Latvija nonākusi Īlona Maska redzeslokā
"Tesla" vadītājs un miljardieris Īlons Masks sociālajā tīklā "X.com" pievērsis uzmanību Latvijai, daloties ar ziņu par jaunās "Tesla" vadītāja palīgsistēmas apstiprināšanu mūsu valstī.
Masks pārpublicējis "Tesla Europe, Middle East & Africa" ierakstu. Tajā norādīts, ka jaunās "Tesla Assisted Driving" (angliski "Assisted Full Self-Driving") sistēmas ieviešana Latvijā sāksies drīzumā, taču precīzs datums vēl nav paziņots.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pirmdien, 26. oktobrī, Ceļu satiksmes drošības direkcija atzina Nīderlandē izsniegto apstiprinājumu "Tesla" vadītāja palīgsistēmai, kas Eiropā pazīstama ar nosaukumu "Tesla Assisted Driving". Latvija kļuvusi par desmito Eiropas Savienības valsti, kur šī tehnoloģija apstiprināta.
Jaunā sistēma ļauj automašīnai patstāvīgi stūrēt, bremzēt, mainīt braukšanas joslas un izbraukt krustojumus, sekojot navigācijā norādītajam maršrutam. Tomēr tā nenodrošina pilnībā autonomu braukšanu. Vadītājam joprojām jāuzrauga satiksme un jābūt gatavam jebkurā brīdī pārņemt automašīnas vadību.
Latvijas pievienošanās to valstu pulkam, kurās atļauta šīs tehnoloģijas izmantošana, ir nozīmīgs solis modernu transporta risinājumu attīstībā. Vienlaikus tas paver iespēju Latvijas autovadītājiem izmantot sistēmu, kas līdz šim Eiropā bija pieejama vien pāris valstīs. Tomēr tās praktiskā ieviešana vēl ir "Tesla" ziņā. Pagaidām nav zināms, kad Latvijas autovadītāji varēs sākt izmantot "Tesla Assisted Driving" sistēmas iespējas.