus.
Arī Ogrē tika veikti trīs lidojumi. Pasākuma īpašo noskaņu papildināja vakara saulriets, kas lidojošajam ekrānam radīja izteiksmīgu fonu.
Šis piemērs atklāj būtisku FlyLED priekšrocību – tehnoloģiju iespējams izmantot ne tikai reklāmai, bet arī paša pasākuma satura demonstrēšanai. Ekrāns var kļūt par daļu no koncerta, pilsētas svētku, sporta sacensību vai cita notikuma scenārija.
Reklāma, kuru cilvēki paši vēlas fotografēt
Reklāmas vidē viens no lielākajiem izaicinājumiem ir piesaistīt cilvēku uzmanību. Ikdienā esam pieraduši pie neskaitāmiem reklāmas vēstījumiem telefonos, datoros, pilsētvidē un sociālajos tīklos.
FlyLED piedāvā atšķirīgu pieeju – reklāma tiek demonstrēta vietā, kur cilvēki to negaida ieraudzīt.
Lidojošo ekrānu iespējams izmantot koncertos, festivālos, pilsētu svētkos, sporta sacensībās, uzņēmumu pasākumos un produktu prezentācijās. Uz tā var demonstrēt zīmolu logotipus, video reklāmas, animācijas, sponsoru vēstījumus vai īpaši konkrētajam notikumam sagatavotu saturu.
Turklāt šādam formātam ir vēl kāda priekšrocība – skatītāji paši var kļūt par tā popularizētājiem. Ja neparastais skats tiek fotografēts un filmēts, uzņemtie materiāli vēlāk var nonākt sociālajos tīklos, paplašinot pasākuma un tajā redzamo zīmolu atpazīstamību.
Brocēnos un Ogrē apmeklētāju interese par lidojošo ekrānu bija vērojama jau pirmo projektu laikā.
Ekrāns paceļas debesīs: Latvijā ienāk jauns, iespaidīgs reklāmas formāts
Kā milzīgs ekrāns spēj lidot?
Lai gan skatītājiem FlyLED lidojums var šķist vienkāršs, aiz iespaidīgā skata slēpjas rūpīga tehniskā sagatavošanās.
24 kvadrātmetrus lielo LED ekrānu gaisā paceļ industriālais drons DJI T100. Tā darbību nodrošina profesionāla komanda, kas pirms katra pasākuma izvērtē norises vietu, gaisa telpas ierobežojumus, laikapstākļus un drošības prasības.
FlyLED pakalpojumā ietilpst lidojuma plānošana, nepieciešamā saskaņošana, tehniskā nodrošināšana, apdrošināšana un ekrānā demonstrējamā satura pārvaldība.
Parasti viena pasākuma laikā tiek plānoti trīs lidojumi, katrs līdz desmit minūtēm. To skaits, ilgums un demonstrējamais saturs tiek pielāgots konkrētā pasākuma vajadzībām un drošības nosacījumiem.
Lidojuma īstenošana ir atkarīga arī no laikapstākļiem un attiecīgās gaisa telpas izmantošanas iespējām.
Latvijā radīta ideja ar plašākām ambīcijām
Aiz FlyLED projekta stāv Rīgā bāzētā ZIZI – digitālā mārketinga un biznesa izaugsmes risinājumu komanda, kas strādā ar digitālo stratēģiju, reklāmu, tīmekļa risinājumiem, analītiku un biznesa procesu automatizāciju Latvijā un ārvalstu tirgos.
FlyLED ir viens no uzņēmuma attīstītajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas apvieno digitālā satura iespējas ar neierastu tā demonstrēšanas veidu.
Idejas pamatā ir vēlme radīt reklāmas formātu, kas ne tikai nodod vēstījumu, bet arī kļūst par pieredzi. Jo īpaši pasākumos, kuros zīmoli sacenšas par auditorijas uzmanību, neparasts vizuālais risinājums var palīdzēt izcelties ierastajā reklāmas vidē.
Brocēnu un Ogres pieredze jau parādījusi divas atšķirīgas FlyLED izmantošanas iespējas – piesaistīt skatītāju uzmanību ar negaidītu vizuālu efektu un papildināt pasākuma programmu ar saturu, kas ir saistīts ar pašu notikumu.
Un, iespējams, tieši šādi mainās arī reklāmas nākotne – lai zīmola vēstījums sasniegtu auditoriju, tam vairs nav jāatrodas tikai uz ekrāna pilsētas laukumā. Tagad tas var pacelties arī debesīs.