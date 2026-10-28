Eiropa gatavojas tehnoloģiskam izrāvienam: Austrijā taps mikroshēmas, kas var mainīt turpmāko elektronikas ražošanu
Eiropa sper nozīmīgu soli tehnoloģiju attīstībā. Austrijā plānots izveidot rūpnīcu, kurā lielos apjomos tiks ražotas jaunas paaudzes mikroshēmas, kas varētu padarīt elektroierīces energoefektīvākas.
Projektā paredzēts ieguldīt aptuveni 1,1 miljardu eiro, bet Eiropas Komisija apstiprinājusi 319 miljonu eiro finansējumu tam, vēsta "Euronews".
Vācijas tehnoloģiju uzņēmums "Infineon Technologies" plāno modernizēt savu rūpnīcu Austrijas pilsētā Fillahā. Tajā paredzēts ražot mikroshēmas no gallija nitrīda – materiāla, kas noteiktos pielietojumos ļauj efektīvāk izmantot elektroenerģiju nekā tradicionālās silīcija mikroshēmas. Šādas tehnoloģijas var izmantot viedtālruņu un klēpjdatoru lādētājos, elektroauto, robotikā un mākslīgā intelekta datu centros.
Jaunā ražošanas metode ļaus vienlaicīgi izgatavot daudz vairāk mikroshēmu, samazinot to ražošanas izmaksas. Uzņēmums norāda, ka tādējādi varēs iegūt aptuveni 2,3 reizes vairāk mikroshēmu no vienas plāksnes. Ražošanu plānots sākt 2027. gada beigās.
Šis projekts ir nozīmīgs arī Eiropas centieniem mazināt atkarību no Āzijas un ASV mikroshēmu ražotājiem un tehnoloģiju uzņēmumiem. Eiropas Savienība vēlas līdz 2030. gadam palielināt savu daļu pasaules mikroshēmu ražošanā līdz 20%, jo šie komponenti ir nepieciešami gandrīz visās mūsdienu tehnoloģijās – sākot ar sadzīves elektroniku un beidzot ar automobiļiem un rūpniecības iekārtām.
Austrijas kanclers Kristians Štokers projektu nosaucis par vienu no lielākajiem ieguldījumiem valsts augsto tehnoloģiju rūpniecības vēsturē. Viņš uzsvēris, ka mikroshēmu nozares nākotnei jāveidojas ne tikai Āzijā un ASV, bet arī Eiropā.