"Swedbank" grupa samazinās darbinieku skaitu, arī Baltijas valstīs
"Swedbank" grupā plānots samazināt darbinieku skaitu par apmēram 500, no tiem aptuveni 100 - Baltijas valstīs, Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR pastāstīja Igaunijas "Swedbank" valdes priekšsēdētājs Olavi Leps.
"Protams, šī procesa ietvaros mēs esošajiem darbiniekiem piedāvājam arī iespēju mainīt darba profilu, taču šāda iespēja nav piemērota visiem, un diemžēl nākas arī atlaist," sacīja Leps.
Pēc viņa teiktā, "Swedbank" Baltijas valstīs strādā vairāk nekā 6000 cilvēku, uz aptuveni 100 no tiem attiecas darbinieku skaita samazināšana. Viņš norādīja, ka visā grupā atlaisto darbinieku skaits būs tuvu 500.
Leps paskaidroja, ka darbinieku skaita samazināšana ir saistīta ar vispārēju darba reorganizāciju un ieguldījumiem attīstībā. Pirms dažiem gadiem, kad banka piedzīvoja īpaši augstas rentabilitātes periodu, tika nolemts palielināt ieguldījumus informācijas tehnoloģiju attīstībā un dažādos projektos, kas saistīti ar datu modelēšanu.
"Šodien, kad rentabilitāte ir atgriezusies ierastajā līmenī, mums vairs nav vajadzīgs tik daudz darbinieku," norādīja Leps. Viņš piebilda, ka nav jēgas saglabāt iepriekšējo darbinieku skaitu, ja pašlaik netiek veikti liela apjoma attīstības darbi.
Zviedrijas "Swedbank" ir meitasbankas visās trīs Baltijas valstīs.