Ielu apgaismojums kļūst "gudrāks" - Dānijā dažas ielas izgaismo sarkanas, ko varam gaidīt mēs?
Dažu Dānijas pilsētu apkaimēs jau ierasts, ka atsevišķas zonas nakts laikā mēdz būt ar sarkanā spektra ielu apgaismojumu. Iemesls tam nav ne kāda avārijas situācija vai svētku svinēšana, bet gan tas, ka tieši šāds apgaismojuma tonis ir visdraudzīgākais nakts dzīvniekiem un kukaiņiem, kā arī atrisina gaismas piesārņojuma problēmu.
Arī Latvijā ielu laternas kļūst arvien gudrākas – pašas pamana garāmgājēju, ziņo par saviem bojājumiem, turklāt ar vienu pareizo klikšķi var samazināt pašvaldības elektrības rēķinu. Uzņēmuma “Citylight.net” vadītājs Reinis Kūla stāsta, kā viedais apgaismojums no modes vārda kļuvis par vienu no ātrākajiem veidiem, kā ietaupīt enerģiju. Viņš arī skaidro, kāpēc parastajam apgaismojumam drīz var būt daudz vairāk darba nekā tikai spīdēt.
Krīze, kas iededza interesi
Uzņēmums “Citylight.net” apgaismojuma vadības jomā strādā jau 17 gadu. Īpaši spraigi bijuši pēdējie gadi, kad pēc kovida pandēmijas sekoja Krievijas iebrukuma Ukrainā izraisītā enerģētiskā krīze. “Politiskie notikumi ietekmē enerģijas jomu, un pirmais, ko daudzas pašvaldības centās darīt, ir – ietaupīt uz energoresursiem. Mēs piedāvājām vienus no ātrākajiem un kontrolējamākajiem veidiem, kā to panākt. Interese par viedā apgaismojuma risinājumiem pieauga pat pieckārt,” stāsta Reinis Kūla.
Krīzes gados daudzām pašvaldībām bija jāsamazina patēriņš par gandrīz 15 procentiem. Tām, kurām nebija vadāmu gaismekļu, nācās izslēgt veselus ielu segmentus vai atstāt ielas tumsā uz divām trim stundām naktī. Labāk klājās tām, kas jau bija ieguldījušas viedajā apgaismojumā. “Šīs pašvaldības apgaismojumu varēja samazināt līdz minimumam, teiksim, 70 procentiem, bet to ielās joprojām bija gaisma. Tām nebija pilnībā jāizslēdz apgaismojums,” skaidro eksperts. Daudzas pašvaldības pēc šīs pieredzes vienkārši paplašināja jau uzstādītās sistēmas.
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No lielā slēdža līdz laternai, kas pati sevi diagnosticē
Reinis Kūla viedā apgaismojuma attīstību iedala trīs fāzēs. Pirms LED gaismekļu īstas apgaismojuma vadības nepastāvēja vispār. Daudzviet pasaulē gaismekļi joprojām tiek ieslēgti un izslēgti pēc ārējiem sensoriem, un pašvaldība paliek neziņā par to, kas notiek uz ielām.
Tāpēc pirmais solis bija sadales skapju vadības sistēmas izveide. “Liela apgaismojuma sistēma sastāv no sadales skapjiem, kurus noteikti daudzi ir pamanījuši pilsētās. Nosauksim to par tādu kā lielu slēdzi, kas ieslēdz un izslēdz apgaismojumu,” skaidro Kūla. “Citylight.net” padarīja šos skapjus attālināti uzraugāmus – ieslēgšanu un izslēgšanu var regulēt no datora, tur redzams arī patēriņš. Uzstādīšanai nav vajadzīgs īpašs speciālists, to var paveikt elektriķis. Turklāt uz vienu skapi ir aptuveni 50 lampu, tāpēc šis risinājums ir salīdzinoši lēts. Daudzas Latvijas pašvaldības to ieviesa par savu naudu, negaidot projektu finansējumu.
Otrā fāze sākās līdz ar pirmajiem LED gaismekļiem, un tā, pēc eksperta domām, bija diezgan haotiska. “To, ka LED gaismeklim paši varam mainīt intensitāti, daudzi pieņēma, ka tas nu arī ir šis viedais apgaismojums. Cik bija ražotāju, tik arī dažādu izpratņu par to, kas tam gaismeklim jādara,” atceras Reinis Kūla. Ilgi visas darbības pamatā bija vecais amerikāņu standarts NEMA. “Tas nodrošināja vienu funkcionalitāti – mainīt apgaismojuma intensitāti. Gaišāks – patērē vairāk, tumšāks – patērē mazāk. Tādā veidā tika nodrošināta apgaismojuma vadība.”
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Trešā, pašreizējā fāze ir standartu ieviešanas posms. Zhaga standarts noteica vienotu ligzdu, kurā der jebkura ražotāja kontrolieris. Savukārt DALI D4i paredz, ka gaismeklis par sevi sniedz visus diagnostikas un mērījumu datus. “Cik daudz patērē? Kas ir ražotājs? Kāds ir spožums? Vai nav kādu bojājumu? Šie standarti tagad ļauj gaismeklim ne tikai mainīt intensitāti, bet arī to pilnībā diagnosticēt no A līdz Z,” saka Reinis Kūla. Tieši šo viņš sauc par īstu viedo apgaismojumu, kas ir gan vadāms, gan diagnosticējams.
Gulbenes laternas atmaksājas divos gados
Pašvaldības pie “Citylight.net” visbiežāk vēršas tad, kad tiek pārbūvēts vecais nātrija apgaismojums. Problēma ir ne tikai novecojusi infrastruktūra. “Daudzviet ir vāja šīs infrastruktūras uzskaite. Ja nav pat uzskaites, tad pašvaldības arī īsti nezina, kas tajā infrastruktūrā notiek,” norāda Kūla. Tāpēc pašvaldības vēlas divas lietas – iespēju gaismekļus attālināti vadīt un regulēt to intensitāti, kā arī diagnostikas rīku, kas parāda, vai ar laternām viss ir kārtībā.
Pēc uzņēmuma vadītāja teiktā, pie pašreizējām elektroenerģijas cenām šādai investīcijai būtu jāatmaksājas trīs gadu laikā. Kustības sensori šo termiņu var krietni saīsināt, un labs piemērs ir Gulbene. Tur sensors uzstādīts uz katra trešā gaismekļa. Naktī apgaismojums tiek samazināts līdz aptuveni 30 procentiem, bet, ja kāds pienāk, uz minūti tas paaugstinās līdz 100 procentiem. “Šajā projektā, man šķiet, atmaksāšanās laiks pēc ieguldījuma bija ap diviem gadiem,” saka Kūla. Ja elektrība sadārdzinātos, ieguldījums atmaksātos vēl ātrāk. “Ietaupījums ir vērā ņemams, bet galvenā lieta, ka pati pašvaldība to var kontrolēt,” viņš piebilst.
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Kopumā Latvija šajā ziņā izskatās labi. Reinis Kūla lēš, ka LED apgaismojums varētu būt pārgājuši vidēji ap 70 procentiem gaismekļu, un lielai daļai no tiem ir arī vadības sistēmas.
Kad nakts kļūst dzeltena… vai pat sarkana
Viedais apgaismojums nozīmē ne tikai mazāk kilovatstundu. Pasaulē arvien vairāk runā par bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgu apgaismojumu, un tāds jau ir ieviests arī Latvijā. Tā pamatā ir doma, ka naktī no gaismas izslēdz zilo komponenti, kas traucē kukaiņiem un dzīvniekiem. Eksperts kā piemērus min Mārupītes parku Rīgā, Piejūras parku Ventspilī un arī Bauskas pilskalna parku. Tur naktī deg samazinātas intensitātes silta, dzeltenīga gaisma. “Tas ir labāk dzīvnieku nakts bioritmam. Kad ir kustība vai kad cilvēkam labāk jāredz, gaisma tiek pamainīta uz balto, kas cilvēka acij nodrošina labāku redzamību, un pēc tam atkal atgriežas pie dzeltenās krāsas,” skaidro eksperts.
Vistālāk šajā ziņā gājusi Skandināvija. Tur pat esošos LED gaismekļus nomaina pret jauniem, dabai draudzīgākiem. Īpaši eksperts izceļ Dāniju, kur rūpes par nakts dzīvnieku, īpaši sikspārņu, un kukaiņu bioritmu tiek izrādītas, naktīs eksperimentējot ar sarkanā spektra apgaismojumu. Zinātnieki ir atklājuši, ka daudzi nakts dzīvnieki ir jutīgi pret spilgti baltu gaismu, kas var traucēt to barošanos, navigāciju, migrāciju un citu dabisko uzvedību. “Tur ļoti rūpējas par dabu. Citviet Eiropā izvēlas mērenāku ceļu šiem risinājumiem, izmantojot silto Amber Light gaismu. Tā sniedz dzeltenīgi oranžu spektrālo gaismu ar ļoti zemu zilās gaismas īpatsvaru, kas uzlabo redzamību miglā vai krēslā, netraucē cilvēku diennakts ritmiem un ir draudzīga naktī aktīviem kukaiņiem un dabai. Nozare ir pilna inovāciju, visu laiku kaut kas notiek.”
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Laterna kā viedpilsētas mugurkauls
Lielākais nozares izaicinājums ir panākt, lai “visi šie gaismekļi un kontrolieri darbotos vienotā akordā”. Pagaidām vācu, dāņu vai holandiešu kontrolieri datus sūta katrs uz savu sistēmu, tāpēc tagad uzsvars tiek likts uz atvērtām sistēmām, kurās datus var izmantot neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja. Tāpat attīstās kustības sensori un saziņas metodes, un arī “Citylight.net” jau eksperimentē ar satelītsakariem.
Vēl lielākas iespējas Reinis Kūla saskata viedpilsētās. “Nekas nevar būt labāks par kontrolējamu apgaismojumu, lai nodrošinātu viedpilsētas bāzi, jo nekur citur pilsētā nevar dabūt pastāvīgu elektrobarošanu.” Laternai var pievienot gaisa kvalitātes un trokšņa sensorus, kameras vai skaitītāju nolasīšanu. “Izmantojot kontrolieri, mēs atslēdzam tikai lampu, bet mums ir barošana citām iekārtām,” viņš skaidro.
Jaunos risinājumus uzņēmums pārbauda arī uz vietas. Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas Gaisma” tam ap VEF teritoriju piešķīrusi 13 lampu lauka testiem. Savukārt pie biroja Stopiņos, kur apgaismojums ir gar mežu, drīzumā testēs dabai draudzīgo silto gaismu. Un pavisam drīz rīdzinieki varēs apskatīt arī Kundziņsalas pārvadu – unikālu objektu ar krāsu vadību, kas jau gaida atklāšanu.