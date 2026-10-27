Veikalos meklēs aizliegtās Krievijas un Baltkrievijas preces - valdība apstiprina jaunu uzraudzības kārtību
Plānots ieviest Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preču importa aizlieguma monitoringa kārtību, kas paredzētu atbildīgo iestāžu sadarbību, importa kontroli, tirgus uzraudzību un sabiedrības informēšanu, izriet no otrdien valdībā apstiprinātā Ekonomikas ministrijas (EM) informatīvā ziņojuma.
Monitoringa kārtības mērķis ir nodrošināt sistemātisku un salīdzināmu informāciju, kas ļauj novērtēt nacionālo importa aizliegumu un ar tiem saistīto pasākumu efektivitāti, kā arī nodrošināt kompetento iestāžu saskaņotu rīcību šo aizliegumu piemērošanā un komersantu informēšanā.
Pašlaik Latvijā ir spēkā importa aizliegums Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktiem. Paredzēts aizlieguma tvērumā iekļaut arī dzīvus dzīvniekus, zivis un zivju produkciju, piena produktus, miltrūpniecības produktus, eļļas augu sēklas, gaļas izstrādājumus, dārzeņu un augļu pārstrādes produktus un citas lauksaimniecības un lopbarības produktu grupas. Aizliegumu paredzēts attiecināt arī uz noteiktiem kafijas, tējas, garšvielu, dzīvnieku un augu tauku un eļļu, kā arī cukura, melases un cukura ražošanas blakusproduktu veidiem.
Aizliegto produktu sarakstu paredzēts paplašināt, ņemot vērā ārējās tirdzniecības datus, kas liecina par vairāku lauksaimniecības, lopbarības un pārtikas produktu grupu importu no Krievijas un Baltkrievijas. Saskaņā ar ziņojumā minētajiem datiem šogad no janvāra līdz jūlijam no šīm valstīm importēti lauksaimniecības, lopbarības un pārtikas produkti 24,9 miljonu eiro vērtībā. No tiem lauksaimniecības un lopbarības produktu importa vērtība bija 18,3 miljoni eiro, bet pārtikas produktu importa vērtība - 6,6 miljoni eiro.
Zemkopības ministrija (ZM) turpina darbu pie grozījumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, lai nacionālo importa aizliegumu varētu attiecināt arī uz pārtikas produktiem.
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Savukārt Ārlietu ministrija izstrādājusi noteikumu projektu par atsevišķu rūpniecības preču importa aizliegumu no Krievijas un Baltkrievijas. Tas paredz ierobežot Saskaņā ar ziņojumā minētajiem aprēķiniem šo preču grupu imports no Krievijas un Baltkrievijas 2025. gadā veidoja 12,5 miljonus eiro jeb 6,5% no importa no šīm valstīm un 0,05% no Latvijas kopējā preču importa.
EM norāda, ka monitoringa kārtības izveidē jāņem vērā vairāki objektīvi ierobežojumi. Nacionālais aizliegums attiecas uz importu, nevis tirdzniecību. Preces, kurām ir Krievijas un Baltkrievijas izcelsme, bet kas laistas brīvā apgrozībā citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, Latvijā var nonākt likumīgi. Šādu preču atrašanās tirdzniecības vietā pati par sevi nav pārkāpums, un tirgus uzraudzības iestādēm nav tiesiska pamata šādas preces izņemt no tirdzniecības vai aizturēt.
Tāpat izcelsmes konstatēšana mazumtirdzniecības posmā ir apgrūtināta. Prece līdz patērētājam nonāk caur vairākiem izplatīšanas posmiem, un mazumtirgotāja rīcībā ne vienmēr ir dokumentācija, kas ļauj nepārprotami konstatēt nepreferenciālo izcelsmi ES regulas, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, izpratnē. Nepārtikas precēm nav horizontālas izcelsmes norādīšanas prasības. To neparedz ne ES regula, ne citi nepārtikas preču prasības regulējošie tiesību akti. Vienlaikus ārējās tirdzniecības statistika neļauj izsekot izcelsmi ES iekšējā tirdzniecībā.
Ziņojumā arī uzsvērts, ka preces izcelsmi nevar noteikt pēc svītrkoda pirmajiem cipariem. "GS1 Latvija" skaidro, ka svītrkoda prefikss norāda valsti, kuras GS1 nacionālajā organizācijā uzņēmums saņēmis uzņēmuma numuru, nevis preces izcelsmes valsti. Tādēļ šo metodi nevar izmantot ne uzraudzībā, ne patērētāju informēšanā.
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Ziņojumā minēts, ka mazumtirdzniecības posmā valsts rīcībā nav un tuvākajā laikā nebūs instrumenta, kas ļautu juridiski saistoši konstatēt un novērst Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preču tirdzniecību. Tādēļ monitoringa kārtība veidojama ar diviem savstarpēji papildinošiem mērķiem, tostarp nodrošināt importa aizlieguma konsekventu piemērošanu un tā efektivitātes izmērāmu novērtēšanu un veicināt komersantu brīvprātīgu atteikšanos no šo preču iekļaušanas sortimentā, izmantojot informatīvus, nevis piespiedu instrumentus.
EM norāda, ka pārtikas jomā patērētājiem patlaban mazumtirdzniecības vietās ir pieejama informācija par valsti, kurā produkts ražots, kas ļauj identificēt pārtikas produkta izcelsmi un pieņemt personīgajās vērtībās un prioritātēs balstītu lēmumu.
Monitorings paredz, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) nodrošinās importa aizlieguma piemērošanu muitas procedūrās, aktualizētu muitas riska profilus attiecībā uz Kombinētās nomenklatūras (KN) kodiem un Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preču ievešanu no citām trešajām valstīm, kā arī veiktu pēcmuitošanas pārbaudes izcelsmes jautājumos un dokumentētu pārkāpumus.
VID arī nosūtītu preču importu veicošajiem komersantiem vienreizēju informatīvu paziņojumu par spēkā esošajiem nacionālajiem importa aizliegumiem, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu un citus saziņas kanālus, kā arī publicētu attiecīgo informāciju savā tīmekļvietnē.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) monitoringa jautājumus iekļautu esošajās pārbaudēs un nodrošinātu patērētājiem un sabiedrībai iespēju ziņot par aizliegto preču tirdzniecības gadījumiem. PTAC arī publicētu informāciju par importa aizlieguma tvērumu, ES ierobežojošajiem pasākumiem un preču izcelsmes noteikšanas iespējām, kā arī aicinātu komersantus neiekļaut Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preces sortimentā. PTAC uzraudzītu komercpraksi, tostarp komersantu publisko apgalvojumu patiesumu par preču izcelsmi un atteikšanos no attiecīgo preču tirdzniecības.
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Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot mazumtirdzniecības uzņēmumu valsts uzraudzību un kontroli, savas kompetences ietvaros fiksētu un apkopotu informāciju par gadījumiem, kad konstatēti Krievijā vai Baltkrievijā ražoti pārtikas un lopbarības produkti. PVD arī savā tīmekļvietnē publicētu EM sagatavoto informāciju par spēkā esošo importa aizlieguma tvērumu.
Citas tirgus uzraudzības iestādes, ja to kompetencē esošās preču grupas tiktu iekļautas aizlieguma tvērumā, monitoringa jautājumus iekļautu savās pārbaudēs, nodrošinātu iespēju sabiedrībai ziņot par attiecīgo preču tirdzniecību un informētu par importa aizliegumiem, ES ierobežojošajiem pasākumiem un preču izcelsmes noteikšanu.
Savukārt EM nodrošinātu monitoringa vispārējo vadību un koordināciju, pildītu Tirgus uzraudzības padomes sekretariāta funkcijas, sagatavotu vienotu aicinājuma tekstu saskaņošanai ar kompetentajām iestādēm un sagatavotu progresa ziņojumu Ministru kabinetam.
Ziņojumā teikts, ka aizlieguma tvērumā esošo preču imports veido nelielu daļu no kopējā importa, bet potenciālo tirdzniecības vietu skaits ir liels, tāpēc uzraudzības resursu izlietojums ir jāsašaurina, izmantojot riska kritērijus. Riska novērtējums veicams divos līmeņos - importa līmenī un tirdzniecības līmenī.
Augsta riska gadījumos paredzētas mērķētas tematiskās pārbaudes un tiešsaistes piedāvājumu pārbaudes, kā arī informatīvu aicinājumu izsniegšana komersantiem. Vidēja riska gadījumos monitoringa jautājumus iekļautu plānotajās vispārējās pārbaudēs, bet zema riska gadījumos atsevišķas pārbaudes neplānotu, vienlaikus reaģējot uz saņemtajiem ziņojumiem.
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Turpmāk EM uzdots nodrošināt pasākumu vadību un koordināciju, savukārt atbildīgajām institūcijām sadarbībā ar iesaistītajām iestādēm jānodrošina to īstenošana.
EM līdz 2027. gada 31. martam Ministru kabinetā jāiesniedz ziņojums par pasākumu īstenošanas progresu.
Monitoringu paredzēts nodrošināt no iestādēm piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, tostarp VID virsstundu darba apmaksai nepieciešamo finansējumu 2026. gadā nodrošinot resorā, bet 2027. gadā un turpmāk - Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas laikā.
Preses konferencē pēc valdības sēdes ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) norādīja, ka valdība ir pieņēmusi lēmumus par importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktiem, kā arī grāmatu un laikrakstu, apģērbu, apavu, galvassegu, rotaļlietu, spēļu un sporta piederumu ievešanai.
Ministrs skaidroja, ka preces tiks iedalītas divās grupās, kuru uzraudzību veiks PVD un PTAC, kas izlases kārtībā apmeklēs dažādas tirdzniecības vietas, fiksēs aizdomīgo preču esamību un informāciju par to izcelsmi nodos atbildīgajām institūcijām, lai noskaidrotu, vai preces iegādātas Krievijā vai Baltkrievijā, kā arī ievestas citā veidā.
Par konstatētajiem gadījumiem informēs valdību, kas varēs lemt par turpmākiem pasākumiem preču aprites ierobežošanai, minēja Valainis.
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Tāpat komersantiem nosūtīs informāciju par aizliegumu iepirkt šīs preces. Iedzīvotājiem būs iespēja informēt atbildīgos dienestus, tostarp PVD un PTAC, par aizliegto preču tirdzniecību.
Valainis sacīja, ka pirmo ziņojumu par uzraudzības rezultātiem plānots sagatavot dažu mēnešu laikā. Tas ļaus izvērtēt, vai pastāv problēmas ar Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preču ievešanu caur citām valstīm un vai nepieciešami papildu ierobežojumi.
Uzraudzību sāk pēc Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas. Valainis skaidroja, ka importa aizliegums ir spēkā noteiktajā kārtībā, bet jaunais mehānisms ļaus valstij aktīvāk kontrolēt tā ievērošanu.