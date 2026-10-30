Meža nozare nav tikai koki! Darbavietas, zināšanas un citi faktori, kas veicinās reģionu ekonomiku
Braucot pa Latvijas pierobežas teritorijām, dažviet pārņem nolemtības izjūta – cilvēku ir maz, darbavietu maz, līdz ar to rodas jautājums: par kādu reģionu attīstību varam runāt? Ja cilvēkiem nav iespēju tuvākajā apkārtnē atrast darbu, agri vai vēlu tiek meklētas iespējas citur. Tāpēc reģionu attīstībai nepieciešams ne tikai nodrošināt pakalpojumus un infrastruktūru, bet arī radīt ekonomisko pamatu, kas ļauj cilvēkiem tur dzīvot un strādāt.
Latvijai šajā ziņā ir priekšrocība – mežs un ar to saistītās nozares nodrošina darbavietas un ekonomisko aktivitāti dažādos reģionos. Mežzinātņu doktors, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) finanšu prorektors profesors Linards Sisenis uzver – meža nozare viena pati nevar atrisināt visas reģionu attīstības problēmas, tomēr vietās, kur ir pieejami meža resursi un iespēja attīstīt ražošanu, tā ne vien ir, bet daudzviet arī var kļūt par būtisku pamatu uzņēmējdarbībai un cilvēku nodarbinātībai, līdz ar to reģiona attīstībai.
Piektā daļa nodarbināto Vidzemē ir saistīti ar meža nozari
Saistība ar reģionu ekonomiku ir īpaši redzama Vidzemē, kur ar meža nozari netieši saistīti aptuveni 22 % nodarbināto. Zemgalē tie ir 17 %, Kurzemē – 15 %, Latgalē – 12 %, bet Rīgā – ap 4 %. Taču jāņem vērā, ka meža nozares nozīme reģionos nav saistīta tikai ar tiem cilvēkiem, kuri ir nodarbināti tieši meža apsaimniekošanā. Ap mežsaimniecību izveidojusies plaša saistīto nozaru ķēde – koksnes pārstrāde, transports un loģistika, metālapstrāde un dažādi atbalsta pakalpojumi, piemēram, IT. Tāpēc meža nozare rada darba vietas arī cilvēkiem, kuri paši tajā nestrādā. Spriežot pēc pieejamajiem datiem, 2024. gadā mežsaimniecībā tieši bija nodarbināti ap 40 tūkstošiem cilvēku, bet kopumā meža un ar to saistītajās nozarēs – vairāk nekā 70 tūkstoši, kas ir ap 8 % visu Latvijas strādājošajo.
Tomēr nodarbinātības raksturs meža apsaimniekošanā mainās – mežizstrāde faktiski ir mehanizēta, arī meža atjaunošanā un kopšanā arvien vairāk ienāk tehnoloģijas un mehanizācija, līdz ar to mazinās nepieciešamība pēc mazkvalificētiem darbiniekiem. “Cilvēku, kas mežā strādā ar motorzāģi, kļūst mazāk. Tehnoloģijas ļauj strādāt efektīvāk, taču vienlaikus palielina nepieciešamību pēc kvalificētiem speciālistiem,” saka Linards Sisenis. Turklāt būtiska problēma ir darbaspēka piesaiste tieši mazkvalificētiem darbiem, kas pēc būtības ir arī fiziski smags darbs, piemēram, ar motorzāģi.
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Efektivitāte radītajos produktos
Lai arī mežizstrādes apjomi pēdējos gados būtiski nemainās (aptuveni 12–13 miljoni kubikmetru gadā), aktuāls ir jautājums, kā šos resursus racionālāk izmantot. Tāpēc attīstās enerģētiskās koksnes ražošana, respektīvi, tiek izmantotas ciršanas atliekas – zari un mazvērtīgā koksne, kas kādreiz tika ieklāta pievešanas ceļos. Līdzīgi iespējams arī koksnes turpmākajā pārstrādē – no pieejamajiem resursiem – sortimenta, ko rūpnīca iepērk – radīt ne vien lielāku vērtību, bet arī šo resursu, par ko ir samaksāts, iespējami racionāli izmantot. Līdz ar to viens no uzstādījumiem ir bezatlikumu ražošana, kas pēc būtības ir ciešā korelācijā ar zaļo kursu, jo, izmantojot visas koksnes sastāvdaļas – mizu, skaidas, nomaļus –, lielākoties tiek ražota ne vien enerģija, bet arī, piemēram, celulozes šķelda.
Virziens, kas dod savu ieguldījumu vietējā ekonomikā, ir pievienotās vērtības paaugstināšana, Latvijā iegūto koksni pārstrādājot produktos ar augstu pievienoto vērtību. “Pirmais un vienkāršākais piemērs ir zāģmateriālu ražošana, kad Latvijā nocirstais apaļais sortiments jeb zāģbaļķis nevis tiek eksportēts, bet tepat uz vietas pārstrādāts zāģmateriālos – brusās un dēļos. Taču arī dēlis nav produkts ar lielāko pievienoto vērtību, un svaigi zāģētu dēli pasūtītājam nevajag, līdz ar to jāattīsta pievienotās vērtības ķēdīte – dēļus kaltē, pēc tam ēvelē, impregnē. Rezultātā katram no šiem produktiem jau ir pavisam cita gala cena. Lai tos saražotu, vajadzīgas tehnoloģijas, iekārtas, kā arī speciālisti, kuri to māk izdarīt, līdz ar to ieguvums ir ne tikai produkta cena. Šādi palielinās arī darbaspēka ieguldījums produktu ražošanā. Jo augstvērtīgāku produktu ražo, jo vairāk nopelni, bet arī sildi vietējo ekonomiku – caur darbaspēku, radot darba vietas tepat uz vietas, izmantojot tehnoloģijas, saistītās nozares. Tas ir atspaids vietējai ekonomikai un it īpaši reģionos,” stāsta speciālists.
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Ko Latvija jau prot izgatavot no saviem kokiem?
Kokapstrāde Latvijā ir attīstīta, un izaugsme šajā jomā turpinās. No koksnes tiek ražotas ne vien mēbeļu sagataves un mēbeles – tā arvien vairāk tiek izmantota koka būvniecībā, ražojot koka mājas un moduļu mājas. Būtisks segments ar plašām izmantošanas perspektīvām ir līmētās koksnes konstrukcijas. Mazvērtīgāku koksnes sortimentu iespējams izmantot akustiskajiem paneļiem, piemēram, egles papīrmalku pārstrādājot un izmantojot šādu paneļu ražošanā, iegūstam eksporta produktu, ko var realizēt par daudz augstāku cenu, nekā eksportējot papīrmalku, turklāt ražošanas atlikumi tiek izmantoti, lai nodrošinātu ražošanas procesu ar nepieciešamo siltumenerģiju. Arvien plašāk attīstās arī koksnes ķīmiskā pārstrāde, iegūstot jaunus produktus.
Īpaša pievienotā vērtība ir jau iepriekšminētajām līmēta koka konstrukcijām, kas tiek izmantotas būvniecībā. Viens no piemēriem ir brīvdabas koncertzāle “Mītava” Jelgavā, kas ar 58 metru jumta laidumu ir lielākā koka būve Latvijā. Konstrukcijas ražotas Latvijas uzņēmumā “ZAZA TIMBER”.
“Lai taptu šāds projekts, nepieciešams ne tikai izaudzēt kokus. Ir vajadzīgi speciālisti – inženieri, projektētāji, arhitekti, loģistikas, būvniecības un citi, kuri ne vien rada šādu produktu, bet spēj to saražot. Eksportējot apaļos sortimentus, tiek palaista garām iespēja nopelnīt,” skaidro Linards Sisenis.
Vaicāts par nozares speciālistu sagatavošanu, viņš teic, ka LBTU Meža un vides zinātņu fakultātes absolventi par darba trūkumu sūdzēties nevar. Pat otrādi – gan mežsaimniecības, gan kokapstrādes jomā inženieru trūkst, un uzņēmēji regulāri interesējas par jaunajiem speciālistiem. “Visu darba tirgus pieprasījumu nespējam nodrošināt. Parasti mūsu studenti trešajā, ceturtajā kursā sāk darba gaitas specialitātē, piestrādājot uzņēmumos, un, augstskolu pabeidzot, jaunietim ir stabila darbavieta. Ja runājam par studijām, nemainīgi augsta interese ir par mežsaimniecības bloku. Neizskaidrojami, bet mazāka interese ir par studijām kokapstrādes jomā.”
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Ko koka līdz betulīnam – zinātne maina nozares robežas
Taču meža nozares attīstība vairs neaprobežojas tikai ar tradicionālo koksnes pārstrādi – arvien vairāk iespēju paver zinātne un jaunu materiālu radīšana, tostarp kompozītmateriālu. Labs piemērs ir “Stiga RM” ražotie akustiskie paneļi. To izgatavošanai izmanto mazvērtīgo koksni, respektīvi, egles papīrmalku, kas tiek sasmalcināta un presēta kopā ar saistvielām. Izcils piemērs jaunu risinājumu meklēšanai ražošanas atlikumu pārstrādē ir “Latvijas Finieris”, kas domā par bērza tāss pārstrādi, eksperimentālajā rūpnīcā iegūtajam betulīnam rodot pielietojumu arī ārpus tradicionālās meža nozares, tostarp farmācijā.
Lai meža nozare varētu attīstīties, arvien svarīgāka kļūst sadarbība starp uzņēmējiem un zinātni. Ilgu laiku ir pastāvējusi zināma plaisa – uzņēmējiem ne vienmēr bijusi izpratne, ko pētniecībā iespējams izdarīt, savukārt zinātniekiem ne vienmēr ir izpratne, kādas problēmas nozarei ir aktuālas. Tagad situācija pamazām mainās – uzņēmēji arvien biežāk paši nāk ar konkrētiem jautājumiem. “Ja mēs gribam baļķus sazāģēt dēļos, tur vairs zinātni nevajag. Ja gribam attīstīt produktus ar pievienoto vērtību, ir nepieciešama zinātne,” pārliecināts ir LBTU pārstāvis. Jau tagad divi institūti attīsta zinātni šajā jomā – Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”. Ar pētniecību nodarbojas arī LBTU.
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Par 30 % uzlabota efektivitāte
Lielākā daļa sabiedrības saprot, ka mežs ir jāapsaimnieko un dabas vērtības jāsaudzē. Tas, ka Latvijas mežos ir saglabājusies bioloģiskā daudzveidība, pēc eksperta domām, ir apliecinājums, ka Latvijā mežsaimniecība un meža apsaimniekošana gadu desmitiem ir bijusi dabai draudzīga. “Tāpat kā kartupeli novācam, kad tas izaudzis, arī mežaudze ir jānovāc savā laikā, nevis jāļauj tai aiziet bojā un sapūt. Novecojis ir priekšstats, ka mežam noteikti jāaug 100 gadu. Kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem Latvijā īstenotā selekcijas programma ļāvusi būtiski uzlabot mežaudžu produktivitāti un efektīvāk izmantot atlasītus un selekcionētu stādmateriālu. Tāpēc tagad atsevišķām koku sugām, piemēram, bērzam un eglei, kvalitatīvu audzi iespējams izaudzēt īsākā laikā nekā iepriekš,” stāsta Linards Sisenis.
Nākotnē mežsaimniecībā jārēķinās ar klimata radītiem riskiem – Latvijai neraksturīgiem sausuma periodiem, kas mijas ar lietavām, ekstremāliem vējiem un krusu. “Latvijā meži bija, ir un būs, tāpēc būtisks ir jautājums, kā sabalansēt dabas aizsardzības, mežsaimniecības un tautsaimniecības intereses. Pārāk plaši ierobežojumi un birokrātiskais slogs bremzē ražošanas un investīciju attīstību reģionos, kur jaunas darbavietas un uzņēmumi ir īpaši nozīmīgi. Te liela loma ir pašvaldībām – Valmieras, Jelgavas, Liepājas un Rēzeknes piemērs rāda, ka reģionu attīstībai var radīt vidi, kur uzņēmējiem ir iespēja investēt un ražot. Protams, tās ir lielas pilsētas ar savām aglomerācijām, bet jebkurā gadījumā pašvaldībām ir jāmeklē iespēja ir attīstīt ražošanu arī reģionos,” saka Linards Sisenis.