Latvija nonākusi Īlona Maska redzeslokā
Foto: EPA/SHAWN THEW
Masks pārpublicējis "Tesla" paziņojumu, pievienojot arī Latvijas karoga emocijzīmi.
Auto un tehnoloģijas

Latvija nonākusi Īlona Maska redzeslokā

Keitija Krastiņa

Jauns.lv

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"Tesla" vadītājs un miljardieris Īlons Masks sociālajā tīklā "X.com" pievērsis uzmanību Latvijai, daloties ar ziņu par jaunās "Tesla" vadītāja palīgsistēmas apstiprināšanu mūsu valstī.

Masks pārpublicējis "Tesla Europe, Middle East & Africa" ierakstu. Tajā norādīts, ka jaunās "Tesla Assisted Driving" (angliski "Assisted Full Self-Driving") sistēmas ieviešana Latvijā sāksies drīzumā, taču precīzs datums vēl nav paziņots.

Jaunā sistēma ļauj automašīnai patstāvīgi stūrēt, bremzēt, mainīt braukšanas joslas un izbraukt krustojumus, sekojot navigācijā norādītajam maršrutam. Tomēr tā nenodrošina pilnībā autonomu braukšanu. Vadītājam joprojām jāuzrauga satiksme un jābūt gatavam jebkurā brīdī pārņemt automašīnas vadību.

Latvijas pievienošanās to valstu pulkam, kurās atļauta šīs tehnoloģijas izmantošana, ir nozīmīgs solis modernu transporta risinājumu attīstībā. Vienlaikus tas paver iespēju Latvijas autovadītājiem izmantot sistēmu, kas līdz šim Eiropā bija pieejama vien pāris valstīs. Tomēr tās praktiskā ieviešana vēl ir "Tesla" ziņā. Pagaidām nav zināms, kad Latvijas autovadītāji varēs sākt izmantot  "Tesla Assisted Driving" sistēmas iespējas.

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