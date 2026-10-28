Eiropā gāzes cenas sasniegušas augstāko līmeni kopš 2022. gada. ES brīdina par jaunu krīzi
Eiropā dabasgāzes cena pirmo reizi kopš 2022. gada enerģētikas krīzes pārsniegusi 100 eiro par megavatstundu. Straujais cenu kāpums notiek laikā, kad Eiropas Savienība brīdina par iespējamu jaunu enerģētikas krīzi un grūtu ziemu, vēsta "Euronews".
Trešdien dabasgāzes cena Eiropas vairumtirdzniecības tirgū sasniedza 100,37 eiro par megavatstundu, dienas laikā pieaugot par vairāk nekā 4%. Salīdzinājumam pirms kara sākuma Irānā februāra beigās gāzes cena bija aptuveni 32 eiro. Tik augsts cenu līmenis Eiropā pēdējo reizi pieredzēts 2022. gada decembrī, kad pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā reģionu skāra enerģētikas krīze.
ES enerģētikas komisārs Dans Jergensens (Dan Jørgensen) trešdien brīdināja, ka ģeopolitisko satricinājumu dēļ Eiropa atkal saskaras ar enerģētikas krīzi. Viņš uzsvēra, ka gaidāmā ziema būs sarežģīta gan iedzīvotājiem, gan Eiropas ekonomikai kopumā, jo energoresursu izmaksas strauji pieaug.
Situāciju vēl vairāk sarežģī nepietiekamie dabasgāzes krājumi. Saskaņā ar ES Enerģētikas regulatoru sadarbības aģentūras datiem 21. oktobrī Eiropas gāzes krātuves bija piepildītas tikai par 75%, kas ir ievērojami mazāk nekā ierastais 90% mērķis pirms ziemas. Gāzes piegādes būtiski ietekmējis arī karš Tuvajos Austrumos, kura dēļ traucētas sašķidrinātās dabasgāzes piegādes, īpaši no Kataras.
Eiropa arvien vairāk paļaujas uz gāzes piegādēm no ASV, kas pašlaik nodrošina aptuveni 30% no ES dabasgāzes apjoma. Eksperti brīdina, ka ziemā Eiropai par pieejamajām sašķidrinātās gāzes kravām nāksies konkurēt ar Āzijas valstīm, kas var izraisīt turpmākas cenu svārstības. Vienlaikus ES dabasgāzes patēriņš ir aptuveni par 20% mazāks nekā pirms 2022. gada krīzes, kas palīdz mazināt piegāžu trūkuma risku.
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Lai nodrošinātu papildu piegādes, ES apsver ilgtermiņa sadarbību ar Kanādu sašķidrinātās dabasgāzes jomā. Jau ceturtdien paredzēta arī ES enerģētikas ministru tikšanās, kurā tiks apspriesta situācija enerģijas tirgū.