No pīles līdz rallijam. Stellantis zīmoli uguņo Parīzes motoršovā
Starptautiskajā Parīzes autoizstādē, kas no 12. līdz 18. oktobrim norisinājas Francijas galvaspilsētā, vadošo lomu uzņēmās pašmāju autoražotāji.
Stellantis koncerns, kura 14 marku sastāvā atrodams Citroen, Peugeot, Opel un citi zīmoli, šogad izvēlējās likt uzsvaru uz inovācijām. Tas nozīmē, ka neticamā kārtā ikviena marka Parīzē izcēlās ar vismaz vienu konceptautomašīnu.
Peugeot konceptuālo spēkratu pievilcība bieži izskaidrojama ar pieturēšanos pie sportiskām tradīcijām un zīmola totēmam atbilstošas jauda. Šos talantus Peugeot laida darbā arī gatavojoties Parīzes autoizstādei.
Peugeot RCZ Vision tikai pēc formas un nosaukuma atgādina 2009. gadā izlaisto divdurvju kupeju. Konceptauto Parīzē reprezentē Peugeot jauno dizainu valodu Feline Future, kas apvieno eleganci, vienkāršību un emocijas. Vienlaikus RCZ Vision demonstrē tehnoloģijas, kas tiks ievietas Peugeot nākotnes modeļos, piemēram Hypersquare stūri un nākamās paaudzes i cockpit paneli. Būvēts uz universālas Stellantis elektromobiļu platformas RCZ Vision tomēr izmanto cietstāvokļa bateriju ar 1000 voltu spriegumu, kas spēj sporta automašīnai nodrošināt gan līdz pat 500 ZS jaudu, gan līdz pat 600 km sniedzamību.
Peugeot e-T16 koncepts būs saldais ēdiens tiem, kas vēl atceras B grupas rallija mašīnas. Tas atgādina trako Peugeot 205, kas brauca rallijā. Peugeot nolēmis atjaunot to modernā versijā. Ja tā nonāks līdz sērijveida ražošanai, tad tur būs vairāk nekā 800 ZS. Ja precīzāk, tad 816 zirgspēki, kas palīdz šim bolīdam 16 sekundēs sasniegt, nē ne jau nožēljamus 100 vai pat 200, bet gan visus 300 km/h Teorētiski. Praktiski Peugeot e - T16 koncepts demonstrēja nākamā e-208 modeļa izskatu, un piesaistīja apmeklētāju tūkstošus ar mežonīgu dizainu, izciliem riteņu diskiem un atveramu aizmugures daļu - tieši kā tas pirms 40 gadiem bija B grupas Peugeot 205, kas palīdzēja izcīnīt WRC pasaules čempionu titulu 1985. un 1986. gadā. Tāpat Peugeot stendā bija aplūkojami vairāki slaveni sacīkšu auto, kā arī modernizētais elektrohečbeks e-20 GTi un citi.
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Ja jūs jautātu, kur bija spožākā Parīzes izstādes zvaigzne, es teiktu ka mazais sarkanais automobilis, kas ir neviens un nekas cits kā jaunais Citroen 2 CV Concept. Lai gan tas neganti līdzinās pirms vairāk nekā 70 gadiem šeit pat prezentētajam franču tautas automobilim, ko pazīstam no filmām un plakātiem, Citeoen uzver, ka galvenā ideja ir nevis vecās pīles retroatveidojums, bet gan pilnīgi jauns, elektrisks un plašām masām pieejams automobilis. Aiz komiskās ārienes slēpjas stings aprēķins. 3,76 metrus garais elektromobilis ir pat īsāks par oriģinālo 2CV, taču salonā ir vairāk vietas. Tā kā tas tiks ražots Eiropā uz jau agrāk pazīstams platformas un izmantojot unificētus materiālus, Citroen sola sākuma cenu nospiest līdz 15 000 eiro.
Fiat Multipla savulaik tika atzīts par visu laiku neglītāko automobili, tomēr bija praktisks un ietilpīgs. Fiat Parīzes autoizstādē demonstrē ko pilnīgi jaunu - nevis Multipla, bet Multiplay. Tas ir četrarpus metrus garš, septiņvietīgs, elektrisks un ļoooooti inovatīvs. Piemēram par Metamorfosi nosauktais jumta statnis ļauj pārbīdīt jumta aizmugurējo daļu kā angāra vai paviljona daļu - un, rau, minivens pārvēršas kabrioletā vai pat pikapā. Tāpēc Fiat var lepni dēvēt Multiplay par trīs vienā. Vairums autoražotāju apvainotos, ja viņu konceptauto tiktu salīdzināts ar arbūzu, bet Fiat gluži pretēji pats uzsver, ka spilgti zaļā āriene ir kā arbūza miza, bet baltie un sārtie toņi interjerā ataino vasarīgā dārza kāruma mīkstumu.
Šīgada Parīzes autoizstādē ikvienam tur pārstāvētajam Stellantis zīmolam bija, ko parādīt. Autoestēti nespēja vien apbrīnot Alfa Romeo kupejas koncepotu Courerosso, starp citu, ar versmainu sešcilindru motoru visuresoši elektrorateļu vietā. Ērkšķrozītes miegā dusējusī Lancia tikko izcīnujusi ražotāju kausu WRC2 klasē pasaules čempionātā rallijā, un par to vēlas uzdāvināt pasaulei vismaz vienu ģimenes izmēra modeli. Jaunā Lancia Gamma izgatavota uz kopīgas Stellantis platformas un ar tikpat daudzpusīgu piedziņas tehniku, tomēr iemieso pārlaicīgo, labam itāļu uzvalkam līdzīgo Lancia eleganci. Ja par Alfas un Lancia tālāko likteni mūsu tirgū pagaidām nekas daudz nav zināms, tad jaunais, elektriskais Jeep Compass var iepeldēt mūsu ūdeņos pat līdz šī gada beigām. Un tā ir lieliska, ne pārāk dārga alternatīva esošajam robusto elektrovisurgājēju piedāvājumam.