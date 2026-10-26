Jau piektā reize. Inter Cars Latvija rīko auto orientēšanās dienu
Orientēties jaunu automašīnu tirgū palīdz Inter Cars Latvija auto orientēšanās diena. Ar Delphi bremžu sistēmu un citu sadarbības partneru atbalstu atbalstu rīkotais pasākums šogad notika jau piekto reizi.
Šoreiz ar startu Rāmavā, speciālajiem uzdevumiem turpat tuvumā un - jau otro reizi - ne tikai ar elektromobiļiem. Kaspars Viļumsons, Inter Cars Latvija vadītājs: “Ir jau piektais gads, mazā jubileja. Kaut kas ir jāmaina, un organizatori izdomāja šādu versiju.” Marta Kaktiņa, Marfa Events vadītāja: “Organizējot piekto Inter Cars Latvija orientēšanās dienu, domājām, ar ko vēl varam pārsteigt. Taču īstenībā dīleri mūs pārsteidza. Neviens negaidīja ka mums būs automašīna ar gāzi.” Automašīnas patiesi izrādījās ļoti dažādas - no mazkalibra elektromobiļa līdz dusmīgam pikapam.
Bogdans Iļja Buliņš, APEX Motors: “Man patika, kaut kas jauns, ar tik svaigām mašīnām. It īpaši ar Ķīnas auto ne ar vienu neesmu braucis.” Pie tam ar "Ķīnas auto" nebūt nav jāsaprot lēti un vienkārši. Unikālais Zeekr ne vienu vien autolietu eskpertu uz brīdi atstāja bez valodas. Dāvis Mangalis, PFX Motorsports: “Manā gadījumā tieši interesanti braukt ar elektriskajām, jo ikdienā pārvietojos ar degvielas motoriem, un ne tiem mazākajiem.”
Tuvāk iepazīties ar dažādu marku jaunākajiem ražojumiem radās iespēja kolonnas braucienā, kur varēja apmainīties ne tikai spēkratiem, bet arī pirmajiem iespadiem. Armands Bite, Īle Auto: “Patīkami ka vari salīdzināt markas un hibrīdus, ir interesanti.”
Inter Cars Latvija auto orientēšanās diena kā allaž noslēdzās ar apbalvošanu un vakariņām. Un skatoties uz nākamo gadu rodas jautājums - kas tālāk?
“Es domāju ka viena no lietām būtu self driving automašīnas. Tad vien atliek paļauties uz to, ka mākslīgais intelekts būs tikpat apzinīgs braucējs kā Inter Cars Latvija klienti. “Visas automašīnas vienmēr bijušas sveikas un veselas. Tas ir iemesls, kāpēc to var darīt piecus gadus pēc kārtas, un tas mums ir izdevies.”