Teju piektdaļa Latvijas uzņēmumu šogad saskārušies ar kiberuzbrukumiem; darbinieku apmācības kiberdrošībā nodrošina vien retais
Latvijā arvien vairāk uzņēmumu saskaras ar kiberuzbrukumiem, taču darbinieku izglītošanai par digitālajiem draudiem joprojām tiek pievērsta pārāk maza uzmanība.
Jaunākā "Bite Latvija" un SKDS aptauja, kurā piedalījās 750 uzņēmumu, liecina, ka šogad kiberuzbrukumus pieredzējuši 18% uzņēmumu, salīdzinot ar 14% pērn, bet regulāras darbinieku apmācības kiberdrošības jautājumos nodrošina tikai 15%.
Lai pasargātu savus datus, 66% uzņēmumu regulāri atjaunina programmatūru, 61% veido datu rezerves kopijas, savukārt 33% izmanto divfaktoru autentifikāciju jeb papildu identitātes pārbaudi, pieslēdzoties kontiem. Lai gan šo drošības pasākumu izmantošana pieaugusi, eksperti uzsver, ka ar tehniskajiem risinājumiem vien nepietiek.
"Bite Latvija" pārstāvis Māris Priekulis norāda, ka viens no būtiskākajiem riskiem joprojām ir darbinieku rīcība. Pat labi aizsargātā uzņēmumā atvērta krāpnieciska saite var radīt nopietnus draudus. Ar šādiem uzbrukumiem pēdējā gada laikā saskārušies 9% uzņēmumu, salīdzinot ar 7% pērn.
Aptauja atklāj, ka 30% uzņēmumu vadītāju satrauc iespējamie finansiālie zaudējumi kiberuzbrukuma gadījumā, bet 21% bažījas par klientu datu zādzībām. Savukārt 24% atzīst, ka uzņēmuma datorsistēmu darbības pārtraukums uz divām vai trim dienām radītu lielus zaudējumus.
Kiberdrošības uzlabošanu kavē arī augstās izmaksas un speciālistu trūkums. Vienlaikus Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pārstāvis Jānis Delviņš uzsver, ka uzņēmumiem jānosaka skaidri noteikumi mākslīgā intelekta izmantošanai, lai darbinieki šajos rīkos neievadītu konfidenciālu informāciju.