Kur pazudis Kulberga solījums par 20 centiem samazināt degvielas cenu?
Īsi pirms Saeimas vēlēšanām Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) publiski runāja par degvielas cenu samazināšanu, pat minot konkrētus soļus, kā tas izdarāms.
Kopumā degvielai bija jākļūst lētākai par 20 centiem litrā. “Valdība plāno lemt par pasākumiem degvielas cenu samazināšanai līdz "pieļaujamajam minimumam", izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus,” septembra izskaņā pauda premjers.
It kā plānotie risinājumi ietvēra akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu.
Kopējais iespējamais samazinājums tādējādi būtu minētie 20 centiem litrā. Premjers arī pauda, ka mērķis ir “panākt, lai degvielas cenu samazinājums stātos spēkā no 1. oktobra [īsi pirms Saeimas vēlēšanām] un ilgtu līdz 31. decembrim”.
Lai aplūkotu, vai jebkas līdzīgs solītajām izmaiņām ir materializējies, atliek vien pamest aci uz DUS tablo, braucot savā ikdienas maršrutā, taču drošības labad, varam arī aplūkot LETA regulāri apkopotās un publicētās degvielas cenas pie lielākajiem Latvijas tirgotājiem.
Ir redzams, ka, salīdzinot, piemēram 15. septembri (pirms premjera apņemšanās) un 23. oktobri, 20 centus mīnusā ieraudzīt ir ļoti grūti:
Kā zināms, kopumā dati par degvielas cenu pieaugumu norāda, ka visstraujāk pieaugušas dīzeļdegvielas izmaksas:
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Nāk ziema...
Pats Kulbergs arī ir paudis, ka tieši dīzeļdegvielas cena un pieejamība var kļūt par ilgstošu problēmu, jo ir traucēta globālā pārstrādes kapacitāte.
Premjers arī atzīmē, ka Krievijā būtiska daļa degvielas pārstrādes jaudu ir ārpus ierindas. Krievija ir ierobežojusi degvielas eksportu, jo tai pašai nepieciešams nodrošināt savu tirgu, un daļa produktu tiek iepirkti arī no Ķīnas.
"Tas palielina spriedzi globālajā degvielas tirgū un pieprasījumu pēc dīzeļdegvielas," raksta premjers un piebilst, ka Latvijai tas ir īpaši būtiski, jo aptuveni 67% mūsu autoparka ir dīzeļauto. Vienlaikus papildu problēma nāk ziemā, atzīst Kulbergs. Proti, ziemas dīzeļdegvielas ražošanā tiek izmantotas arī aviācijas degvielas jeb petrolejas frakcijas, tādēļ aukstajā sezonā konkurence par šīm izejvielām vēl vairāk pieaug.
Kulbergs arī piebilst, ka lielākais ārējais risks šobrīd ir situācija Hormuza šaurumā. Viņš izceļ, ka Hormuza šaurums ir viena no pasaules svarīgākajām enerģētikas artērijām, pa kuru tiek nodrošinātas būtiskas naftas, benzīna un dīzeļdegvielas produktu, aviācijas degvielas, LNG gāzes un minerālmēslu izejvielu piegādes.
"Karadarbība, nenoteiktība, naftas infrastruktūras bojājumi un pārstrādes rūpnīcu darbības traucējumi Tuvajos Austrumos tiešā veidā ietekmē degvielas cenas pasaulē," uzsver Kulbergs.