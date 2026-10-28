Elektroauto kļūst populārāki, taču viena būtiska iemesla dēļ Latvijas iedzīvotāji tos nav gatavi pirkt
Lai gan interese par elektroauto Latvijā pieaug, to augstā cena joprojām ir galvenais šķērslis iegādei. Puse Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka tieši izmaksu dēļ nav gatavi pāriet uz elektrisko automobili, liecina "SEB bankas" aptauja.
Salīdzinot ar situāciju pirms trim gadiem, bažas par elektroauto cenu gan ir mazinājušās – toreiz to kā galveno šķērsli minēja 67% aptaujāto, bet šogad – 50%. Vienlaikus 45% iedzīvotāju satrauc tas, cik tālu ar elektroauto iespējams nobraukt pēc vienas uzlādes, un tikpat daudz respondentu šaubās par akumulatora kalpošanas ilgumu.
Interesanti, ka pieaugušas bažas par elektroauto komfortu. Pirms trim gadiem to kā šķērsli minēja 18% aptaujāto, bet šogad jau 33%. Savukārt bažas par uzlādes iespējām ir mazinājušās. Publiskās uzlādes infrastruktūru par problēmu uzskata 28% iedzīvotāju, salīdzinot ar 46% pirms trim gadiem.
Vienlaikus gandrīz trešdaļa aptaujāto atzīst, ka būtu gatavi iegādāties elektroauto. Visbiežāk tie ir Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji, jaunieši un cilvēki ar augstākiem ienākumiem. Galvenais pamudinājums šādam pirkumam būtu zemākas automašīnas uzturēšanas izmaksas, ko minējuši 49% respondentu, savukārt 34% svarīgs būtu valsts atbalsts iegādei.
"SEB bankas" pārstāvis Matīss Janevičs-Dambis norāda, ka valsts atbalsta programma būtiski ietekmē elektroauto pārdošanu Latvijā. Šogad 14% no visiem jaunajiem automobiļiem, ko iegādājušās privātpersonas, ir elektroauto, tomēr kopējā Latvijas autoparkā elektriskie spēkrati veido tikai 2,3%.
Saskaņā ar "SEB bankas" aprēķiniem viena cilvēka ienākumiem Latvijā vidēji atbilstoša automobiļa cena ir aptuveni 32 000–35 000 eiro, bet Rīgā – ap 39 000 eiro. Savukārt ģimene, kas automašīnas līzinga maksājumam atvēl līdz piektdaļai ienākumu, varētu atļauties 48 000–60 000 eiro vērtu spēkratu.
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Aptauju pēc "SEB bankas" pasūtījuma šā gada augustā veica pētījumu uzņēmums "Norstat", aptaujājot 1004 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.