Trampa jociņš, provokācija vai ņirgāšanās? Baltā nama oficiālajā mājaslapā var spēlēt spēles par migrantu ķeršanu un sociālismu
Baltā nama oficiālajā mājaslapā tagad var ne tikai iepazīties ar ASV prezidenta Donalda Trampa darbu, bet arī spēlēt datorspēles. Ikviens interesents var ķert migrantus, cīnīties pret sociālismu un krāt dolārus.
Tomēr pats fakts, ka šādas spēles pieejamas prezidenta vietnē, liek aizdomāties, ka Trampa administrācija nopietnus politiskos jautājumus pārvērtusi savdabīgā izklaidē, ko var uztvert gan kā joku, gan apzinātu provokāciju.
Baltā nama neparastā izklaide
Baltā nama oficiālajā mājaslapā izveidota jauna sadaļa "Arcade", kurā apmeklētāji bez maksas var spēlēt dažādas datorspēles. Tās ir īpašas ar to, ka cieši saistītas ar Trampa politiku, priekšvēlēšanu solījumiem un viņa administrācijas īstenotajām iniciatīvām.
Spēles veidotas vienkāršā, retro stilā, atgādinot agrāk populāras datorspēles. Tajās politiski jautājumi pasniegti ar humoru un pārspīlējumiem, turklāt dažās spēlēs izmantoti paša Trampa tēli un viņa administrācijas saukļi.
Sadaļa "Arcade" Baltā nama mājaslapā parādījās septembra sākumā. Šādā veidā Donalda Trampa administrācija savu politisko vēstījumu cenšas nodot ne tikai ar oficiāliem paziņojumiem un sociālo tīklu ierakstiem, bet arī ar datorspēlēm, cerot piesaistīt jaunāku publiku.
Kurš noķers visvairāk migrantu?
Viena no neparastākajām un pretrunīgi vērtētākajām spēlēm ir "Rio Run", kas atgādina savulaik populāro spēli "Snake". Tajā spēlētāji var iejusties Trampa lomā un ķert migrantus, kuri mēģina šķērsot ASV un Meksikas robežu. Jo vairāk cilvēku izdodas noķert, jo vairāk punktu un labāks rezultāts.
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Tieši šī spēle raisījusi visvairāk pretrunu, ņemot vērā Trampa administrācijas stingro imigrācijas politiku. Tas liek uzdot jautājumu, vai tā ir apzināta politiska provokācija vai jau atklāta ņirgāšanās par cilvēkiem, kurus skar ASV īstenotā imigrācijas politika. Galu galā aiz spēles tēliem ir reāli cilvēki ar skaudriem likteņiem.
Taču ar migrantu ķeršanu viss nebeidzas. Spēlē "Escape From Socialism" spēlētājiem jāmēģina izbēgt no sociālisma, savukārt "Red Scare" izmanto aukstā kara laika antikomunistisko noskaņu. Abās spēlēs politiskās idejas kļuvušas par daļu no izklaides, vienlaikus atspoguļojot Trampa administrācijas ideoloģiskos vēstījumus.
Vai tas ir īstais veids, kā runāt par problēmām?
Baltā nama neparastā spēļu kolekcija jau paspējusi izraisīt asus strīdus. Sākotnēji tajā bija pieejama arī spēle "Build the Wall", kurā spēlētājiem jābūvē siena uz ASV un Meksikas robežas. Tās darbības princips atgādināja pasaulslaveno spēli "Tetris", kurā jāsavieto krītoši bloki.
Tomēr spēle "Build the Wall" no Baltā nama mājaslapas tika izņemta sakarā ar autortiesību pārkāpumiem. Konkrētāk, uzņēmums "The Tetris Company" sacēla traci par tā intelektuālā īpašuma izmantošanu bez atļaujas.
Kopumā Baltā nama spēļu sadaļa parāda, cik neierastus paņēmienus Trampa administrācija ir gatava izmantot savu ideju popularizēšanai. Taču jautājums paliek atklāts, vai šādas spēles palīdz cilvēkiem vairāk interesēties par politiku vai arī pārvērš nopietnas sabiedrības problēmas par izklaidi?