Latvijā apstiprināta jauna “Tesla” sistēma, kas ļauj automašīnai braukt pašai
Latvijā atļauts izmantot jaunāko “Tesla” vadītāja palīgsistēmu, kas spēj patstāvīgi stūrēt, bremzēt un izbraukt krustojumus, sekojot autovadītāja izvēlētajam maršrutam. Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) atzinusi Nīderlandē izsniegto apstiprinājumu šai tehnoloģijai. Tomēr autovadītājiem pagaidām vēl jāpagaida, jo sistēmu Latvijā vispirms jāaktivizē pašam ražotājam, ziņo Latvijas Televīzija.
Automašīna spēj braukt pati, taču vadītājam jābūt gatavam pārņemt kontroli
Jaunā “Tesla” vadītāja palīgsistēma spēj vadīt automašīnu no viena galamērķa līdz otram, izmantojot navigācijā norādīto maršrutu. Tā atpazīst ceļa zīmes, citus satiksmes dalībniekus, pielāgo braukšanas ātrumu un spēj orientēties arī krustojumos.
CSDD norāda, ka “Tesla” šo tehnoloģiju jau pārbaudījusi Latvijas ceļu satiksmē, testa braucienos veicot vairākus tūkstošus kilometru.
Tomēr sistēma nenozīmē pilnībā autonomu braukšanu. Vadītājam joprojām jāseko līdzi ceļam un jābūt gatavam jebkurā brīdī pārņemt automašīnas vadību. Tehnoloģija uzrauga arī paša vadītāja uzmanību un var brīdināt, ja viņš novēršas no ceļa, vai liegt turpināt sistēmas izmantošanu.
Par notikušo joprojām atbildīgs būs vadītājs
CSDD uzsver, ka jaunā tehnoloģija neatbrīvo autovadītāju no atbildības par automašīnas uzvedību uz ceļa un iespējamiem ceļu satiksmes negadījumiem.
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“Jebkurā gadījumā sistēma neuzņemas nekādu atbildību. Pilnībā atbildīgs ir vadītājs,” skaidroja CSDD Tehniskā departamenta vadītājs Pauls Beinarovičs.
Ja negadījumā vainojams cits transportlīdzekļa vadītājs, atbildība tiks vērtēta tāpat kā situācijā, kad automašīnu vada cilvēks bez šīs palīgsistēmas.
Kad jaunā sistēma būs pieejama Latvijā?
Lai izmantotu šo tehnoloģiju, nepieciešama “Tesla” automašīna ar atbilstošu ceturtās paaudzes tehnisko aprīkojumu. Taču CSDD atzītais apstiprinājums vēl nenozīmē, ka sistēmu Latvijā iespējams aktivizēt uzreiz.
Vispirms tās darbība jāiespējo pašam ražotājam. Kad tas notiks, pagaidām nav zināms. Tāpat autovadītājiem jārēķinās ar papildu izmaksām – par sistēmas izmantošanu būs jāmaksā ikmēneša maksa.
Lai gan jaunā tehnoloģija var ievērojami atvieglot braukšanu, tā neaizstāj vadītāja uzmanību un neatceļ pienākumu kontrolēt automašīnu visā brauciena laikā.