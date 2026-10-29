Iestājusies bezizeja darbā? Ir nozare, kurā ļoti, ļoti gaida jaunus darbiniekus
Daļa pasažieru autobusu vadītāju šajā amatā nonāk dzīves brīdī, kad ir zaudēts iepriekšējais darbs un viņi nolemj mainīt darbošanās nozari. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks intervijā portālam Jauns.lv sacīja, ka nozarē patlaban trūkst šoferu, taču ir jādomā par viņu atalgojuma palielināšanu.
Viņš teica, ka daļa autobusu šoferu šajā amatā nonāk tāpēc, ka zaudējuši iepriekšējo darbu un nolēmuši mainīt darbošanās nozari. Bet vai autobusu vadītāja profesija pamazām sāk kļūt par tādu, ko jaunieši apzināti izvēlas par savu nākotnes nodarbošanos?
“Diemžēl nē. Viens no nosacījumiem ir atalgojums. Jāsaka, ka diemžēl atalgojums [reģionālajos pasažieru pārvadājumos] šobrīd nav īsti konkurētspējīgs ar kravas transportlīdzekļu vadītāju atalgojumu. Tāpēc nozarē trūkst autobusu vadītāju.”
Izdevīgāk strādāt kravu pārvadāšanā
Ošenieks skaidroja, ka līdzšinējā kārtība bija tāda, ka jebkuram autovadītājam, kuram ir D kategorijas autovadītāja apliecība (tā atļauj braukt ar lielajiem autobusiem), bija arī C kategorijas apliecība (tā atļauj vadīt kravas transportlīdzekļus).
Līdz ar to šis vadītājs var izvēlēties, vai strādāt ar pasažieriem par mazāku atalgojumu vai strādāt ar kravas transportlīdzekļiem par lielāku algu. “Nereti vairāk izvēlas kravas transportlīdzekļus.”
Uzņēmumi kā ķīlnieki valsts pasūtījumos
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Saistībā ar autobusu šoferu atalgojumu “attiecībā uz reģionālo sabiedrisko transportu, kur pasūtītājs ir valsts, uzņēmumi ir zināmā ķīlnieka lomā”. “Ņemot vērā ilgtermiņa līgumus, kur cenu indeksācija 10 gados ir paredzēta tikai divas reizes: pēc pirmajiem četriem gadiem un sešus gadus pēc līguma sākuma, uzņēmumi ir ierobežoti pārskatīt [autobusu vadītāju] atalgojumu.
Esošā situācija nav normāla
Šobrīd pārvadātāji to dara uz sava rēķina, lai noturētu autovadītājus pie sevis uzņēmumā. Bet tā nav normāla situācija, jo būtībā liela daļa [uzņēmumu] apmaksā no savas kabatas daļu vadītāju atalgojuma.”
Asociācijas vadītājs skaidroja: brīdī, kad tika gatavoti piedāvājumi ilgtermiņa līgumam, nebūt nebija tik liels atalgojums, kāds tas ir šobrīd. Iepriekšējais ilgtermiņa iepirkums par reģionālo sabiedrisko transportu sākās jau 2019.gadā.
Noteikts šoferu minimālais atalgojums
Tajā iekļāva nosacījumus, ka minimālais šoferu atalgojums bija 5 eiro stundā pirmos četrus līguma darbības gadus. Nākamos trīs gadus tas bija 5,5 eiro stundā, bet pēdējos trīs līguma darbības gadus tas bija 6,05 eiro stundā. Nozarei tiekot pārmests, ka pārvadātāji konkursā varēja piedāvāt augstāku atalgojumu, bet jāņem vērā, ka pārvadātāji piedalījās konkursā un sacentās cits ar citu.
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Jau tobrīd noteica zemāku atalgojumu
“Līdz ar to atalgojums tajā brīdī nevarēja būt atbilstošs ekonomiskai situācijai. Jau tajā brīdī, kad veica iepirkumus, tas bija zemāks nekā ekonomiskā situācija noteica. Šobrīd pārvadātāji mēģina celt atalgojumu, bet tas lielā mērā notiek uz pašu pārvadātāju ieņēmumu rēķina.” Diemžēl valsts patlaban neapmaksā šoferu atalgojuma palielinājumu virs noteiktās līgumcenas.
Pozitīvi, ka pēdējā laikā virzību iegūst iecere par ikgadējo indeksāciju. “Tajā brīdī mums rodas iespēja mēģināt katru gadu pacelt vadītāju atalgojumu. Bet šajā situācijā, kamēr ilgtermiņa līgumi nav grozīti, mēs to nevaram.”
Pasūtītājs noteica būtiski lielāku atalgojumu
To, ka atalgojums ilgtermiņa līgumos īsti neatbilst šī brīža ekonomiskai situācijai, parādīja arī pēdējais iepirkums. Divās lotēs (Cēsu, Siguldas un Limbažu lotēs) pasūtītājs noteica autobusu vadītāju atalgojumu līdz 12 eiro stundā, asociācijas vadītājs teica.
Par to varēja saņemt maksimālo punktu skaitu. Nebija noteikts minimālais atalgojums, bet iepirkumā parādījās atalgojuma gradācija, par kuru varēja saņemt attiecīgu punktu skaitu un uzvarēt iepirkumā.
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“Līdz ar to ir izveidojusies situācija, kad pasūtītājs pats ir radījis mākslīgu konkurences kropļojumu par autobusu vadītāju atalgojumu.” Šoferiem, kuri brauc maršrutos, kas saistīti ar pēdējām lotēm, no valsts puses ir noteikts lielāks atalgojums nekā ilgtermiņa līgumos.
Daļa šoferu ir noslogoti tikai no rītiem un vakaros
Ošenieks atturējās nosaukt šoferu atalgojuma amplitūdu, jo katra vadītāja alga var atšķirties. To ietekmē gan darba reģions, gan stundu skaits. Jāsaprot, ka reģionālajos pasažieru pārvadājumos ir vadītāji, kuri brauc tikai vietējos maršrutos, bet citi brauc arī starppilsētu maršrutos.
“Tiem, kas brauc arī starppilsētu maršrutus, diena ir vairāk noslogota, nekā tiem, kas brauc tikai vietējos reisus.” Uz daudzu novadu pagastiem reisi ir tikai no rīta un vakarā, bet uzņēmumi cenšas šoferiem apmaksāt arī dienas vidu, kad vadītāji nebrauc ar autobusiem un nepārvadā pasažierus. Vienlaikus ir arī tādi šoferi, kas strādā vairāk stundu par ierasto.
Bruto alga – aptuveni 1500 eiro
Parasti šoferi saņem virs minimālās algas, bet ir iespējams, ka reģionu uzņēmumos alga nav daudz augstāka par minimālo algu. Savukārt citās kompānijās atalgojums ir krietni lielāks par minimālo algu.
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“Man grūti ir nosaukt [šoferu atalgojuma] amplitūdu,” Ošenieks sacīja un minēja, ka bruto alga varētu būt ap 1500 eiro. “Tie nav vairāki tūkstoši [eiro].” Viņš informēja, ka pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem autobusu vadītāju mēnešalgas svārstās no 1135 eiro līdz pat 1971 eiro bruto mēnesī.