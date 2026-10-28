Mākslīgais intelekts skar arī banku darbiniekus: “Swedbank” plāno vērienīgas pārmaiņas
“Swedbank” grupa plāno samazināt darbinieku skaitu par gandrīz 500, no tiem aptuveni 100 darbavietu samazinājums skars Baltijas valstis. Bankas vadība norāda, ka pārmaiņas saistītas ar darba organizācijas pārskatīšanu, investīcijām attīstībā un mākslīgā intelekta arvien plašāku izmantošanu, kas nākotnē varētu mainīt nepieciešamo darbinieku skaitu dažādu uzdevumu veikšanai, vēsta err.ee.
“Swedbank” vadītājs Olavi Leps skaidro, ka darbinieku skaits tiek samazināts gan Baltijas valstīs, gan Zviedrijā. Esošajiem darbiniekiem tiks piedāvātas arī iespējas pārkvalificēties un uzņemties citus pienākumus, taču ne visiem šāds risinājums būs piemērots.
Baltijas valstīs “Swedbank” strādā vairāk nekā 6000 cilvēku, un aptuveni 100 darbinieku skaits jau ir samazināts. Kopumā grupā šis skaits varētu sasniegt gandrīz 500 cilvēku. Banka gan nav precizējusi, cik darbavietu tiks likvidētas un cik darbinieku skaits tiks samazināts citā veidā.
Mākslīgais intelekts var samazināt vajadzību pēc darbiniekiem
Leps norāda, ka pārmaiņas saistītas arī ar iepriekšējo gadu investīcijām informācijas tehnoloģiju attīstībā un datu modelēšanā. Laikā, kad bankas rentabilitāte bija īpaši augsta, tika ieguldīts vairāk līdzekļu dažādos attīstības projektos. Pašlaik, atgriežoties pie ierastāka rentabilitātes līmeņa, tik liels darbinieku skaits vairs neesot nepieciešams.
Arī mākslīgā intelekta attīstība var mainīt darba tirgu banku sektorā. Atsevišķus uzdevumus turpmāk būs iespējams paveikt ar mazāku cilvēku iesaisti, tāpēc uzņēmumiem būs jāizvērtē, vai darbiniekus pārkvalificēt, samazināt to skaitu vai ar esošo komandu palīdzību palielināt biznesa apjomu.
“Swedbank” grupā pašlaik vairāk nekā 90 lietotnēs un sistēmās tiek izmēģinātas mākslīgā intelekta iespējas. Banka cer, ka jaunās tehnoloģijas ļaus esošajiem darbiniekiem paveikt vairāk un palielināt uzņēmuma darbības efektivitāti. Vienlaikus mākslīgā intelekta izmantošana var palīdzēt arī samazināt izmaksas.
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Bankas vadītājs uzsver, ka, ieviešot mākslīgo intelektu, uzņēmumiem būs jāsalīdzina tehnoloģiju izmaksas ar cilvēku darba izmaksām. Ja noteiktus uzdevumus ar mākslīgā intelekta palīdzību būs iespējams veikt lētāk, tas var novest gan pie darbinieku skaita samazināšanas, gan pie viņu pienākumu maiņas.
Bankai jādomā arī par klientu nākotni
Vienlaikus Leps uzsver, ka ilgtermiņā būtisks jautājums ir ne tikai uzņēmumu spēja samazināt izmaksas, bet arī tas, vai cilvēkiem joprojām būs pietiekami ienākumi, lai patērētu preces un pakalpojumus.
Viņaprāt, uzņēmumiem, kas vēlas gūt peļņu no pakalpojumiem, nepieciešami klienti, kuriem ir ienākumi šo pakalpojumu iegādei.
“Swedbank” Latvijā šā gada pirmajos deviņos mēnešos guva 193 miljonu eiro tīro peļņu — par diviem miljoniem eiro vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.
Savukārt grupas pirmā ceturkšņa pārskatā norādīts, ka pilnas slodzes darbinieku skaitu plānots samazināt no aptuveni 17 350 pašlaik līdz aptuveni 16 800 darbiniekiem 2027. gada beigās.