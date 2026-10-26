Mākslīgais intelekts maina darba tirgu: “Microsoft” aicina tūkstošiem darbinieku brīvprātīgi aiziet no darba
Cenšoties samazināt izmaksas, vienlaikus ieguldot līdzekļus mākslīgā intelekta attīstībā, ASV datortehnoloģiju uzņēmums "Microsoft" piedāvājis brīvprātīgi aiziet no darba aptuveni 60 000 darbinieku jeb aptuveni ceturtajai daļai no kopējā darbinieku skaita.
Kā norādīja "Microsoft" pārstāvis, piedāvājums attieksies uz atsevišķu komandu darbiniekiem ASV, Kanādā, Indijā un Lielbritānijā, kuri ieņem viceprezidenta līmeņa un zemākas pozīcijas, savukārt vairākas citas darbinieku grupas, tostarp daļa datu centru, pārdošanas un mārketinga darbinieku, no piedāvājuma ir izslēgtas.
"Microsoft" iekšējā paziņojumā darbiniekiem skaidroja, ka brīvprātīgās aiziešanas piedāvājums ir daļa no uzņēmuma pieejas pārmaiņām, "Microsoft" tiecoties radīt "lielāku elastību un, ja iespējams, vairāk veidu, kā darbinieki var veidot savu nākamo dzīves posmu".
Šis ir jau otrais brīvprātīgās aiziešanas piedāvājums, ko "Microsoft" šogad izteicis saviem darbiniekiem. Pēc pieejamās informācijas aprīlī uzņēmums piedāvāja aptuveni 7% savu ASV darbinieku iespēju priekšlaicīgi pensionēties. Saskaņā ar telekanāla CNBC datiem aptuveni 30% no tiem, kam bija tiesības, izmantoja brīvprātīgās pensionēšanās plānu.
Saskaņā ar pieejamajiem datiem jūnija beigās "Microsoft" pasaulē nodarbināja 223 000 darbinieku, kas ir mazāk nekā 2025. gada beigās, kad uzņēmums nodarbināja 228 000 darbinieku.
Aptuveni 27% no "Microsoft" darbiniekiem ir tiesīgi izmantot jauno piedāvājumu.