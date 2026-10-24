Aviācijā briest revolūcija: jau pēc 10 gadiem Eiropā varētu sākties elektrisko lidmašīnu ēra
Jau pēc aptuveni desmit gadiem pasažieri Eiropā varētu iegādāties biļetes lidojumiem ar elektriskajām lidmašīnām. Nīderlandes zinātnieki prognozē, ka jauna ēra aviācijā ir tuvāk, nekā varētu šķist.
Nīderlandes uzņēmums "Elysian Aircraft" jau izstrādā elektrisko komerciālo lidmašīnu, kas spētu pārvadāt 90 cilvēkus un ar vienu uzlādi nolidot aptuveni 800 kilometru. Nākotnē tās darbības attālumu plānots palielināt līdz 1000 kilometriem. Lidmašīna darbotos ar akumulatoriem un elektromotoriem, tādējādi arī samazinot piesārņojumu.
Eindhovenas Tehnoloģiju universitātes profesors Mārtens Steinbuhs prognozē, ka pirmās nelielās elektriskās lidmašīnas varētu sākt pārvadāt pasažierus ap 2032. gadu. Savukārt ap 2035. gadu varētu parādīties deviņvietīgas un divdesmitvietīgas lidmašīnas, bet lielāki modeļi, kas pārvadātu 80–90 pasažierus, ienāktu ap 2040. gadu.
Elektriskās lidmašīnas sākotnēji būtu piemērotas galvenokārt īsiem reģionālajiem maršrutiem, piemēram, lidojumiem starp tuvākajām Eiropas pilsētām. Tās varētu ne tikai samazināt aviācijas radītās emisijas, bet arī būtiski mazināt troksni lidostu apkārtnē. Savukārt tālajiem starpkontinentālajiem lidojumiem tradicionālā aviācijas degviela, visticamāk, vēl ilgi būs nepieciešama.
Galvenais izaicinājums joprojām ir akumulatoru svars un ietilpība. Lai lidojumi ar elektriskajām lidmašīnām kļūtu par ikdienu, būs nepieciešami jaudīgāki akumulatori, lidostu uzlādes infrastruktūra un atbilstoši drošības sertifikāti. Tomēr pētnieki uzskata, ka tehnoloģiju attīstība nākotnē varētu būtiski mainīt lidojumus Eiropā.