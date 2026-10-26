"Draugiem Group" līdzīpašnieks Liberts iegulda trīs miljonus eiro "Indexo" akcijās
"Draugiem Group" dibinātājs un līdzīpašnieks Lauris Liberts ir veicis trīs miljonu eiro ieguldījumu finanšu pakalpojumu grupas "Indexo" akcijās, informēja "Indexo" mārketinga un komunikācijas vadītāja Ieva Bauma.
Ieguldījums veikts 23. oktobrī ar Libertam piederošās investīciju sabiedrības SIA "Pirmdiena" starpniecību. Darījuma ietvaros uzņēmums iegādājās 1,2 miljonus jaunemitētu "Indexo" akciju slēgtā akciju emisijā, vienas akcijas iegādes cenai esot 2,5 eiro.
Vērienīgā investīcija piesaistīta laikā, kad "Indexo" turpina aktīvu gatavošanos plānotajai akciju kotācijai "Nasdaq First North Growth Market" tirgū Stokholmā. Šis darījums seko jūlijā izziņotajai slēgtajai akciju emisijai, kurā piedalījās Zviedrijas un starptautiskie investori, tostarp Aleksandrs af Jokniks (Alexander af Jochnick) un Šīmass Douss (Seumas Dawes), kā arī sekojošajiem Madisa Tūmsalu (Madis Toomsalu) un citu "Indexo" padomes locekļu ieguldījumiem.
"Indexo" finanšu pakalpojumu grupa apvieno pensiju pārvaldes uzņēmumus "IPAS Indexo", "AS Indexo Atklātais Pensiju Fonds" un "Indexo Asset Management IPAS", kā arī "AS Indexo Banka" un "AS DelfinGroup".
Šobrīd grupas pensiju pārvaldes uzņēmumi Latvijā pārvalda 1,7 miljardus eiro lielus aktīvus, nodrošinot pakalpojumus vairāk nekā 162 000 klientu. Savukārt Eiropas Centrālās bankas licencētā "Indexo Banka" apkalpo vairāk nekā 70 000 klientu. Jaunākie dati uz 14. oktobri liecina, ka bankas kopējais noguldījumu apjoms pārsniedz 167 miljonus eiro, bet kredītportfelis pirms sagaidāmajiem kredītzaudējumiem sasniedzis 139 miljonus eiro.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kā norāda uzņēmuma pārstāvji, "Indexo" grupa 2026. gada pirmajā ceturksnī ir sasniegusi rentabilitāti grupas līmenī.