Lux Express pagarina reisus uz Klaipēdu līdz 3. janvārim
Lux Express pagarinājis maršruta Rīga–Liepāja–Palanga–Klaipēda darbību līdz 2027. gada 3. janvārim, jo stabils pieprasījums saglabājas arī rudens un ziemas mēnešos. Pieaugot pasažieru skaitam, tostarp par 16% maršrutā starp Rīgu un Klaipēdu, reisi turpinās pēc līdzšinējā grafika un biļetes jau pieejamas.
Lux Express pagarina maršruta Rīga–Liepāja–Palanga–Klaipēda darbību līdz 2027. gada 3. janvārim, jo pasažieru interese saglabājas arī klusajā sezonā. Sākotnēji maršruts bija plānots kā sezonāls, taču uzņēmuma dati liecina, ka pieprasījums šobrīd ir līdzvērtīgs maija līmenim, bet pasažieru skaits starp Rīgu un Klaipēdu pieaudzis par 16 %.
Stabilais pieprasījums ļāvis maršruta darbību pagarināt jau otro reizi. Augustā reisi tika pagarināti līdz 25. oktobrim, bet tagad – līdz 3. janvārim, nodrošinot savienojumu arī gada nogalē un Jaungada brīvdienu periodā.
“Pēc vasaras sezonas prognozējām pasažieru skaita samazinājumu, taču realitāte ir patīkami pārsteigusi. Tas rāda, ka pieprasījums pēc ceļojumiem uz Lietuvas piekrasti nebeidzas līdz ar vasaras atvaļinājumiem. Esam nolēmuši reisus turpināt līdz pat janvāra sākumam, nodrošinot ērtu savienojumu starp Latvijas un Lietuvas pilsētām arī rudens un ziemas mēnešos,” uzsver Lux Express Latvia valdes loceklis Aldis Ķibēns.
Rīga kļūst par sākumpunktu ceļojumiem uz citām Baltijas pilsētām.
Lai gan lielākās pasažieru grupas maršrutā joprojām veido Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji, uzņēmums novēro arī pieaugošu ārvalstu tūristu interesi. Īpaši izceļas ceļotāji no Vācijas – viņu skaits šobrīd palielinājies par 8 %, salīdzinot ar 2025. gadu.
“Mūsu dati liecina, ka Rīga ārvalstu tūristiem arvien biežāk kļūst par sākumpunktu plašākam ceļojumam pa Baltiju. Cilvēki ierodas Latvijas galvaspilsētā, bet pēc tam vēlas apskatīt arī citas pilsētas, tostarp Liepāju, Klaipēdu un citus galamērķus. Šāda ceļošanas paradumu attīstība ir pozitīvs signāls ne tikai pārvadātājiem, bet arī reģionu tūrisma nozarei, jo palīdz piesaistīt apmeklētājus ārpus ierastās vasaras sezonas,” stāsta A. Ķibēns.
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Lux Express pagaidām saglabā maršruta sezonālo statusu, taču, vērtējot pasažieru pieprasījumu, neizslēdz iespēju nākotnē to nodrošināt visu gadu.
Reisi turpināsies pēc līdzšinējā grafika.
Maršrutā Rīga–Liepāja–Palanga–Klaipēda arī turpmāk tiks nodrošināts viens reiss dienā katrā virzienā, saglabājot līdzšinējo kustības grafiku.
No pirmdienas līdz sestdienai autobusi no Rīgas autoostas izbrauks plkst. 7.00 un no Liepājas autoostas plkst. 10.30. Svētdienās izbraukšana no Rīgas paredzēta plkst. 11.30, bet no Liepājas – plkst. 15.00. Savukārt no Klaipēdas autoostas autobusi no pirmdienas līdz sestdienai izbrauks plkst. 12.55, bet svētdienās – plkst. 17.10.
Brauciens no Rīgas līdz Klaipēdai ilgst aptuveni 5 stundas un 10 minūtes, savukārt no Liepājas līdz Klaipēdai – aptuveni 1 stundu un 40 minūtes.
Biļetes braucieniem līdz 2027. gada 3. janvārim jau ir pārdošanā, un līdzšinējie biļešu cenu nosacījumi saglabājas nemainīgi. Biļetes iespējams iegādāties Lux Express mājaslapā luxexpress.lv un mobilajā lietotnē.