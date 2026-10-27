Latvija vēl uz gadu pagarina autobusu pārvadājumu ierobežojumus uz Krieviju un Baltkrieviju
Valdība otrdien nolēma uz gadu pagarināt starptautisko neregulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem veikšanas aizliegumu, šķērsojot Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežu Pāternieku, Grebņevas un Terehovas robežšķērsošanas vietās.
Valdība noteica aizlieguma piemērošanas termiņu no 2026. gada 1. novembra līdz 2027. gada 31. oktobrim. Aizliegums attiecas uz visiem pārvadātājiem neatkarīgi no pārvadātāja juridiskās personas vai transportlīdzekļa reģistrācijas valsts.
Regulārie pasažieru pārvadājumi, kas tiek organizēti saskaņā ar starpvaldību nolīgumiem un Latvijas normatīvajiem aktiem, netiek ierobežoti un tiek saglabāti kā alternatīva starptautiskajiem neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem.
Satiksmes ministrija (SM) informē, ka pērn jau noteikts aizliegums no 2025. gada 1. novembra līdz 2026. gada 31. oktobrim pārvadātājiem veikt starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, šķērsojot Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas valsts robežu Pāternieku, Grebņevas un Terehovas robežšķērsošanas vietās, ņemot vērā joprojām pastāvošos nacionālās drošības riskus.
Ņemot vērā, ka ar aizlieguma noteikšanu saistītie drošības riski joprojām saglabājas, ir nepieciešams pagarināt tā piemērošanas termiņu līdz 2027. gada 31. oktobrim, norāda SM.