Pārsteidzošas atšķirības pārtikas cenās Eiropā: kurā Baltijas valstī pārtika maksā visvairāk?
Pārtikas cenas Eiropas valstīs krasi atšķiras – kamēr vienviet noteikts produktu grozs izmaksā nedaudz virs 40 eiro, citur par to nākas šķirties no gandrīz 140 eiro. Apkopotie dati atklāj milzīgu nevienlīdzību, ko šobrīd īpaši saasina rekordaugstās degvielas cenas un ģeopolitiskie satricinājumi.
Saskaņā "Euronews Business" un datubāzes "Numbeo" rādītājiem 2026. gada vidū, visdārgākā valsts pārtikas iegādei Eiropā ir Šveice. Dārgāko valstu pieciniekā dominē arī ziemeļu valstis un reģiona bagātākās ekonomikas – Islande, Norvēģija, Luksemburga un Dānija.
Starp piecām lielākajām Eiropas ekonomikām visaugstākās pārtikas cenas ir Francijā, bet viszemākās no šī piecinieka ir Spānijā.
Savukārt vismazākie tēriņi par pārtiku ir Austrumeiropas un Balkānu valstīs. Analizējot pamatvajadzību grozu ar 18 produktiem, vidējā tā cena Eiropas Savienībā (ES) sasniedz 69,84 eiro. Kā liecina pētījuma dati, Latvijā šāda produktu groza izmaksas ir 59,60 eiro, kas ir zem ES vidējā rādītāja. Tas ir nedaudz dārgāk nekā Lietuvā, kur tie paši produkti izmaksā 58,70 eiro, savukārt Igaunijā pārtika ir ievērojami dārgāka – tur šis grozs maksā 70,40 eiro.
Vislielākās atšķirības iezīmējas, salīdzinot valstis ar augstākajām un zemākajām cenām – kamēr absolūtā rekordistē Šveicē šis pārtikas grozs izmaksā 137,90 eiro, bet Norvēģijā 116,10 eiro, Moldovā to pašu pārtiku var nopirkt par 41,10 eiro.
Tomēr eksperti brīdina, ka zemi cipari veikalu plauktos negarantē reālu pārticību un produktu pieejamību. Lai gan Rumānijā un Bulgārijā pārtika nomināli ir lēta, iedzīvotāju zemās pirktspējas dēļ tā prasa milzīgu daļu no ienākumiem. Abās valstīs ģimenes pārtikai tērē vairāk nekā 20% no sava budžeta, kamēr vidēji ES šis rādītājs ir 13,6%.
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Ekonomisti skaidro, ka produkta cenu veikalā nosaka ne tikai tā pašizmaksa. Milzīgu lomu spēlē darbaspēka izmaksas, nodokļi, īres maksa un loģistika, kas bagātākajās valstīs ir krietni dārgāka. Tomēr pēdējā laika galvenais dārdzības dzinējspēks ir energoresursi – īpaši dīzeļdegviela, kas būtiski sadārdzina visu pārtikas ražošanas un piegādes ķēdi.