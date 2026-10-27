Ventspilī iecerētajai cementa rūpnīcai paredzēts piešķirt ES grantu līdz 27,5 miljoniem eiro
Ventspilī plānotā Zviedrijas uzņēmuma "Cemvision" cementa rūpnīca varētu saņemt līdz 27,5 miljoniem eiro no Eiropas Savienības Inovāciju fonda.
RE-MENT projekta ietvaros "Cemvision" plāno Ventspilī izveidot rūpnīcu, kas gadā spēs saražot līdz 500 000 tonnu cementa ar īpaši zemām ražošanas emisijām. Projekta mērķis ir ražot supersulfātu cementu (SSC), kas salīdzinājumā ar tradicionālo cementa ražošanu var samazināt CO₂ emisijas par vairāk nekā 90 %.
Paredzēts, ka pirmajos desmit darbības gados projekts palīdzēs novērst vairāk nekā 3,1 miljonu tonnu CO₂ ekvivalenta emisiju, vienlaikus stiprinot Eiropas rūpniecības konkurētspēju un veicinot ilgtspējīgu būvmateriālu ražošanu.
“Iekļaušana Inovāciju fonda atbalstīto projektu vidū apliecina, ka mūsu tehnoloģija ir gatava pārejai no demonstrācijas posma uz rūpnieciska mēroga ražošanu,” norāda Cemvision izpilddirektors Klāss Kolbergs. “Šis grants ir izšķirošs solis tuvāk mūsu pirmās komerciālās rūpnīcas izveidei un iespējai parādīt, ka Eiropa sev nepieciešamo cementu var ražot no rūpniecības atlikumproduktiem, vienlaikus radot tikai nelielu daļu no tradicionālajai cementa ražošanai raksturīgajām emisijām. LIAA sniedza būtisku atbalstu mūsu pieteikuma sagatavošanā, un mēs ar prieku turpināsim ciešu sadarbību ar Latvijas valdību un vietējo pašvaldību, lai īstenotu rūpnīcas ieceri.”
Cemvision uzsāks granta līguma sagatavošanu ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA). Līgumu paredzēts parakstīt laikposmā no 2026. gada novembra līdz 2027. gada martam.
LIAA uzņēmumam sniedza atbalstu visā pieteikšanās procesā Inovāciju fonda finansējumam, tostarp organizējot informācijas dienas Latvijā, palīdzot piekļūt ekspertu zināšanām un konsultējot par programmas prasībām un finansējuma piesaistes iespējām.
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“Apsveicam Cemvision ar Eiropas Savienības Inovāciju fonda atbalstu rūpnīcas izveidei Ventspilī. Šis atbalsts mazina projekta finanšu riskus un palīdz virzīt rūpnīcas ieceri uz īstenošanu. Šādas investīcijas palīdz Latvijā attīstīt ražošanu ar inovatīvām tehnoloģijām un paver mūsu uzņēmumiem plašākas iespējas Eiropas tirgos,” uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere.
Cemvision projekts ir viens no diviem projektiem Latvijā, kuriem šajā Eiropas Savienības Inovāciju fonda konkursā ir nodrošināts finansējums. Tas apliecina, ka Latvijā iespējams attīstīt starptautiski konkurētspējīgus rūpniecības projektus, kas vienlaikus piesaista ārvalstu investīcijas, rada jaunas ražošanas jaudas un veicina pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku.
Pirmais Latvijas uzņēmums, kas ieguva Eiropas Savienības Inovāciju fonda atbalstu, bija Aerones. Uzņēmumam 2023. gadā tika apstiprināts grants 4,4 miljonu eiro apmērā vēja turbīnu lāpstiņu remonta robotu ražošanas apjoma palielināšanai.
LIAA kopā ar Klimata un enerģētikas ministriju (KEM) un Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) 2027. gadā plāno rīkot klātienes Inovāciju fonda informācijas dienu, kurā Latvijas uzņēmumi varēs uzzināt par fonda finansējuma iespējām un pieteikumu sagatavošanas prasībām. Pasākuma datums un pieteikšanās kārtība tiks izziņota vēlāk.