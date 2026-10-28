“Tā ir pilnīga pircēju muļķošana.” Profesore kritizē tirgotājus, kas pārdod sviestu par 99 centiem
Ļoti nepareizi, ka daži lielie pārtikas tirgotāji izsludina milzīgas akcijas par salīdzinoši lētām precēm, piemēram, sviesta paciņu par 99 centiem, bet uz veikaliem aizved tikai dažus lēto preču iepakojumus. Tā intervijā portālam Jauns.lv sacīja Biznesa augstskolas Turība profesore Iveta Liniņa.
Viņa sacīja, ka ir ļoti bēdīga situācija saistībā ar pirms vairākiem gadiem Latvijā ienākušo lielo mazumtirgotāju. Tas esot rīkojies līdzīgi, kā iepriekš darīja cits lielais tirgotājs – ienāca Latvijas tirgū ar ļoti zemām preču cenām, bet tagad cenas ir pieaugušas.
Profesore esot pati pārliecinājusies, ka pirktāko preču cenas visu trīs lielo mazumtirgotāju veikalos ir līdzīgas. “Lētāks nav nekas. Žēl šādu situāciju pieredzēt vēlreiz.”
Pievilina pircējus, reklamējot sviesta paciņu par 99 centiem
“Patlaban es teiktu tā: visu trīs lielāko mazumtirgotāju cenas ir vienā līmenī. Nevienā nav ne zemākas cenas, ne augstākas cenas.” Visi trīs tirgotāji izmanto tā saucamās enkura preces.
Tas nozīmē, ka tirgotāji nosaka vienai vai divām precēm ļoti zemu cenu, lai pievilinātu pircējus atnākt uz veikalu, nopirkt salīdzinoši lētāko preci un pēc tam arī visas pārējās, kas ir dārgākas. Piemēram, sviesta paciņai nosaka cenu 99 centi, bet pārējās preces ir nopērkamas par ierasto ikdienas cenu.
“Cilvēks, redzot reklāmu, ierodas veikalā, nopērk šo preci un visas pārējās, bet ieguvums bieži vien ir tuvu nullei, tā pat nav vai arī cilvēks zaudē, jo ir spiests pārējās preces nopirkt par augstāku cenu.”
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Lētais sviests pietiek tikai pirmajiem pircējiem
Ļoti negatīvi vērtējams tas, ka daļa tirgotāju enkura preces veikalos piedāvā izteikti nelielā skaitā. Liniņa kritizēja, ka dažkārt lētās preces tiek tikai pirmajiem pircējiem, bet pārējie, kas atnākuši uz veikalu vēlāk, spiesti iegādāties līdzīgas preces par augstāku cenu. “Cilvēks uz veikalu jau ir aizgājis vai aizbraucis un beigās paliek zaudētājs.”
“Es teiktu, ka tā ir pilnīga pircēju muļķošana. Man ļoti nepatīk šāda stratēģija pret pircējiem.” Izteikti negatīvi vērtējama prakse izsludināt lielu akciju ar lētām precēm, bet veikalos novietot tikai dažus to iepakojumus.
Speciāliste skaidroja, ka tieši tāpēc reklāmās tiek rakstīts, ka akcijas preces būs pieejamas tikai līdz brīdim, kamēr tās būs veikalā. “Bet, ja uz veikalu ir aizvesta sviesta kastīte, tad cik cilvēkiem ar to pietiek?!” profesore pauda sašutumu un skaidroja, ka par enkura precēm tirgotāji nosaka ne tikai sviestu, bet arī cukuru, olas un citas ikdienā bieži lietotas preces.