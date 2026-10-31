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Šodien 06:04
Miljoniem, miljardiem personas datu nonāk krāpnieku nagos. Kā pārbaudīt, vai tavas paroles ir drošībā?
Vai esi kādreiz aizdomājies, kur nonāk tava e-pasta adrese, paroles un citi personas dati, ko ikdienā norādi dažādās interneta vietnēs? Pat ja nekad neesi iekritis krāpnieku slazdos, tas vēl nenozīmē, ka tavi dati ir drošībā.
Datu noplūdes notiek arī lielos un šķietami uzticamos uzņēmumos. Tāpēc reizēm cilvēki pat nenojauš, ka viņu personīgā informācija jau nonākusi svešās rokās. Labā ziņa ir tā, ka to iespējams pārbaudīt pašam - bez maksas un dažu minūšu laikā. Ir pieejami vairāki vienkārši rīki, kas palīdz noskaidrot, vai tava e-pasta adrese, paroles un cita privāta informācija parādījusies datu noplūdēs.