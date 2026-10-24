Mākslīgais intelekts sāk atņemt darbu: Norvēģijas lielākā banka atlaidīs simtiem strādājošo nākotne neskaidra arī darbiniekiem Rīgā
Norvēģijas lielākā banka "DNB" paziņojusi par plāniem likvidēt aptuveni 400 darbavietu, jo arvien vairāk uzdevumu iespējams uzticēt mākslīgajam intelektam. Zināms, ka pārmaiņas skars arī bankas darbiniekus Latvijā.
Par reorganizāciju banka paziņoja 6. oktobrī, norādot, ka darbinieku skaita samazināšana paredzēta tehnoloģiju un pakalpojumu struktūrvienībā. Mākslīgais intelekts (MI) jau tiek izmantots klientu datu pārbaudēs, dokumentu apstrādē un programmēšanā, ļaujot daļu darbu paveikt ātrāk un ar mazākiem cilvēkresursiem.
"Mākslīgais intelekts maina veidu, kā strādājam un sniedzam pakalpojumus klientiem. Mēs jau redzam ievērojamus ieguvumus, tāpēc pielāgojam savu organizāciju jaunajai realitātei," skaidro bankas vadītāja Kjerstina Brātene.
Zināms, ka reorganizācija skars arī "DNB" Rīgas biroju, kurā strādā gandrīz 600 cilvēku. Darbu šeit varētu zaudēt aptuveni 150 darbinieku, kuri nodarbojas ar klientu datu pārbaudi. Tomēr banka šo skaitli oficiāli nav apstiprinājusi. Jāatzīmē, ka Rīgas birojs darbojas kā starptautisks pakalpojumu centrs, nevis tradicionāla banka Latvijas klientu apkalpošanai.
Plānots, ka darbinieku skaita samazināšana tiks pabeigta līdz 2026. gada beigām. Vienlaikus "DNB" uzsver, ka reorganizācija saistīta ne tikai ar MI ieviešanu, bet arī ar darba procesu vienkāršošanu un efektivitātes uzlabošanu.