Pārdošanā nonākušas vēsturiskas restorāna telpas Rīgā
Rīgā, Avotu ielā, pārdošanā nonākušas vēsturiskas restorāna telpas, liecina sludinājums sociālā tīkla “Facebook” nekustamo īpašumu grupā.
Kā liecina sludinājumam pievienotās fotogrāfijas, tiek pārdotas krodziņa “Trīs vīri laivā” telpas. Krodziņš šajā vietā darbojies vairāk nekā desmit gadus, izveidojot savu pastāvīgo klientu loku.
Telpu kopējā platība ir 151,1 kvadrātmetrs. Tās veido virtuve, noliktava, biroja telpa, sanitārās telpas un plaša ēdināšanas zona. Restorānā ierīkotas divas tualetes — klientiem un darbiniekiem —, kā arī duša.
Īpašumu paredzēts pārdot kopā ar mēbelēm un visu aprīkojumu. Telpās ir ventilācijas un kondicionēšanas sistēma, signalizācija un centrālā apkure. Piekļuve iespējama gan no ēkas fasādes puses, gan no pagalma, kur pieejama bezmaksas autostāvvieta. Vasaras sezonā restorānam bijusi ierīkota plaša terase.
Sludinājumā uzsvērta arī īpašuma atrašanās vieta. Avotu ielas apkārtne raksturota kā strauji attīstošs rajons ar lielu gājēju plūsmu, turklāt sabiedriskā transporta pieturvieta atrodas vien dažu metru attālumā.