Ieva Jāgere: Latvijai jābūt starp pirmajām izvēlēm starptautisko uzņēmumu investīciju projektos
Šonedēļ Rīgā pulcēsies starptautiski atzīti investīciju vietu izvēles konsultanti, kuru ieteikumi ietekmē pasaules uzņēmumu lēmumus par jaunu ražotņu, tehnoloģiju centru un citu investīciju projektu izvietošanu. 29. oktobrī Latvijas galvaspilsētā pirmo reizi Baltijas valstīs notiks organizācijas Site Selectors Guild Eiropas konference. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) šo notikumu vērtē kā nozīmīgu iespēju stiprināt Latvijas pozīcijas starptautiskajā konkurencē par investīcijām.
Site Selectors Guild apvieno pasaulē atzītus investīciju vietu izvēles konsultantus, kuri palīdz starptautiskiem uzņēmumiem izvērtēt dažādu valstu piedāvājumu un pieņemt lēmumus par investīciju izvietošanu. Rīgā ieradīsies 11 organizācijas biedri, tostarp pārstāvji no tādiem starptautiskiem konsultāciju uzņēmumiem kā JLL, Newmark, BCI Global un IBM Plant Location International. Šādu konsultantu rekomendācijas var būt izšķirošas, uzņēmumiem izvēloties starp vairākām valstīm, kas konkurē par vienu un to pašu investīciju projektu.
“Investīcijas nesākas ar rūpnīcas celtniecību. Tās sākas ar lēmumu, kurā valstī uzņēmumam attīstīties. Un šo lēmumu pieņemšanā būtiska loma ir cilvēkiem, kuri šonedēļ ieradušies Rīgā. Tas, ka viņi izvēlējušies tikties Latvijā, ir nozīmīgs mūsu atpazīstamības apliecinājums, taču konkurencē par investīcijām ar labu iespaidu vien nepietiek. Uzņēmumiem ir svarīgi zināt, cik ātri tie var sākt darbu, kāds atbalsts ir pieejams un kurš palīdzēs atrisināt konkrētus jautājumus. Latvijas priekšrocība ir spēja ātri pieņemt lēmumus un nodrošināt tiešu sadarbību ar atbildīgajiem cilvēkiem. Mūsu uzdevums ir panākt, lai nākamreiz, kad šie konsultanti saviem klientiem meklēs vietu jaunai ražotnei vai tehnoloģiju centram, Latvija būtu starp pirmajām izvēlēm. Tāpēc konferences laikā LIAA iepazīstinās arī ar reālām iespējām un priekšrocībām, ko Latvija var piedāvāt starptautiskiem uzņēmumiem, kuri šeit vēlas attīstīt savu darbību un īstenot jaunus investīciju projektus,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Latvijas konkurētspēju investīciju piesaistē apliecina arī līdzšinējie rezultāti. 2025. gadā ar LIAA līdzdalību tika uzsākta 31 investīciju projekta īstenošana par kopējo summu 1,01 miljards eiro. Savukārt 2026. gada pirmajos deviņos mēnešos LIAA piesaistīto investīciju projektu plānotais kopējais apjoms sasniedza 886,8 miljonus eiro jeb gandrīz 90% no šim gadam izvirzītā viena miljarda eiro mērķa.
LIAA direktore Ieva Jāgere 28. oktobrī piedalīsies konferences dalībnieku tikšanās pasākumā, savukārt konferences laikā LIAA izmantos iespēju veidot kontaktus ar starptautiskajiem konsultantiem un iepazīstināt ar Latvijas investīciju vidi. Būtiska Latvijas piedāvājuma daļa ir piekļuve Eiropas Savienības vienotajam tirgum, kvalificēti speciālisti, uzņēmumu reinvestētās peļņas neaplikšana ar uzņēmumu ienākuma nodokli un iespēja atbilstošiem investīciju projektiem izmantot iniciatīvu “Zaļais koridors”, kas paātrina noteiktu valsts pārvaldes pakalpojumu saņemšanu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
LIAA ieskatā īpaši svarīga būs sadarbības turpināšana pēc konferences, lai konsultantiem būtu pieejama aktuāla informācija par Latvijas investīciju iespējām un konkrēti kontakti turpmākai projektu virzībai. Tas palīdzēs Latvijai savlaicīgi iesaistīties jaunu investīciju projektu izvērtēšanā un konkurēt par to īstenošanu.
Site Selectors Guild otrā Eiropas konference notiks 29. oktobrī viesnīcā Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel. Tā pulcēs investīciju konsultantus un ekonomiskās attīstības organizāciju pārstāvjus no Eiropas, Ziemeļamerikas un Āzijas. Konferences programmā paredzētas diskusijas par globālajām investīciju tendencēm, mākslīgā intelekta ietekmi uz investīciju vietu izvēli, enerģētikas pieejamību, tīrajām tehnoloģijām un pusvadītāju nozari.
Konferenci organizē Site Selectors Guild, un tās uzņemošais partneris ir Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra (RITA).