Divreiz lētāk nekā ar degvielu. Dacia automašīnas ar autogāzes iekārtām
Lai cik dažādas automarkas būtu pieejamas mūsu tirgū, nav izdevīgākas par Dacia. Vēl izdevīgāk būtu braukt ar nelielu dīzeli, bet, mainoties laikiem, Dacia no šiem motoriem ir atteikusies. Risinājums - braukt ar gāzi.
Mūsa Motors Rīga mājaslapā redzam, ka versijas ar sašķidrinātās propāna - butāna jeb angliski LPG gāzes iekārtām pieejamas visiem aktuālajiem Dacia modeļiem no Sandero līdz Bigster. Turklāt LPG automašīnas cena maz vai vispār neatšķiras no līdzvērtīga benzīna modeļa. Toties gāzes un benzīna cenas uzpildes stacijās gan atšķiras, turklāt ļoti manāmi. Armands Vīksna, Mūsa Motors Rīga Renault un Dacia tirdzniecības vadītājs: “Degvielas maksā ap 2 eiro, bet gāze 95 centus. Ar gāzi braukt ir divreiz izdevīgāk.”
Tieši pie šāda secinājuma gandrīz nejauši nonākuši Andreja Ivanova vecāki, kas jau mēnesi stūrē ar gāzes iekārtu aprīkotu Sandero: “Meklējām 2-3 gadīgu mašīnu, māsa ieteica pamēģināt Dacia. Izbraucām, un līdz vakaram vecāki jau izlēma, ja jāņem.” Gāzes balons uzstādīts rezerves riteņa nišā un nevienam netraucē. Automašīnai ir labs patēriņš, ap 7,5 l/100 km. Ar pilnu bāku var nobraukt 500 km.
Savulaik gāzes Dacia bija dažādi ierobežojumi, piemēram, tām nevarēja dabūt automātisko pārnesumkārbu vai pilnpiedziņu. Nu tas viss ir pagātnē. “LPG var dabūt ar 4x4, ja tas ir Duster vai Bigster,” tā A. Vīksna. Vēl vairāk - LPG iekārtu nu var savienot pat ar hibrīdu. Dacia terminoloģijā tādus modeļus sauc par tribrīdiem - benzīns, gāze, elektrība.
Arī autogāzes uzpilde vairs nav nekas sevišķs - daudzviet gāzes kompresors atrodas turpat, kur degvielas pistoles. Uzpildot gāzi, konstatējam, ka ar Dacia Duster LPG bez benzīna varam nobraukt 680 km. Dacia Duster kopējais nobraukums ar abām degvielām pārsniedz 1000 km. Bet vai gāzes automašīnai nav dārgāka apkope? Ir gan, un par aptuveni 20%. Spriežot pēc Mūsa Motors Rīga rīcība esošajiem Dacia pārdošanas datiem, dārgāka apkope acīmredzot nav problēma. No gandrīz 700 pārdotām Dacia 70% ir ar gāzi. Korporatīvos klientus varētu uzrunāt arī zemāki CO2 izmeši, jo rūpnīcā uzstādītām gāzes iekārtām tos ieskaita automašīnas tehniskajos datos. Dacia LPG modeļu garantijas termiņš ir 5 gadi vai 100 000 km kā parastam auto.