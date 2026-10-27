Daļai strādājošo obligātās veselības pārbaudes varētu būt jāveic tikai reizi piecos gados
Labklājības ministrija (LM) rosina zemāka riska darbos obligātās veselības pārbaudes (OVP) veikt retāk, piemēram, darbā ar datoru tās paredzot reizi piecos gados, liecina šodien valdībā zināšanai pieņemtais LM informatīvais ziņojums par obligāto veselības pārbaužu veikšanas procesa iespējamo pilnveidi.
Ziņojumā paredzēts, ka LM sadarbībā ar Veselības ministriju (VM), sociālajiem partneriem un arodveselības jomas ekspertiem līdz 2027. gada 1. jūnijam jāsagatavo un jāiesniedz valdībā grozījumi noteikumos par OVP veikšanas kārtību. Līdztekus pārbaužu biežumam plānots pārskatīt pirmreizējās pārbaudes veikšanas laiku un paredzēt iespēju OVP kartes apriti organizēt elektroniski.
Patlaban periodiskās pārbaudes veic reizi vienā līdz trijos gados atkarībā no darba vides riska faktoriem un darba rakstura. LM piedāvā pārbaužu biežumu pārskatīt, paredzot darba vides faktoru ietekmei atbilstošāku pieeju un retākas pārbaudes gadījumos, kad kaitīgie faktori var radīt mazāku tūlītēju risku nodarbinātā veselībai.
Piemēram, darbā ar datoru ziņojumā kā iespējamais risinājums minēta pārbaude reizi piecos gados. Tomēr LM uzsver, ka, pagarinot intervālus starp pārbaudēm, jāsaglabā nodarbināto veselības uzraudzība, ņemot vērā arī citus kritērijus.
Pārbaužu periodiskuma pārskatīšanā paredzēts izpētīt pieejamo medicīniski zinātnisko literatūru par darba vides riska faktoru ietekmi uz veselību. Tāpat būtu aktualizējams darba vides riska faktoru un īpašo darba apstākļu saraksts, kā arī pārbaudēs nepieciešamo speciālistu un izmeklējumu loks, minēts ziņojumā.
Vēl viens priekšlikums ir zemāka riska darbos pieļaut pirmreizējo OVP noteiktā laikā pēc darba sākšanas vai pēc pārbaudes laika beigām. Patlaban pārbaude jāveic pirms darba tiesisko vai civildienesta attiecību sākšanas, taču daļa nodarbināto neiztur pārbaudes laiku vai paši izvēlas darba attiecības pārtraukt, norāda LM.
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Iespēja pārbaudi veikt vēlāk neattiektos uz paaugstināta riska darbiem, kuros veselības pārbaude pirms darba sākšanas ir būtiski nepieciešama, piemēram, darbu ar bīstamām iekārtām, stropēšanas darbiem un darbu augstumā.
Administratīvā sloga mazināšanai piedāvāts noteikumos nepārprotami paredzēt iespēju OVP karti noformēt, nosūtīt un saņemt elektroniski, darba devējam par dokumenta apriti vienojoties ar pakalpojuma sniedzēju. Darba devēji, kuriem papīra dokumentu aprite ir piemērota vai nav atbilstošu tehnisko iespēju, varētu turpināt izmantot līdzšinējo kārtību.
Patlaban darba devējs OVP karti aizpilda divos eksemplāros un izsniedz nodarbinātajam, kuram pēc pārbaudes viens eksemplārs ar arodslimību ārsta atzinumu jānogādā atpakaļ darba devējam. LM norāda, ka šāda kārtība apgrūtina informācijas apriti arī uzņēmumos, kuros jau ieviesta elektroniska dokumentu pārvaldība.
Ziņojumā piedāvāts arī precizēt izbraukuma OVP organizēšanas kārtību, īpaši ņemot vērā pakalpojuma ierobežoto pieejamību reģionos, un noteikt darba devēja tiesības izvēlēties vienu OVP pakalpojuma sniedzēju visiem saviem darbiniekiem. Tas varētu vienkāršot pārbaužu organizēšanu, mazināt izdevumus un uzlabot informācijas apmaiņu, uzskata LM.
Atsevišķi ziņojumā aplūkota veselības datu pieejamība. Arodslimību ārstam patlaban nav pieejama informācija par iepriekš veiktām OVP, ja persona nav izvēlējusies to pašu ārstniecības iestādi, savukārt ziņas par citiem izmeklējumiem, speciālistu konsultācijām un slimību vēsturi ir pieejamas daļēji. Tas rada risku atkārtoti veikt un apmaksāt nesen jau izdarītus izmeklējumus un konsultācijas.
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VM saskaņošanas gaitā rosinājusi noteikumos paredzēt obligātu pienākumu arodslimību ārstam pirms izmeklējumu nozīmēšanas iepazīties ar e-veselībā pieejamajiem personas veselības datiem un izmeklējumu rezultātiem un tikai tad lemt par OVP nepieciešamajiem izmeklējumiem. Tas ļautu pilnvērtīgāk izvērtēt veselības stāvokli un mazinātu atkārtotu izmeklējumu nepieciešamību.
Ziņojumā šis jautājums minēts starp iespējamiem papildu precizējumiem, kas apspriežami noteikumu grozījumu izstrādē. Tāpat iespējamas diskusijas par nodarbinātā tiesībām saņemt OVP karti darba maiņas gadījumā.
Pilnveidojot e-veselību, ziņojumā piedāvāts tajā nodrošināt arodslimību ārsta atzinuma saglabāšanu un pieejamību, tā veidojot nodarbinātā OVP vēsturi. Atzinumam būtu jābūt pieejamam arī pašam nodarbinātajam, kurš to varētu izmantot, pretendējot uz citu darbu ar tādiem pašiem riska faktoriem.
Tāpat piedāvāts e-veselībā nodrošināt informācijas nodošanu ģimenes ārstam, ja OVP laikā konstatēti vispārējā veselības stāvokļa traucējumi, kas risināmi pie ģimenes ārsta. Tas veicinātu savlaicīgu veselības problēmu risināšanu un veselības aprūpes pēctecību, norādīts ziņojumā.
VM uzsvērusi, ka datu iesniegšanai, uzkrāšanai un apmaiņai e-veselībā būtu nepieciešami vairāki grozījumi veselības jomu regulējošajos tiesību aktos, kā arī papildu finansējums. Norāde par finansējuma nepieciešamību ietverta arī LM ziņojumā.
VM atzinumā par LM ziņojumu norādījusi, ka OVP kartes digitalizācija jau paredzēta Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam, bet e-veselības attīstība tiek plānota un īstenota atbilstoši veselības nozares prioritātēm un pieejamajiem valsts budžeta resursiem.
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Ziņojumā analizēti trīs plašākas digitalizācijas varianti - OVP procesa organizēšana, savienojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu ar e-veselību, pilnīga integrācija e-veselībā vai atsevišķas OVP informācijas sistēmas izveide. Priekšroka ziņojumā dota esošo valsts informācijas sistēmu pilnveidošanai un savstarpējai integrācijai.
Tomēr VID norādījis, ka ar nodokļiem nesaistītu OVP atbalsta funkciju nodrošināšana palielinātu dienesta administratīvo slogu un radītu tā pamatdarbībai neraksturīgas funkcijas. Savukārt darba devēju piekļuve e-veselībai prasītu būtiskas izmaiņas piekļuves pārvaldībā un drošībā, bet jaunas sistēmas izveide - ievērojamus ieguldījumus un ilgu ieviešanas laiku.
Aplūkotajā modelī, kas paredz OVP integrāciju e-veselībā, darba devējam būtu pieejams ārsta atzinums par darbinieka veselības stāvokļa atbilstību darbam, nevis darbinieka veselības dati. Elektroniskajam risinājumam būtu arī jāuzkrāj pārbaužu vēsture, jānodrošina termiņu uzskaite un atgādinājumi, kā arī datu apmaiņa ar darba devēju izmantotajām sistēmām.
LM norāda, ka OVP mērķis ir savlaicīgi atklāt darba vides radītus veselības traucējumus, lai veiktu uzlabojumus darba vidē un novērstu arodslimību attīstību. Darba devējam pārbaudes jānodrošina nodarbinātajiem, kuru veselību ietekmē vai var ietekmēt kaitīgie darba vides faktori, un tiem, kuri strādā īpašos darba apstākļos.
Atbilstoši Valsts darba inspekcijas pārbaužu rezultātiem pērn pārkāpumi saistībā ar OVP kārtības ievērošanu konstatēti aptuveni 14% pārbaudīto uzņēmumu, bet 2024. gadā - 17%. Būtiskākie pārkāpumi bijuši saistīti ar nodarbināto savlaicīgu nenosūtīšanu uz pirmreizējo pārbaudi un periodisko pārbaužu termiņu neievērošanu.